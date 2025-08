Keď jedenásť európskych krajín v roku 1999 zaviedlo euro, odborná verejnosť široko predpokladala, že nedostatočná flexibilita na európskom trhu práce sťaží reakciu na šoky. Tieto obavy sa potvrdili po globálnej finančnej kríze o desať rokov neskôr, keď praskla realitná bublina, čo v eurozóne viedlo k dlhodobému hospodárskemu útlmu. Naopak, Spojené štáty sa z krízy v roku 2008 zotavili pomerne rýchlo. S iným významným ekonomickým šokom sa však USA vyrovnávajú omnoho ťažšie než Európa – s globalizáciou a so vzostupom Číny ako vývoznej veľmoci. Globalizácia pritom bola pre Európu v mnohých smeroch väčšia výzva ako pre USA. Zatiaľ čo dovoz tovaru do Spojených štátov sa už 25 rokov drží na úrovni približne desať až jedenásť percent HDP, dovoz do Európskej únie vzrástol približne z jedenástich na viac než štrnásť percent HDP.

Napriek týmto paralelám sú postoje EÚ a USA ku globalizácii dramaticky rozdielne. Väčšina Európanov je presvedčená, že z voľného obchodu profituje. Naopak, značná časť Američanov má pocit, že z globalizácie ťažia hlavne iné krajiny. Americký prezident Donald Trump postavil svoju politickú kariéru aj na týchto pocitoch krivdy, najmä na predstave, že voľný obchod, predovšetkým s Čínou, je príčinou úpadku americkej výroby a problémov robotníkov vytlačených z bývalých priemyselných centier. Zatiaľ čo lídri EÚ zostávajú v zásade oddaní otvorenosti obchodu – dokonca ani európski populisti sa ochrany trhu zatiaľ nechytili – D. Trump používa hrozbu ciel, aby si vynútil výhodnejšie obchodné dohody.

Čím sa dá vysvetliť tento transatlantický rozdiel? Podľa prelomovej štúdie z roku 2016 viedol v období rokov 1999 až 2011 nárast čínskeho dovozu v USA k strate 2,4 milióna pracovných miest, z toho takmer milión tvorili miesta vo výrobe. Nadväzujúca štúdia tých istých autorov o päť rokov neskôr zistila, že hoci takzvaný čínsky šok v rokoch 2010 až 2012 vyvrcholil, zasiahnuté oblasti sa naďalej potýkali so zhoršenou zamestnanosťou a príjmami. Tieto zistenia môžu na prvý pohľad pôsobiť ako obžaloba voľného obchodu, no dôležitý je kontext. USA majú viac než 160 miliónov pracujúcich a nezamestnanosť sa v posledných rokoch drží na veľmi nízkej úrovni. Navyše D. Trump v posledných voľbách získal približne 77 miliónov hlasov, teda výrazne viac než 2,4 milióna ľudí, ktorí prišli o prácu v dôsledku čínskeho šoku. Je teda pravdepodobné, že k obratu Američanov proti voľnému obchodu neprispel len samotný obchodný šok, ale všeobecný úpadok výroby. Ten, ako ukazujú viaceré štúdie, vo veľkej miere spôsobili iné faktory, najmä automatizácia.

Európsky priemysel však takisto upadá – a v mnohých odvetviach sú straty ešte väčšie ako v Spojených štátoch. Za 20 rokov sa podiel výroby na zamestnanosti znížil v USA približne o tri percentuálne body (z 13 na 10 percent), v Nemecku o štyri body (z 23 na 19 percent) a vo Francúzsku o päť bodov (zo 16 na 11 percent). Nie všetky európske krajiny zaznamenali takéto poklesy, no ani v USA nepostihli všetky štáty a regióny rovnako. Ak teda rozdielne názory na obchod nemožno vysvetliť rozdielnym rozsahom narušenia trhu práce, čo ho spôsobuje? Jedným z dôležitých faktorov môže byť to, že v Európe, najmä v Nemecku, zároveň rástol vývoz, čo vytváralo nové pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí prišli o zamestnanie v dôsledku dovoznej konkurencie. Tí sa pritom často nemuseli ani sťahovať, pretože úspešné exportné podniky sa nachádzali v rovnakých regiónoch ako upadajúce odvetvia.

Ďalší zásadný rozdiel spočíva v štruktúre hospodárstva a systéme sociálnej ochrany. USA nemajú taký silný sociálny štít ako európske krajiny, čo výrazne sťažuje akúkoľvek adaptáciu, najmä pre nízkopríjmové a menej kvalifikované skupiny. Aj preto USA zažívajú nárast takzvaných úmrtí zo zúfalstva, teda v dôsledku samovraždy, predávkovania či alkoholizmu, predovšetkým medzi mužmi z robotníckej triedy. Keď teda Američania a Európania hovoria o globalizácii, nejde len o obchodnú bilanciu či počet zaniknutých priemyselných miest. V skutočnosti hovoria o inštitúciách, spoločenskej súdržnosti a o tom, ako tieto procesy interpretujú politické elity. Práve preto je dôležité vidieť globalizáciu v širších súvislostiach – nielen pri tvorbe obchodnej politiky, ale aj pri navrhovaní účinnej odpovede na ekonomické zmeny v čoraz nestabilnejšom svete.

