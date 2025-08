V auguste vrcholí európska dovolenková sezóna a s ňou aj dovolenkový optimizmus. Ide o fenomén, keď predstava dovolenky je uspokojujúcejšia než dovolenka samotná. Potvrdila to štúdia z roku 2009, ktorá tvrdí, že najväčší pocit šťastia u dovolenkárov nastáva pred dovolenkou, nie počas nej. Vždy sa na nej vyskytne niečo, čo predstavu idylky pokazí.

Ľudia žijú na optimistických predstavách. Dovolenkový kufor tvoria knihy, ktoré plánujú prečítať, či tenisky, ktoré majú odštartovať zmenu k zdravému životnému štýlu. Realita však zvyčajne len sotva naplní predstavy. Kým knihu si so sebou zoberú dve tretiny dovolenkárov, iba polovica z nich po nej aj skutočne siahne. Veľká časť výletníkov nakoniec nechá svoje plány v kufri.

Zradný optimizmus

Človek je optimistický tvor. On sám za to však nemôže, optimizmus totiž jeho predkom poskytol evolučnú výhodu. Spočíva najmä v túžbe konať a ísť za lepším životom. Bez neho by sa človek umáral v smutnej realite. Optimizmus znižuje stres, keď udržiava hormón kortizol pod kontrolou. Jeho pozitíva sa prejavujú pri traumách, smrti blízkych či iných nepriaznivých okolnostiach – človek ide ďalej. Optimizmus je adaptačným mechanizmom na neistý svet.

A je aj sexi. Optimisti sú v spoločnosti obľúbení, poskytujú totiž pocit bezpečia a motivácie. Pôsobia sebaisto, čo spoločnosť miluje. Dôvera vo svoje schopnosti vzbudzuje aj dôveru ostatných. Najlepšie to vidno v politike. Každý úspešný líder musí pôsobiť sebavedomo nezávisle od svojich schopností, inak stráca na atraktivite. Jeho voličom je často jedno, či hovorí pravdu alebo nie. Sebavedomie tromfuje fakty.

Medzi sebaistotou a kompetenciou neexistuje korelácia. Od roku 1999 štúdia po štúdii potvrdzuje takzvaný Dunningov-Krugerov efekt. David Dunning a Justin Kruger, psychológovia z Cornell University, publikovali štúdiu, v ktorej ukázali, že ľudia, ktorí podali najhorší výkon v testoch logiky, gramatiky a humoru, si mysleli, že sú nadpriemerní. Je to typický jav spojený s ľudským optimizmom.

Keď ľudia vedia o problematike len málo, nie sú si vedomí toho, čo nevedia. Nevedia, čo nevedia, a to im dáva veľkú sebadôveru vo svoje vedomosti a schopnosti. Veľká väčšina ľudí si bežne myslí, že má lepšie schopnosti ako väčšina ostatných, čo, prirodzene, nie je možné. Naopak, experti v danej oblasti bývajú omnoho skromnejší.

Dunningov-Krugerov efekt naznačuje odvrátenú stranu optimizmu. Optimistická sebadôvera zvyšuje pravdepodobnosť, že človek urobí a nakumuluje zlé rozhodnutia. Naopak, o niečo menší optimizmus dáva priestor na otázky a pochybnosti. Práve tie sú kľúčom k napredovaniu. A to nielen v osobnom živote, ale aj vo firme či v spoločnosti.

Zanedbaný skepticizmus

Optimizmus západná kultúra oceňuje ako vysoko pozitívnu hodnotu. V skutočnosti však prináša množstvo problémov. Napríklad pre investorov, ktorí veria, že aktuálne trendy budú pokračovať donekonečna. Prináša problémy aj pre voličov, ktorí dookola veria, že nový líder prinesie radikálne odlišný výsledok. Ale aj pre samotnú spoločnosť, ktorá neverí, že môžu prísť zlomové momenty, ako napríklad klimatická zmena. V súkromnom živote človek verí, že stačí vymeniť partnera a hneď bude šťastný.

