Holandsko patrí medzi krajiny s najvyspelejším poisťovníctvom a vysokým dôrazom na digitalizáciu. Finančná riaditeľka a členka predstavenstva poisťovne Union Theresa Laurina van Staten prináša skúsenosti zo svojej krajiny, kde poisťovníctvo funguje na vysokej úrovni. Hovorí o rozdieloch medzi slovenským a holandským trhom, digitalizácii služieb, udržateľnosti, aj o tom, ako chce Union motivovať klientov k prevencii. Zároveň objasňuje, ako môže inšpirácia zo zahraničia pomôcť zlepšiť zákaznícku skúsenosť a inovácie v slovenskom poisťovníctve.

Ako vás formovali skúsenosti z Holandska, kde je poisťovací priemysel na vysokej úrovni? Plánujete ich zužitkovať ako členka predstavenstva Unionu?

Na Slovensku pôsobím len niekoľko mesiacov, ale rýchlo som si uvedomila, že som typickou Holanďankou. Holanďania sú priami, otvorení, úprimní a priateľskí, a práve tieto vlastnosti by som rada preniesla aj do Unionu. Verím, že sa mi podarí motivovať tím, aby premýšľal nad novými spôsobmi, ako pomáhať klientom a zlepšovať zákaznícku skúsenosť. Digitalizácia bude v tomto smere kľúčová, pretože moderné technológie nám umožňujú efektívnejšie komunikovať s klientmi a ponúkať im rýchlejšie a presnejšie riešenia. Musím povedať, že zatiaľ sa mi na Slovensku veľmi páči. Ľudia sú tu príjemní a priateľskí, v pracovnom prostredí vnímam, že so svojimi kolegami zaobchádzajú ako s rodinou.

Vnímate rozdiely v podnikateľskom prostredí v porovnaní s Holandskom? V čom sú najväčšie odlišnosti v očakávaniach slovenských a holandských klientov od poisťovne?

Myslím si, že história krajín je veľmi odlišná. Slovensko sa stále rozvíja, zatiaľ čo Holandsko má silnú tradíciu finančnej stability a dlhoročnú skúsenosť s poisťovníctvom. Pre mňa je najväčší rozdiel v tom, že Holanďania sa naozaj zaujímajú o úsporu financií a sú zvyknutí porovnávať ponuky poisťovní do detailov. Zároveň sa Holanďania veľmi rýchlo adaptujú na online služby. Napríklad najväčšia zdravotná poisťovňa v Holandsku, ktorá má 3,4 milióna klientov, nemá žiadne kamenné pobočky – všetko rieši digitálne. Na Slovensku sú ľudia viac ochotní zájsť za maklérom alebo navštíviť klientske centrum. Digitalizácia sa však rýchlo rozvíja aj tu, a verím, že do budúcna bude online poisťovníctvo čoraz dôležitejšie aj pre finančných sprostredkovateľov.

Do akej miery hospodárska a politická situácia na Slovensku ovplyvňuje samotné podnikanie či preferencie klientov?

Ekonomická a politická situácia ovplyvňuje celý európsky trh, nielen Slovensko. Úprimne, osobne ma znepokojuje trend uzatvárania sa krajín, pretože som vyrastala v globalizovanom svete, kde zmizli hranice a verila som, že všetko je možné. Jedným z najväčších problémov, ktoré vnímam, je zmena klímy. Je to globálna výzva, ktorej sa, žiaľ, venujeme menej, než by sme mali. Udržateľnosť je dôležitá aj v poisťovníctve – preto sme sa v Unione zaviazali k viacerým cieľom. Chceme byť klimaticky neutrálni v našich budovách do roku 2030, v investičnom portfóliu do roku 2040 a v poistných produktoch do roku 2050.

Zdroj: EMIL VAŠKO Theresa Laurina van Staten Od septembra minulého roku je finančnou riaditeľkou a členkou predstavenstva poisťovne Union. Predtým pôsobila na seniorských pozíciách v oblasti financií a risk manažmentu v spoločnostiach Achmea Reinsurance a Achmea International, ktoré sú súčasťou finančnej skupiny Achmea Group. Zaujíma sa o inovatívne riešenia so zreteľom na potreby klientov.

Ktoré konkrétne iniciatívy podnikáte v oblasti udržateľnosti?

Zakúpili sme štrnásť elektrických áut do našej flotily a investujeme do ekologických riešení. V oblasti zdravotného poistenia sme začali výskum o vplyve environmentálneho znečistenia spôsobeného nadmerným užívaním liekov. Okrem toho využívame telemonitoring pri diagnostike chronického srdcového zlyhávania, čím pomáhame pacientom zostať v domácom prostredí, ak je to medicínsky možné, pričom ide o unikátny projekt telemedicíny.

Ako chcete zlepšiť vzťah Unionu s klientmi, aby sa poisťovňa stala prvou voľbou pri výbere poistenia?

Chceme osloviť viac klientov zdravotného poistenia a motivovať ich k využívaniu aj komerčných poistných produktov, na ktoré majú zľavy. Zákaznícka skúsenosť je pre nás prioritou. Pracujeme na zjednodušení procesov, aby klienti mohli mať všetko pod jednou strechou. Digitalizácia zohráva významnú úlohu, a preto sme spustili inovatívny nástroj, ktorý je súčasťou našej aplikácie a klientom umožňuje napríklad merať krvný tlak a tep za 45 sekúnd. Chceme, aby naši klienti boli zdraví a v bezpečí.

Čo si myslíte o zvýšení DPH od januára tohto roka? Vidíte už nejaký priamy dosah na klientov?

Každý chápe, že zvýšenie DPH znamená vyššie náklady. Ako poisťovatelia sa snažíme pomôcť klientom prispôsobiť sa tejto situácii, napríklad aj aktualizáciou krytia v poistných zmluvách. Celkovo však život zdražieva a obávame sa, že sa to dotkne poistných produktov.

Union má silnú pozíciu v oblasti cestovného poistenia. Vidíte priestor na rozšírenie tejto ponuky?

Musíme vnímať potreby klientov a prispôsobiť produkty ich životnému štýlu. Napríklad minulý rok nezávislá analýza ukázala, že poisťovňa Union ponúka najlepšie cestovné poistenie, ktoré klienti využívajú na svadobné cesty. Iste, manželstvo sa poistiť nedá, ale je fajn, že klientom ponúkame bezpečný štart. Okrem toho sa pozeráme aj na špecifické typy cestovateľov, napríklad dobrodruhov či digitálnych nomádov. Dôležité je prispôsobiť sa novým trendom, aby sme vedeli ponúknuť najlepšiu ochranu presne podľa potrieb klienta.