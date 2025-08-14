Bývalý riaditeľ Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti Pavol Štuller v rozhovore pre TREND hovorí o potenciáloch, ale aj nástrahách budovania nového jadrového zdroja v Európe a na Slovensku.
Potrebuje Slovensko nový jadrový blok?
Je to veľmi komplikovaná otázka. Slovensko sa určite musí pripraviť na to, že dopyt po elektrickej energii v rámci prechodu na znalostnú ekonomiku a ekonomiku založenú na umelej inteligencii a elektrodoprave bude stúpať. To znamená, že musíme mať dostatočne pripravené kapacity na to, aby sme vedeli tento prechod zvládnuť a aby sme zároveň dokázali krajine z dlhodobého horizontu poskytnúť dostupnú a bezpečnú elektrinu. Z tohto pohľadu je odpoveď určite áno. Inou otázkou je, či to má byť špecifický typ jadrového reaktora. Samozrejme, to je na odbornú debatu, ale Slovensko ako také určite musí diverzifikovať zdroje. Vzhľadom na dokončené Mochovce bude zo všetkých krajín najdlhšie závislé od špecifického typu jadrového paliva VVER 440. To znamená, že v rámci energetického mixu je pre nás žiaduce, aby sme mali iný jadrový zdroj, ktorý je založený na iných technológiách.
Nie sú lacnejšie alternatívy?
Jadrová energia je v prvom rade energia, ktorá je bezemisná. Ďalší, možno ešte významnejší faktor je to, že jadrová energia je stabilná. Je dostupná 24 hodín denne 365 dní v roku v požadovanej kapacite s požadovaným výkonom. To znamená, že je nepostrádateľná v rámci energetického mixu. A ako ukázali príklady zo Spojených štátov, Španielska či z iných štátov, je mimoriadne dôležité zachovať stabilitu siete. Momentálne, ak by sme chceli naozaj budovať energetickú štruktúru na niečom inom ako jadrovej energii, je to pre Slovensko v rámci našich podmienok asi nereálne.
Vláda ohlásila nový jadrový zámer. Ako vnímate komunikáciu s ním spojenú?
Hovoríme o asi najväčšej investícii v dejinách Slovenska. Hovoríme o investícii, ktorá smeruje do momentálne najkomplikovanejšie hotechnického zariadenia, aké sa v podstate v globálnom svete realizuje. Na to musí byť krajina zodpovedne pripravená. Táto debata by sa určite mala presunúť z politickej roviny do odbornej roviny. A to znamená technickú a finančnú. To sú dva parametre, ktoré by mali rozhodnúť o tom, čo budeme stavať, kedy budeme stavať, akým spôsobom to budeme financovať a akým spôsobom budeme projekt realizovať. Je dôležité prijať toto rozhodnutie, ale aby sa táto nová elektráreň nestala ďalšou národnou traumou po diaľniciach, je dôležité, aby existoval politický aj spoločenský konsenzus v tom, že ideme toto dielo realizovať. A že sme na to ako spoločnosť pripravení a budeme budovať také kapacity, aby sme ho spoločne dokázali úspešne aj dokončiť.
Boli ohlásené prvé informácie o tom, ako by proces mal prebiehať. Je to v súlade s tým, ako takýto proces prebieha v iných európskych krajinách?
Myslím si, že nie. Momentálne viacero európskych krajín otáča trend ústupu od jadrovej energetiky a vracia sa k nej. Veľmi ma mrzí, že musela prísť taká kríza ako okupácia Ukrajiny, aby európske krajiny pochopili, že energetická bezpečnosť je niečo, čo treba budovať na spoločnej úrovni Európskej únie. Naozaj nám však chýba zodpovedná debata o tom, ako a za akých podmienok ideme stavať túto atómovú elektráreň. Stačí, ak sa pozrieme dajme tomu na krajiny, ktoré rozbiehajú tieto programy. Môžem uviesť Holandsko. Tam sa vláda rozhodla takisto vrátiť k jadrovej energetike a pripravuje sa výstavba nových blokov. Vláda si dala vypracovať podrobnú štúdiu vhodnosti jednotlivých dostupných technológií na trhu aj vzhľadom na dostupné lokality a pripravila zároveň financovanie celého projektu tak, aby z toho naozaj profitovala celá krajina. Jadrovú elektráreň následne predá investorom ako sú dôchodkové fondy a tie následne budú financovať udržateľný rast dôchodkov v Holandsku.
