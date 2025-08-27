Svet technológií a obchodu sa mení rýchlejšie, než si ľudia ešte pred pár rokmi dokázali predstaviť. Neustály tlak na inovácie, prispôsobovanie sa trhu a riešenie nečakaných kríz sa stal realitou. Spoločnostiam už nestačí držať krok – musia byť o krok vpred a rozumieť, ako spolupracovať interne aj externe. Adaptabilita, vzdelávanie a otvorená komunikácia sú rovnako dôležité ako finančné ukazovatele. Aj o týchto témach hovorí viceprezident pre financie a kontroling spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia Ondrej Šestina, ktorý sa dostal aj do užšieho výberu kandidátov prestížnej ankety CFO roka (finančný riaditeľ roka).
Začínali ste v roku 2006 prakticky od nuly a v súčasnosti patríte medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Kedy ste si prvýkrát uvedomili, že sa z lokálneho IT centra môžete stať strategickým hráčom?
Na úvod musím povedať, že som v tom čase nebol súčasťou manažmentu spoločnosti ani jej zamestnancom. Na druhej strane som ako obyvateľ mesta Košice vnímal jej rast. Tešilo ma, keď som videl, že spoločnosť napreduje raketovým tempom a z malej, málo známej firmy sa stáva popredný IT hráč nielen na Slovensku, ale aj v skupine Deutsche Telekom. Už v prvom roku bolo jasné, že pôvodné plány firma niekoľkonásobne prekročila.
Spomeniete si na moment, keď ste sa rozhodli nastúpiť do Deutsche Telekom? Čo bolo hlavným motívom?
Určite ma pritiahlo zázemie silnej značky, a to jednak v Košiciach, jednak celosvetovo. Deutsche Telekom je najhodnotnejšou telekomunikačnou značkou na svete a zároveň najsilnejšou európskou korporátnou značkou. Pre mňa bola dôležitá aj pracovná ponuka. Začínal som ako vedúci odboru účtovníctva (head of accounting) a postupne som sa stal viceprezidentom pre financie a kontroling. Táto perspektíva kariérneho rastu bola pre mňa silnou motiváciou.
Pri nástupe do Deutsche Telekomu ste určite mali aj predchádzajúce skúsenosti. Čo ste si z nich odniesli?
Predtým som pracoval ako audítor. V tejto práci som získal veľa skúseností či už pri auditovaní klientov, alebo na interných školeniach. Audit mi dal silný základ na pôsobenie v korporátnom prostredí. Bol to dobrý štart kariéry, pretože som sa dostal do kontaktu s rôznymi firmami a procesmi. Mám rád prirovnanie, že som „prešiel na druhú stranu barikády“ – z pozície externého kontrolóra som sa stal človekom, ktorý výsledky sám vytvára a zodpovedá za ne.
Košický región je centrom špičkových IT služieb. Čo bolo náročnejšie: presvedčiť zahraničných klientov o svetovej úrovni služieb alebo miestnych odborníkov, aby uverili vo vlastný potenciál?
Jedno bez druhého nemôže fungovať. Musíte veriť sám sebe aj regiónu, potom je presviedčanie klientov oveľa jednoduchšie. V Košiciach výborne zafungovala spolupráca univerzít, súkromného sektora a mesta, takzvaný triple helix (spolupráca troch subjektov). Spoločným cieľom bolo zlepšiť podmienky na východnom Slovensku. Z toho ťažila aj naša spoločnosť. V regióne bol dostatok kvalifikovaných ľudí, univerzity postupne pripravovali ďalších odborníkov, pribúdali nové pracovné miesta a spolu s tým rástlo sebavedomie ľudí. Výsledkom je silný IT klaster v Košiciach.
Prechod z audítorskej firmy do korporácie je životná zmena. Čo vás motivovalo?
Áno, bola to výrazná zmena. Audítorská práca je dynamická a náročná, pracujete s mnohými klientmi a neustále sa učíte. V korporácii je dynamika iná, čerpáte zo skúseností, ktoré ste získali predtým, a využívate ich na manažovanie ľudí a dosahovanie veľkých cieľov. Motivovala ma aj rodina, túžba po menšom množstve cestovania a najmä ambícia dosiahnuť pozíciu finančného riaditeľa.
Viete pomenovať tri hlavné riziká, ktoré musíte vo firme neustále sledovať?
