Urobiť si v piatok podvečer čas na zahraničného novinára je gesto. Tridsiatnik Tomek, ktorý je vysokým manažérom jednej nadnárodnej firmy, si ho urobil. Aby čitateľom TRENDU vysvetlil, ako je možné, že uprostred desať rokov trvajúcej brutálnej politickej vojny a hroziacej skutočnej vojny s Ruskom, ktorá sa v Poľsku berie ako reálna hrozba, poľská ekonomika stále rýchlo rastie a krajina rovnako rýchlo bohatne.

A Poliakom platy rastú a rastú. „Ľudia sa v Poľsku za minulé desaťročia naučili nespoliehať sa na štát. Ekonomika a podnikanie do značnej miery fungujú bez ohľadu na vládnu moc. Ľudia od štátu nič nečakajú, a keď niečo dostanú, tak ich to vlastne príjemne prekvapí,“ hovorí Tomek.

Boj sa nekončí

Tomekove slová pripomínali nedávne vystúpenie poľského premiéra Donalda Tuska, kde oznamoval rekonštrukciu svojho kabinetu. Matador poľskej politiky, ktorý je už tretíkrát a desiaty rok premiérom a medzi druhým a tretím mandátom si „odskočil“ do Bruselu, kde bol päť rokov predsedom Európskej rady, tým hasil veľkú politickú krízu.

Nedávno totiž vo svojom dlhom politickom živote utrpel ďalšiu porážku od hlavného protivníka, šéfa opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jarosława Kaczyńského. Ten totiž opäť vyslal do prezidentských volieb kandidáta, ktorý sa z nuly dokázal stať víťazom volieb hlavy štátu a novým poľským prezidentom. Podobne ako pred desiatimi rokmi neznámy europoslanec Andrzej Duda, aj Karol Nawrocki dokázal poraziť favorita z Tuskovho tábora. Napriek tomu, že tentoraz ním bol dlhoročný primátor Varšavy Rafał Trzaskowski, skúsený sympatický politik. Ale aj ako primátor metropoly úplne neschopný osloviť tradičných poľských vidieckych voličov.

Prehra o necelé dve percentá hlasov, čo je v poľských podmienkach zhruba 400-tisíc voličov, veľmi mrzela. V poľských podmienkach je víťazstvo opozičníka K. Nawrockého o to väčší problém, že prezident má veľké právomoci a jeho veto je možné prehlasovať minimálne tromi pätinami hlasov poslancov Sejmu. Teda väčšinou, ktorou D. Tusk a jeho liberálno-ľavicová vláda nedisponuje. „Prehratá bitka však neznamená prehratú vojnu,“ uviedol bojovne minulú stredu D. Tusk, keď predstavoval výrazne zmenený kabinet.

Bezpečnosť nadovšetko

Ešte zásadnejší význam než zmeny, ktoré predstavil D. Tusk, napríklad vytvorenie úplne nového ministerstva energetiky, mal jeho prejav, ktorý bol akousi predohrou tohto takmer povinného politického predstavenia.

„Sme v predvojnovom období,“ vyhlásil poľský premiér s plnou vážnosťou. Navyše uviedol, že ohrozenie Poľska nie je len vonkajšie v podobe „východných susedov“ na čele s Ruskom, s ktorým má Poľsko v Kaliningradskej oblasti hranicu dlhú niekoľko stoviek kilometrov.

Za ďalšie nebezpečenstvo považuje Bielorusko, ktoré na poľskú hranicu už štvrtý rok cielene vysiela migrantov z ázijských krajín, aby sa nelegálne pokúšali prekročiť schengenskú hranicu Európskej únie v jej poľskej časti. D. Tusk zahrnul migráciu do ohrozenia vnútornej bezpečnosti, ktorú testujú aj diverzné akcie ruských a Ruskom najatých agentov v podobe veľkých požiarov a ohrozenia infraštruktúry. „Táto vláda obnoví právo a poriadok. Úlohou štátu je zabezpečiť bezpečnosť svojich občanov,“ sľúbil premiér. S obnovou bezpečnostnej stability mala Varšava v uplynulých týždňoch plné ruky práce. Aby toho nebolo málo, nemecké kontroly na spoločnej hranici a vracanie nelegálnych migrantov vyvolali v Poľsku doslova hystériu, ktorú extrémne pravicové skupiny zneužili na vytváranie protimigračných „bojoviek“ v poľskom pohraničí, a po celej krajine prebehli veľké opozičné mnohotisícové demonštrácie proti „posielaniu migrantov z Nemecka“.