Tender na nový zdroj prebehol v Česku, v Poľsku nie. Mal by prebehnúť aj na Slovensku?
Výberové konanie v podmienkach Európskej únie je veľmi náročné časovo aj finančne. Náklady, ktoré takýto proces môže dosiahnuť, sú až 200 miliónov eur len za samotné výberové konanie. Otázka je, či to prináša aj požadovaný efekt.
Poľská vláda sa rozhodla z pohľadu bezpečnosti vybrať technológiu Westinghousu. Ale keďže ide stavať viacero reaktorov, neuzatvára sa len na túto technológiu a do budúcna môže vybrať aj niečo iné. Mimoriadne dôležité je zhodnotenie, kto dokáže reálne dodať požadovanú technológiu.
Nie je tých možností viacero?
Áno, ale kórejská technológia sa už v Európe pravdepodobne realizovať nebude vzhľadom na dohodu medzi USA a Južnou Kóreou, čiže reálne sú dostupné len dve technológie: americký Westinghouse a francúzske EDF. Problémom je, že technológia EDF má väčší výkon, je to až tisícšesťstovka, čiže typ reaktora, ktorý je na Slovensku možné realizovať, je technológia spoločnosti Westinghouse. Výhodou je, že je to overený dizajn a funguje vo viacerých krajinách.
Nové vedenie spoločnosti EDF deklarovalo, že spoločnosť sa sústredí primárne na projekty vo Francúzsku. To znamená, že to, čo je dostupné na trhu, je technológia Westinghousu. Nie je dôležité, či samotný proces bude prebiehať formou government to government dohody medzi vládou Slovenska a Spojených štátov, ale dôležitý bude spôsob prípravy samotného projektu. To znamená, či budeme schopní byť naozaj partnerom pri výstavbe tak, aby sme mohli počas celého procesu garantovať finančné a technické parametre toho diela, či dokážeme samotnú realizáciu projektu manažovať a či budeme schopní ten reaktor realizovať v tých predpokladoch, na ktorých toto rozhodnutie momentálne staviame.
Westinghouse nedodá elektráreň na kľúč a to znamená, že súčinnosť štátu a dodávateľskej siete musí byť veľká. Ako by sa výstavba mohla realizovať?
V princípe to závisí od danej konkrétnej zmluvy. Ale súčasný trend dodávateľov nových jadrových blokov je taký, že samotný majiteľ jadrovej technológie dodáva v princípe jadrový ostrov. To znamená, že dodáva len technológiu, ktorá tvorí jadrovú časť elektrárne, ale potom sekundárnu časť – turbínu, parogenerátory a všetky pomocné technológie, zvyčajne dodáva iný technologický partner.
Čiže napríklad ak Westinghouse môže v nejakej krajine dodávať povedzme jadrový ostrov, tak môže mať technologického partnera, napríklad spoločnosť Hyundai, ktorá dodá všetky ostatné celky elektrárne. Preto je potrebná súčinnosť dodávateľskej siete, respektíve pripravenosť a súčinnosť štátu. Tá je mimoriadne dôležitá a je založená hlavne na tom, aby štát dokázal vytvoriť také podmienky, aby bolo takéto infraštruktúrne dielo možné realizovať.
Čo to znamená v praxi?