Aj keď to na prvý pohľad nie je zrejmé, optimisti si na plecia berú príliš veľkú dávku rizika a myslia si, že ho majú pod kontrolou. Ide však iba o zdanie a často riskujú priveľa. Ak im stávky nevyjdú, stratia omnoho viac, ako očakávali. Napríklad napriek dlhoročným indíciám starí Rimania verili, že ich ríša je večná, a šanca zmeniť systém im ušla. Staviteľom Titanicu ani nenapadlo, že by sa „nepotopiteľná loď“ mohla potopiť. Alebo keď Nemecko v lete 1914 odštartovalo prvú svetovú vojnu, medzi vojakmi sa šíril optimizmus, že „na Vianoce budú doma“. Nielenže neboli, ale konflikt po sto rokoch mieru posunul svet na nepredstaviteľnú trajektóriu stovky miliónov obetí.

No ani byť pesimistom nie je výhra. Pesimista očakáva negatívne výsledky, čo vytvára úzkosť, beznádej a pasivitu. Kým optimista hodí zlý výsledok za hlavu ako niečo, kde zlyhali ostatní, pesimista si pri neúspechu povie, že jeho aktivita mu poškodila. Existuje však aj iný spôsob nazerania na veci. Pre zdravý pohľad na seba aj na svet treba byť skeptický. Skepticizmus je postavený na snahe pochybovať, preverovať a najmä kriticky myslieť.

Neúspech sa nemusí ignorovať alebo bolestne potlačiť, môžu sa detailne rozobrať dôvody, ktoré k nemu viedli. Ak sa tieto dôvody nájdu, je šanca na pozitívnu zmenu. Optimizmus ani pesimizmus pozitívnu zmenu neprinesú, skepticizmus však áno.

Zmes optimizmu a pesimizmu

V skutočnosti ľudia nie sú čierno-bieli a nie sú výhradne pesimisti alebo optimisti. Naopak, často existuje zvláštna koexistencia medzi pesimizmom a optimizmom. Ľudia sú totiž veľkí optimisti, čo sa týka ich vlastnej budúcnosti, a pesimisti, čo sa týka spoločnosti alebo krajiny. Psychológovia to označujú ako súkromný optimizmus a verejné zúfalstvo. Realita pritom ukazuje presný opak.

Prosperita spoločnosti rastie napriek rôznym negatívnym udalostiam. Thomas Malthus či Paul Ehrlich, ktorí hovorili o vyčerpaní ľudských zdrojov či civilizačnom kolapse, sa zásadne mýlili. Rovnako ako sa mýlil Oswald Spengler, ktorý pred storočím tvrdil, že západná civilizácia vstúpila do fázy úpadku. Naopak, spoločnosť sa vyvinula k radikálne odlišnej budúcnosti, kde klesá chudoba, zvyšuje sa technologický pokrok a s ním aj dožitie obyvateľstva a prežívanie šťastia. Dôvod je prozaický – vedecký pokrok.

Vedecké poznatky sa kumulujú a dávajú šancu učiť sa na všetkom, čo kedysi naši predkovia bolestne riešili metódou pokus a omyl. Mnohí si poznanie nezobrali do hrobu, ale stihli ho zvečniť cez tradície, knihy a štúdie pre celé ľudstvo. Vedecké poznatky sú kľúčom k ľudskému úspechu. História preto hovorí, že s ohľadom na spoločnosť je dobre byť optimistom.

Už nemej vhodné je byť optimistom s ohľadom na samého seba. Kým deti a mladí sú plní hormónov, ktoré z nich robia nekonečných optimistov, mnohým ľuďom tento pohľad ostane až do neskorého veku. Napríklad plnenie snov si nechávajú na dôchodok, keď „budú mať čas“ ich realizovať. Neuvedomujú si, že so starnutím sa viaže čoraz horší zdravotný stav.

