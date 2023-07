Citroën ë-C4 X Electric je jeden z najdostupnejších elektromobilov, ktoré sa dnes dajú kúpiť. Aspoň pokiaľ hovoríme o automobiloch, ktoré majú štandardnú maximálnu rýchlosť a nie sú určené iba do mestskej premávky. Napriek priaznivej cene sa jazdnými vlastnosťami, dojazdom a efektivitou môže porovnávať s vozidlami, na ktoré potrebujete podstatne viac peňazí. Pritom elektromobil by mal byť predovšetkým šetrný k zdrojom elektrickej energie a to francúzsky sedan spĺňa do bodky.

Nízka spotreba

Najazdil som ním niečo viac než tisíc kilometrov, finálna spotreba sa ustálila na hodnote 18,3 kWh/100 km. Väčšinu z mojich ciest som absolvoval na diaľniciach s maximálnymi rýchlosťami na úrovni 130 km/h a 110 km/h, čo v prípade elektromobilov často znamená efektivitu horšiu, než je 20 kWh/100 km. Pri jazdách nižším tempom vedela hospodárnosť vozidla ešte stúpnuť a sumár jazdy neraz zobrazoval spotrebu pod 16 kWh. Čo to znamená v praxi?

Citroën ë-C4 X si môže dovoliť nižšiu cenovku aj vďaka tomu, že využíva akumulátor s relatívne nízkou maximálnou kapacitou na úrovni 50 kWh. Konkurencia zväčša ponúka väčšie batérie. Menší akumulátor je však ľahší, nemá taký negatívny vplyv na spotrebu vozidla a umožňuje mu vyčarovať konkurencieschopný dojazd aj vtedy, ak jeho parametre v podstate podliezajú trhový priemer.

Adekvátny dojazd

Ľahký a aerodynamický model ë-C4 X zvládne vďaka ideálne nakonfigurovanej technológii na jedno nabitie bez obmedzení prejsť 270 km, a to aj vtedy, ak sa veľká časť trasy skladá z diaľnic. V prípade, že sa zväčša po diaľniciach nepresúvate, môžete rátať s tým, že na jedno nabitie prejdete niečo viac než 320 kilometrov. Nereálne nemusí byť ani dosiahnutie dojazdu 360 kilometrov, ktorý udáva cyklus WLTP, to však je možné pravdepodobne iba v mestských podmienkach.

Napriek tomu, že sa sedan Citroënu nachádza v spodnej časti cenového rozpätia elektromobilov na trhu, ponúka možnosť nabíjania jednosmerným prúdom výkonom 100 kW, čo je porovnateľné aj s vozidlami, ktorých cenovky sú výrazne väčšie. Logika hovorí, že kompletne vyjazdený 50 kWh akumulátor dobijete výkonom 100 kW v priebehu 30 minút – prax je však iná, rátajte skôr s časom okolo 45 až 50 minút, pretože väčšina elektromobilov, a ë-C4 X nie je výnimka, si nedokáže udržať maximálny nabíjací výkon v priebehu celého nabíjacieho cyklu. Na druhej strane, ak akumulátor nie je úplne vybitý, aj 15 minút na výkonnej nabíjacej stanici vám dá dostatok energie na viac než 130 kilometrov. V prípade polhodinovej zastávky sa mi dojazd zvýšil o 200 kilometrov. Aj preto považujem tento cenovo dostupný elektromobil za vhodný aj na príležitostné dlhšie presuny.