Že musí byť dostatok vzdelaných ľudí, musí byť zabezpečená infraštruktúra a musí byť zabezpečené financovanie. Práve financovanie tvorí najväčšiu časť ceny projektu výstavby jadrovej elektrárne. To znamená, že je mimoriadne dôležité, akým spôsobom je zaistené. No a, samozrejme, do budúcna musí zaistiť to, aby elektráreň bola prevádzkovaná podľa najvyšších bezpečnostných štandardov, čo v princípe znamená, že musí mať vytvorenú celú štruktúru odborníkov na to, aby dokázali dielo nielen dodať, ale aj prevádzkovať.
Má Slovensko kapacity na to, aby zabezpečilo výstavbu potrebnej infraštruktúry?
Určite nemá na to, aby realizovalo jadrovú elektráreň samo. Na jednej strane je to do určitej miery riziko a na druhej strane je to aj veľká príležitosť. Je to príležitosť, aby sme tu vybudovali podmienky na to, aby sa aj naši odborníci okrem výstavby tejto elektrárne mohli účastniť na výstavbe ďalších elektrární v zahraničí.
To znamená, že ak bude vybraný konkrétny dizajn, ktorý sa bude realizovať u nás, ale aj v iných krajinách, aby sme vytvorili nielen dodávateľskú sféru, ale aj celé odborné zázemie, ktoré môže byť použité na výstavbu takýchto elektrární vo svete. Nejde preto len o výstavbu elektrárne samotnej, ale aj o realizáciu celého priemyselného odvetvia, ktoré bude fungovať najbližších 60 rokov u nás, ale takisto môže byť výrazným exportným artiklom.
Postavili sme Mochovce. Nemáme dostatok kapacít využiť ich na novú elektráreň?
Určite nemáme. Dizajn tohto typu jadrovej elektrárne, celá konštrukcia je momentálne najnáročnejšie technologické dielo, aké sa v podstate globálne realizuje. To znamená, že aby sme boli schopní stavať takúto elektráreň, budeme musieť do toho zapojiť naozaj globálne kapacity. Ide o mimoriadne náročné odvetvia týkajúce sa napríklad výroby jednotlivých kriticky častí jadrovej elektrárne. Sú to rôzne riadiace systémy, bezpečnostné systémy, jadrové palivo a tak ďalej. Slovensko je príliš malá krajina na to, aby takúto
veľkú investíciu dokázala zvládnuť s vlastnou dodávateľskou sférou. Je to úplne nereálne.
Ako to robia Česi?
Spravili to veľmi rozumne z toho pohľadu, že dávno pred rozhodnutím o výstavbe jadrovej elektrárne skonsolidovali celú dodávateľskú sféru. Tradícia dodávateľov jadrovej energetiky je v Česku veľmi silná. Československo bolo jednou z mála krajín, ktoré si takmer samy postavili jadrovú elektráreň, keďže všetky bloky boli postavené do nejakých osemdesiatich percent vlastnými silami. Tá tradícia ostala špeciálne v Českej republike. To znamená, že pred samotným rozhodnutím sa česká dodávateľská sféra na túto výstavbu pripravila. Vďaka tomu bude do značnej miery schopná byť aktívnym dodávateľom, či už to budú Dukovany, alebo následne Temelín. Na Slovensku takéto zázemie, žiaľ, nemáme.
Slovensko však malo víziu, ktorá bola spojená s českým ČEZ-om cez firmu JESS. Tá mala stavať aj nový jadrový zdroj. Je realistické, že sa toto spojenie skutočne využije?
ČEZ je najväčším prevádzkovateľom jadrových aktív v strednej a východnej Európe. To znamená, že by určite mal čím prispieť. Je to veľká firma, má veľké zázemie, technické aj finančné. Otázka je, samozrejme, či by pre ňu bolo udržateľné budovať naraz bloky v Česku aj na Slovensku. Bavíme sa o investícii v rádoch desiatok miliárd eur, a predsa len je to obrovská záťaž aj pre takú firmu, akou je ČEZ.
Takže je možné, že Slovensko v tom ostane samotné?
