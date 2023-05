Bolo to začiatkom leta, keď západné krajiny začali uvaľovať široké sankcie na ruské komodity zahŕňajúce aj pohonné látky. Prevládli obavy, že odrezanie ruskej ťažkej ropy od západných trhov spôsobí nedostatok nafty, ktorá je kľúčovou surovinou potrebnou na prepravu tovarov. Stalo sa niečo nevídané: cena nafty vzrástla nad cenu benzínu. Kým bežne sa nafta predávala s diskontom 15 centov, pri obavách o jej dostatok sa oproti benzínu obchodovala s prémiou až 20 centov.

Tento nepomer sa od začiatku nového roka vracia do starých koľají. Mohlo by to naznačovať, že prepravcovia sa môžu tešiť z nižších nákladov na pohonné látky. V skutočnosti je však radosť predčasná a pokles ceny nafty je len symptómom spomaľujúcej sa ekonomiky. „Dopyt po motorovej nafte slúžiaci ako hlavný indikátor ekonomického rastu je prvým znamením, že výdavky domácností klesajú,“ potvrdil Ben Ayers, senior ekonóm z Nationwide Economics v USA. Problém s poklesom ceny nafty sa netýka iba Slovenska, ale je celosvetový.