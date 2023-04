Predstavte si bežný scenár: Vypravíte sa z Komárna na nákup do bratislavskej Ikey. Vyhliadnete si matrac Vågstranda, skriňu Pax so šírkou 175 centimetrov a pohovku Landskrona. Pri pokladnici od vás budú chcieť 1 844 eur.

A teraz si predstavte, že sa vydáte na podobne dlhú cestu opačným smerom, do Budapešti. Kúpite si úplne rovnakú trojicu výrobkov s rovnakými produktovými číslami. Výsledný účet bude 572 390 forintov, teda približne 1 530 eur.

Vo viedenskej Ikei by si za ten istý nákup naúčtovali 1 882 eur, pričom matrac by bol o 130 eur drahší ako na Slovensku, zato pohovka o 90 eur lacnejšia. Najhlbšie by ste museli siahnuť do vrecka v Brne, súčet cenoviek 47 110 korún totiž pri súčasnom kurze znamená viac ako dvetisíc eur. A najlacnejšie by ste si spomínané tri výrobky zaobstarali v poľských Katoviciach, stačilo by vám na ne 6 328 zlotých, teda len

1 358 eur. Nie div, že Česi, ktorí to do Poľska nemajú ďaleko, vyrážajú nakupovať za hranice.

Slovenské ceny pod priemerom

Redakcia TRENDU porovnala ceny 46 obľúbených výrobkov medzinárodných reťazcov pôsobiacich v strednej Európe. Priemer zistených cien potom poslúžil ako referenčná úroveň. Dobrá správa hneď na úvod: Tovar predávaný na Slovensku je po Poľsku druhý najlacnejší v regióne, cenová hladina v tuzemsku dosahuje 98 percent priemeru (v Poľsku 94 percent). V Rakúsku aj Maďarsku ceny oscilujú okolo priemeru. Najdrahšie je Česko, ceny sú tu celkovo o osem percent nad stredoeurópskym priemerom.

Rozdiely je možné sčasti pripísať premenlivosti menových kurzov. Koruna voči euru v posledných mesiacoch spevnila až za hranicu 23,50 CZK/EUR. Obchodníci pritom tradične prepočítavali ceny v kurze 25 CZK/EUR. No všetky rozdiely sa menovou volatilitou vysvetliť nedajú. Forint sa totiž po jesennom prepade vrátil na približne rovnaký kurz ako pred rokom a poľský zlotý zostáva voči euru stabilný. Navyše aj rakúske eurové ceny sa od tých slovenských líšia miestami až o desiatky percent.

V hre je celý rad ďalších faktorov. „Konečné ceny nemožno porovnávať priamo,“ domnieva sa Eva Kotynková, hovorkyňa spoločnosti Tchibo. „Okrem kurzových rozdielov, ktoré spomínate, sa do nich premietajú napríklad colné poplatky, logistické a prepravné náklady vrátane poplatkov za palivo a mýto, a rozdiel vo výške DPH v jednotlivých krajinách. Naša spoločnosť musí tiež zabezpečiť ďalšie dodatočné certifikáty požadované v jednotlivých krajinách a označenie s presne upravenými etiketami na produktoch,“ podotýka

E. Kotynková.