Je to hypotetická otázka a nevieme presne, akým spôsobom bude nadefinovaný konečný prístup k výstavbe. No sami v tom určite zostať nemôžeme. Samozrejme, máme zopár veľmi schopných firiem, ktoré dokážu fungovať v jadrovej energetike, a verím, že sa rýchlo prispôsobia aj novej technológii. No väčšina tých dodávok bude prichádzať zo zahraničia a aj financie prídu zo zahraničia. To znamená, že naozaj musíme akceptovať, že tento projekt bude medzinárodný.
Vláda má ambíciu, aby to bol štátny podnik. Máme kapacity ho prevádzkovať?
Konečný prevádzkovateľ môže mať mnoho foriem. Treba rozlíšiť medzi tým, kto bude vlastníkom novej elektrárne a kto bude jej prevádzkovateľom. Teoreticky obe tieto roly môže zastávať štát, ale to len v prípade, že bude schopný vytvoriť organizačné a ľudské predpoklady na to, aby takáto elektráreň fungovala.
Jeden z modelov môže byť, že štát bude vlastniť jadrovú elektráreň a prevádzku zverí organizácii, ktorá na to má licenciu a ľudské kapacity. Môže si zvoliť alternatívu, že bude vlastníkom alebo čiastočným vlastníkom a elektráreň bude prevádzkovať prostredníctvom dcérskej spoločnosti. Všetky tieto alternatívy sú možné.
Máme na to know-how, kapacitu, ľudí, expertízu?
V obmedzenej miere. Je dôležité, a opakovali to viacerí odborníci, že v jadrovej energetike máme veľmi veľké problémy s ľudským potenciálom. Slovensku chýbajú ľudia v rozhodujúcich technických aj manažérskych pozíciách. Musíme si uvedomiť, že aj výstavba takéhoto diela si bude vyžadovať ľudí, ktorí majú expozíciu na podobné projekty realizované v zahraničí. Je dôležité, aby sme vopred pripravili technické a ľudské kapacity na to, aby všetky tie požiadavky, či už pri realizácii diela, ale aj pri prevádzke, boli pripravené dopredu. Tých ľudí jednoducho v súčasnosti nemáme.
Čo v diskusii o jadre momentálne chýba?
Na Slovensku už rovno hovoríme o dodávateľovi, no nestanovili sme si, kto bude prevádzkovateľom a kto bude projekt financovať. Technológia je jasná. Technicky vieme, do čoho ideme. Ale to, čo je potrebné zodpovedne zhodnotiť, je spôsob financovania, spôsob organizácie realizácie projektu, spôsob zapojenia dodávateľskej sféry a následný spôsob prevádzkovania týchto diel. To sú z môjho pohľadu rozhodujúce parametre.
To sú však zásadné otázky.
Pevne verím, že súčasťou prípravy realizácie tohto investičného zámeru budú aj odpovede na všetky tieto otázky. Skutočne musí prebehnúť odborná spoločenská debata a zhoda na tom, že toto je smer, ktorý chceme realizovať, pretože nie je, samozrejme, akceptovateľné, aby sa napríklad po ďalších voľbách na vec zmenil politický názor a projekt sa zastavil.
Aktuálne prebieha tender na konzultačnú spoločnosť, ktorá by mala na tieto otázky odpovedať.
Je skutočne potrebné, aby sa zhodnotili plusy aj mínusy rôznych variantov financovania a realizovania diela. Na konci dňa to bude manažérske rozhodnutie, ktoré bude musieť byť prijaté s určitou mierou rizík. Na to, aby sme mohli zodpovedne vybrať optimálny variant, si musíme byť vedomí toho, akým spôsobom dokážeme manažovať riziká v jednotlivých variantoch. Finálnym cieľom nemá byť len samotná výstavba. To nie je dostatočne ambiciózne. Reálny cieľ výstavby nového bloku na Slovensku má byť z pohľadu jadrovej energetiky snaha posunúť sa ako krajina technologicky, technicky a ľudsky na úroveň 21. storočia. Postaviť nový blok, prevádzkovať ho a zároveň vytvoriť celé priemyselné odvetvie, ktoré bude schopné podieľať sa na jadrovej renesancii v Európe a vo svete – to by malo byť hlavným cieľom.