Optimisti veria, že sa nezradia ku každému tretiemu Slovákovi, ktorý predčasne zomrie na srdcovocievne choroby, alebo ku každému štvrtému, ktorý zomrie na rakovinu. Naopak, veria, že dôchodok prežijú s vitalitou podobnou strednému veku. Psychológovia to nazývajú projekčný klam, pri ktorom si ľudia nesprávne premietajú súčasné pocity a správanie do budúcnosti. Myslia si, že ich život o desať či dvadsať rokov bude podobný tomu, aký žijú teraz. Viac sa mýliť nemôžu.

Slováci razantne starnú. Najväčšia kohorta populácie práve prekonáva prvý veľký zdravotný zlom okolo 45. roku života. Patrí k nemu pokles hormonálnej aktivity, spomalený metabolizmus, pribúdanie tukovej hmoty a strata svalovej sily. S tým súvisia prvé prejavy chronických chorôb. No ešte väčší zlom príde v 60. roku života, keď prudko klesá objem svalovej a kostnej hmoty, mobility, pľúcna kapacita, ale aj pamäť a rýchlosť myslenia. Vidina dôchodkového veku nie je ružová.

Ako viesť lepší život

Pesimisti majú pravdu a ochrániť sa pred smrťou sa nedá, no podliehať negativizmu nie je namieste. Namieste nie je ani podliehať optimizmu a veriť, že všetko bude ďalej fungovať hladko. Veda však hovorí, že sa toho dá spraviť veľa. Existujú stratégie, ktoré dokážu úspešne predĺžiť život o roky, ak nie dekády. A nielen predĺžiť, ale zvýšiť jeho kvalitu z fyzickej aj mentálnej stránky. Stačí chcieť a nastaviť si to ako jednu zo životných priorít.

V júli vyšla štúdia, podľa ktorej už aj mierna fyzická aktivita dokáže výrazne znížiť úmrtnosť na všetky príčiny. V porovnaní s osobami, ktoré spravia len dvetisíc krokov denne, osoby so sedemtisíc krokmi znížili svoju úmrtnosť takmer o polovicu. Spraviť sedemtisíc krokov je pre zdravého človeka ľahko realizovateľné, no benefit je okamžitý a obrovský.

Napríklad pre 50-ročného Slováka zníženie mortality o polovicu prináša zvýšenie očakávanej dĺžky života o štyri až päť rokov. A to, samozrejme, nie je jediná výhoda. So zásadnou racionalizáciou stravy a životného štýlu či zvýšením športovej aktivity je možné hovoriť o zvýšení dožitia oproti priemeru o dekádu, a to v dobrom fyzickom a psychickom stave.

Kým ľudia doteraz nemuseli vedieť, čo a ako majú robiť, v dobe umelej inteligencie to už neplatí. AI dokáže komukoľvek fundovane a okamžite poskytnúť víziu, konkrétne ciele a postupy, ako kompenzovať starnutie a žiť kvalitne čo najdlhšie. Žiada si to však jedno jediné: začať na tom pracovať.

Očakávať, že zdravotníctvo alebo farmakológia ľuďom v ich problémoch významne pomôžu, je príliš optimistické. Typická liečba do veľkej miery spočíva v tlmení symptómov. Žiadne lieky ani lekári nedokážu kompenzovať nedostatok prevencie. A najlepšou prevenciou chorôb je dostatočný pohyb, strava obsahujúca veľké množstvo vlákniny a dostatok spánku. Keby Slováci dodržiavali len základné odporúčania, rýchlo by sa vymanili zo spodných pozícií rebríčka európskych krajín s najnižšou dĺžkou dožitia.

Optimizmus týkajúci sa zdravia treba hodiť do koša. Zajtra nebudú lepšie podmienky na to, aby človek začal žiť zdravšie. O mesiac či rok to bude ešte ťažšie. No keď raz človek začne, naštartuje hormóny, ktoré zrazu dajú jeho životu novú vitalitu. Aj keď to na začiatku môže bolieť.

Je len málo vecí, ktoré môže jedinec vo svojom živote ovplyvniť. Pokiaľ sa sústredí na tie, ktoré má pod kontrolou, razantne tým zvyšuje šancu, že prežije dlhý, zdravý a šťastný život.