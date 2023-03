V tomto roku stúpne cena povinného zmluvného poistenia (PZP) takmer každému vodičovi, a to najmä pre nárast škodovej inflácie. Prudký rast cien núti poisťovne platiť čoraz viac za opravu havarovaných vozidiel. Ceny náhradných súčiastok rastú a to isté platí o mzdách automechanikov. „Naša poisťovňa chce aktuálnu infláciu, ktorá sa odráža vo výške škôd, rozložiť na dve časti, a to podľa princípu solidarity, ale aj podľa princípu spravodlivosti,“ objasňuje hovorkyňa poisťovne Uniqa Beáta Lipšicová. V rámci solidarity dôjde k plošnému zvýšeniu poistného pre všetkých klientov. „No o menšiu časť, ako je inflácia, ktorá je dvojciferná,“ dodáva.

Tvrdšia štátna regulácia

Prudší rast cien čaká len vodičov jazdiacich nezodpovedne. Tí sa v prípade schválenia novely zákona o PZP nevyhnú zdraženiu o niekoľko desiatok percent. Štát plánuje poisťovniam nariadiť povinné uplatňovanie systému malusov. Súčasný systém je podľa štátnych úradníkov nastavený príliš voľne. Poisťovne uplatňujú len systém bonusov. Ľuďom dlhodobo jazdiacim bez nehôd ponúkajú nižšie ceny. Ľudia spôsobujúci dopravné nehody sa výrazne vyššej cene vyhnú prechodom ku konkurencii. Niektoré poisťovne dokonca tvrdia, že šofér po spôsobení prvej dopravnej nehody začne jazdiť opatrenejšie a riziko ďalšej havárie u neho klesá.

Tento prístup má ukončiť pripravovaná novela zákona z dielne ministerstva financií. „Rast cien ovplyvňuje aj očakávaná zmena zákona o PZP, v dôsledku ktorej sa bude pri dojednávaní poistenia uplatňovať malus na základe škodovosti držiteľa motorového vozidla. Škodový priebeh klienta bude možné overiť v databáze Slovenskej kancelárie poisťovateľov spätne až desať rokov,“ upozorňuje, riaditeľka odboru produktového manažmentu ČSOB Poisťovne Michaela Pardubská. Lenže táto zmena zákona nenájde u časti verejnosti pochopenie. Z dôvodu blížiacich sa volieb môžu politici schválenie prísnejších pravidiel odsunúť až na koniec roka.

Boj o klientov

Okrem ceny bojujú poisťovne o klientov rôznymi službami navyše. „Do portfólia produktov pre vodičov sme nedávno pridali napríklad komplexné poistenie AutoMat, ktoré spája PZP a havarijné poistenie,“ približuje hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová. K dispozícii je napríklad doplnková služba Meteo, ktorá vodiča prostredníctvom SMS varuje pred extrémnym počasím. Ďalšia služba eDoctor umožňuje napríklad získať k zdravotnému problému lekársky posudok od medzinárodného špecialistu. Poistenie automobilu tak môže pomôcť aj pri riešení zdravotných ťažkostí. Samotné poistenie vozidla je možné flexibilne poskladať. Klient sa napríklad môže rozhodnúť pre plné poistenie čelného skla.