A podporiť aj slovenskú ekonomiku? Momentálne máme síce elektrárne, ale aj jednu z najvyšších cien komodity v Európe. Nezdá sa, že Slovensko na tom výraznejšie profituje.
Aj riešenie tohto problému by malo byť súčasťou širšieho spoločenského a priemyselného konsenzu. Nestačí povedať, že chceme postaviť atómovú elektráreň. Pätnásťmiliardová investícia musí zapadať do dlhodobého ekonomicko-sociálneho plánu rozvoja krajiny, aby bola integrálnou súčasťou vízie ekonomiky o desať, dvadsať či tridsať rokov. Rozhodnutie o výstavbe elektrárne musí predchádzať tomuto rozhodnutiu a na základe toho sa potom dá porovnať realizovateľnosť finančného modelu, ktorý sa prijme, pretože inak nemôžete zhodnotiť skutočný dosah investície. Môže byť prezentovaná ako megawatt verzus investičné náklady, ale to nepodáva reálny obraz. To, čo podá reálny obraz, je, akým spôsobom táto investícia posunie celú krajinu a celú ekonomiku dopredu.
Najväčším nákladom bude financovanie. Ako by sa malo postupovať?
Miera rizika financovania jadrového zdroja je pomerne vysoká. Ak sa pozrieme na všetky realizované nové bloky v uplynulých desiatich rokoch, je potrebné povedať, že ani jeden z nich nebol realizovaný v rámci rozpočtu a v rámci časového harmonogramu. Všetky prekročili rozpočet. Nerozprávame sa tu o desiatkach alebo stovkách miliónov eur, ale o miliardách až desiatkach miliárd. To znamená, že rozhodnutie o financovaní bude kľúčové. Rozhodnutie bude závisieť aj od toho, čo si Slovenská republika môže dovoliť.
Riziká sú veľké. Ako zabezpečiť, aby sa v čo najmenšej možnej miere dotkli daňových poplatníkov?
Jediná odpoveď je, že projekt musí byť manažovaný správne. Ako keby to bol súkromný projekt. Bude to obrovská investícia a riadiť ho musia ľudia, ktorí na to majú skúsenosti, vzdelanie a schopnosti.
Takže na projekte by mala byť celonárodná zhoda?
Obávam sa, že nedokážeme nájsť celonárodnú zhodu v ničom. Ale to, čo je dôležité, aby bola na tom odborná zhoda. To znamená, aby aj odborníci z technickej a finančnej oblasti mali prístup k dátam a modelom, ktoré sú k dispozícii.
Aký časový harmonogram projektu očakávate?
Rozhodnutie o výbere technológie môže v princípe padnúť v najbližšom roku až dvoch rokoch. Následne len príprava výstavby určite potrvá niekoľko ďalších rokov. Samotná výstavba jedného bloku by mohla trvať zhruba päť až desať rokov. Čiže bavíme sa o horizonte desiatich a viac rokov, s očakávanou prevádzkou rádovo nejakých 50 až 60 rokov.
- Pavol Štuller
- Vo svojej kariére zastával pozície predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti JAVYS. Od roku 2008 pôsobil ako generálny riaditeľ (Slovensko/Česká republika) v spoločnosti AMEC Foster Wheeler (Clean Energy). V rokoch 2015 až 2018 bol predsedom dozornej rady spoločnosti Amec Foster Wheeler Romania. V rokoch 2008 až 2020 bol zároveň vo funkcii generálneho riaditeľa pre strednú Európu v spoločnosti Wood Nuclear Central and Eastern Europe (Decommissioning), v rokoch 2016 až 2020 bol členom predstavenstva v spoločnosti Slovenské elektrárne. Ekonomické a manažérske vzdelanie získal na Ekonomickej univerzite v Bratislave, City University of Seattle a postgraduálne technické vzdelanie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V súčasnosti je riaditeľom európskeho rozvoja v spoločnosti Amentum.