D. Tusk vyhlásil, že rozhodne nebude šetriť peniazmi pre políciu a pre armádu už vôbec nie. Tá má aj v tomto roku dostať rozpočet v obrovskom rozsahu piatich percent hrubého domáceho produktu. „Máme druhú najväčšiu armádu NATO v Európe,“ uviedol D. Tusk a sľúbil, že urobí všetko pre to, aby bola aj druhou najsilnejšou, aby odradila od útoku na Poľsko každého protivníka.

Medzi top ekonomikami

Súčasne však D. Tusk vyhlásil, že Poľsko je v najnádejnejšej etape svojej histórie. „Poľsko sa stalo jednou z dvadsiatich najväčších ekonomík sveta, dnes ho už nikto nemôže brať na ľahkú váhu,“ uviedol D. Tusk. K tomu dodajme ďalšiu štatistiku, podľa ktorej už Poliaci v hrubej mzde v eurách preskočili zatiaľ vo V4 vedúcich Čechov. Počas dvoch‑troch rokov zrejme Poľsko vďaka výrazne vyššiemu hospodárskemu rastu predbehne Česko aj v HDP na obyvateľa. Z toho, že poľský deficit bol vlani na hrozivej úrovni 5,4 percenta HDP, si vláda ani opozícia ťažkú hlavu nerobí. Poľsko nie je v eurozóne, takže Brusel ho za voľné rozpočtové pravidlá môže pokarhať, ale to je tak všetko. Mnohí tamojší politici a diplomati sa pozerajú na rastúce zadlženie „východnou logikou“, v rámci ktorej klasik prízvukuje, že žije dnes. „Poľsko chce zo súčasného okna príležitostí vyžmýkať maximum,“ povedal k tomu nedávno v Českom rozhlase bývalý veľvyslanec Poľska na Slovensku Maciej Ruczaj.

Sikorski namiesto Tuska

To, čo ani rekonštrukcia vlády nemení, je tvrdá vnútropolitická konfrontácia medzi opozičným nacionalistickým Právom a spravodlivosťou a Občianskou koalíciou vedenou D. Tuskom a ďalšími vládnymi stranami. Trochu bokom stojí protiúnijná Konfederácia, ktorá má zálusk na to, že vystrieda PiS v úlohe hlavného oponenta liberálnej vlády. „Boj dobra so zlom pokračuje,“ vyhlásil D. Tusk. A dal najavo, že proti nepriateľsky naladenému prezidentovi použije všetky dostupné politické nástroje, aby presadil vládny program.

Čoraz väčšia časť Poliakov je totiž zo súboja Tusk – Kaczyński trvajúceho už viac než dvadsať rokov unavená a dopyt po nových tvárach rastie. D. Tusk podobne ako J. Kaczyński síce drží opraty moci v rukách, ale popularita oboch je medzi poľskou verejnosťou pomerne nízka. Preto sa za najdôležitejší moment celej rekonštrukcie Tuskovej vlády pokladá povýšenie ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského na vicepremiéra. Poľské médiá špekulujú, či mu D. Tusk neodovzdá vládne opraty už budúci rok, aby tak zvýšil šance, že tento jednoznačne najpopulárnejší člen vlády porazí opozíciu v ďalších parlamentných voľbách.

D. Tusk tak možno napraví svoju chybu z prezidentských volieb. „Keby v nich bol nechal kandidovať R. Sikorského, bol by vyhral,“ myslí si jeden významný poľský novinár. „Tak z neho teraz urobí aspoň svojho nástupcu na čele vlády,“ dodáva. A čo na to všetko poľská ekonomika? Ide vpred tempom parného valca, ktorý akoby nič nedokázalo zastaviť. Azda ani Vladimir Putin.

Autor je spolupracovník TRENDU a európsky editor webu deník.cz