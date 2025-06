Ministerstvo zdravotníctva chcelo zásadným spôsobom meniť pravidlá pri kategorizácii liekov. Plánovalo nastaviť prísnejšie pravidlá na to, aby zdravotné poisťovne mohli nové lieky preplácať automaticky bez dodatočných žiadostí, ktorých výsledok závisí od disponibilných zdrojov v zdravotníctve.

Rezort zdravotníctva preto v polovici mája zverejnil vyhlášku, ktorou znížil prahovú hodnotu pre vstup liekov do kategorizácie. Prahová hodnota je stanovená suma, ktorá určuje maximálnu akceptovateľnú cenu za jeden kvalitný rok života, ktorý pacient získa vďaka novej liečbe. Táto prahová hodnota zároveň rozhoduje o tom, či je liek nákladovo efektívny a či sa štátu oplatí doň investovať alebo nie. Navrhovaná vyhláška sa však stretla s veľkým odporom farmaceutických firiem aj pacientskych organizácií. Minister zdravotníctva Kamil Šaško preto vyhlášku nepodpísal.

Rezort potrebuje financie

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu napríklad upozornila na to, že ministerstvo nastavilo podmienky tak prísne, že spomínanú prahovú hodnotu znížilo viac, než bola nastavená v rokoch 2011 až 2022. Práve v roku 2022 prebehla takzvaná lieková reforma, ktorá zrýchlila vstup inovatívnej liečby do kategorizácie. To umožnilo lekárom predpisovať pacientom nové liečivá bez toho, aby o ne museli žiadať cez takzvanú výnimku. Asociácia podotýka, že do roku 2022 nemali pacienti dostupných ani desať percent onkologických liekov.

Dôvod, prečo rezort zdravotníctva pristúpil k zmenám podmienok, je hľadanie úspor. Ministerstvo ešte po schválení dohody s Lekárskym odborovým združením informovalo o tom, že v oblasti liekov bude musieť tento rok nájsť viac než 180 miliónov eur. Zhruba 84 miliónov ušetrí vďaka zníženej DPH, ďalších takmer 97 miliónov bude musieť nájsť zvýšenou efektivitou. Tú, ako informovalo ešte začiatkom roka 2025, chce zabezpečiť efektívnou dekategorizáciou liekov v zmysle nového konceptu stratégie liekovej politiky, vstupom generík a biosimilárov na slovenský trh, revíziou úhrad liekov a úspor na zmluvách MEA (managed entry agreements). Ide o zmluvy o podmienkach úhrady liekov, ktoré uzatvára ministerstvo zdravotníctva s farmaceutickými spoločnosťami, respektíve držiteľmi registrácie lieku.

Ako uvádza portál Ozdravme, verejnosť o týchto zmluvách veľa nevie, keďže časť ich obsahu sa utajuje. Najmä tá, ktorá hovorí o cenách lieku. Dokonca ani zdravotné poisťovne nemajú prístup k rokovaniam o cenách, respektíve zľavách z cien liekov, napriek tomu ich viažu podmienky zmluvy a musia plniť záväzky, ktoré zo zmlúv vyplývajú. „Mechanizmy spätnej platby nie sú dostatočne prehľadné a nie je zaručené, že poisťovňa dostane späť sumu, ktorú by mala. Takýto stav môže viesť k nehospodárnemu vynakladaniu verejných prostriedkov, čo má dosah na celý systém zdravotnej starostlivosti,“ dodala šéfka Asociácie zdravotných poisťovní SR Dajana Petríková pre Ozdravme.

Rada nevydáva rozhodnutia