Prvé je udržanie konkurencieschopnosti v rámci skupiny, a to nielen z pohľadu nákladov, ale aj know-how. Druhé je správne vzdelávanie zamestnancov. Ak niekomu „ujde vlak“, v dynamickom prostredí, kde pôsobíme, je tažké dobehnúť ho. Tretím je súlad s legislatívou, ktorá sa neustále mení, musíme na to rýchlo reagovať.
Ako vašu prácu a život ovplyvnila umelá inteligencia?
Umelá inteligencia (AI) už mení spôsob, akým pracujeme, od automatizácie rutinných procesov po podporu rozhodovania. Vidím veľký potenciál jej využitia v oblasti analýzy dát a zefektívnenia procesov. Naším cieľom je začleniť ju tak, aby prinášala pridanú hodnotu a umožnila ľuďom venovať sa práci s vyšším intelektuálnym prínosom.
Ako sa snažíte udržať konkurencieschopnosť v prostredí rýchlych zmien?
AI, legislatívne zmeny a tlak na efektivitu menia chod firiem. Manažment preto musí zdôrazniť potrebu vzdelávania, proaktívneho prístupu a otvorenej komunikácie, aby podnik dokázal rásť aj v turbulentných časoch.
Spomínali ste vzdelávanie, rýchly vývoj a technológie. Do akej miery a ako AI zmenila váš osobný a profesionálny život?
AI mení náš život odvtedy, čo sa objavil ChatGPT ako hlavný faktor prieniku AI do praxe pre širokú verejnosť. Už nevyhľadávam len cez prehliadače, otázky kladiem priamo veľkým jazykovým modelom, ako je ChatGPT či iné, a pracujem s nimi denne. AI bude výrazne meniť našu prácu, pretože automatizácia a digitalizácia sa veľmi zrýchlia. Zbavíme sa rutinných transakcií a sústredíme sa na činnosti s pridanou hodnotou – vedomosti, znalosti a správne závery, ktoré môžeme vyťažiť z dát. AI nám pomáha tieto dáta spracovať, doplniť, zrýchliť rozhodovanie a zlepšiť presnosť výsledkov.
Aké riziká vidíte pri využívaní AI, najmä vo veľkých firmách?
Veľmi dôležitá je bezpečnosť, teda to, aké dáta do týchto modelov dávame, či sú verejné alebo dôverné a ako sú vyhodnotené. Musíme mať kontrolu nad tým, čo do AI vstupuje, a to aj z pohľadu vlastníctva dát. Ďalšie riziko je, že modely zatiaľ nie sú stopercentne spoľahlivé. Preto je nutné výsledky overovať a spresňovať, aby sme sa vyhli chybným záverom a nesprávnym interpretáciám.
Ako ešte zvyšujete konkurencieschopnosť firmy?
Je nevyhnutné neustále sledovať trendy a snažiť sa ich predvídať, aby sme nekonali len spätne. Proaktívny prístup nám umožňuje sedieť „za volantom“ a nielen v sedadle spolujazdca. V centre služieb musíme zostať ekonomicky konkurencieschopní na internom trhu práce, čo znamená venovať sa efektivite, inováciám a technológiám, ktoré prinášajú dodatočné úspory a riešenia pre zákazníkov.
Ktoré trendy mali na vašu firmu v roku 2024 najväčší dosah a ako ste reagovali?
Najväčší dosah mala už spomínaná AI. Už to nie je len módne slovo, ale realita, ktorá mení efektivitu práce v IT sektore. Globálny tlak na efektivitu sa tým ešte znásobil. Reagovali sme optimalizáciou procesov, znižovaním prevádzkových nákladov a racionalizáciou budov. Paralelne sme pokračovali v záväzkoch k uhlíkovej neutralite do roku 2040.
Na ktoré výsledky z minulého roka ste najviac hrdí?
Bol to náročný, ale úspešný rok. Implementovali sme optimalizačné procesy s významným ekonomickým prínosom, dokončili sme projekt redukcie budov a získali z toho finančné benefity. Pokračovali sme v environmentálnych záväzkoch, okrem iného cez prechod firemného fleetu na elektrický pohon. Prešli sme organizačnými transformáciami, ktoré síce stáli veľké úsilie, ale posunuli nás vpred.
Využívate aj obnoviteľné zdroje energie?
Nakupujeme sto percent elektriny zo zelených zdrojov. Je to súčasť nášho cieľa znižovať uhlíkovú stopu a prispievať k environmentálnym záväzkom.
Ako vidíte vývoj do konca tohto roka a v roku 2026?
Budeme pokračovať vo využívaní AI a inovácií, ale aj štandardných nástrojov na znižovanie nákladov. Okrem optimalizácie procesov sme museli pristúpiť k znižovaniu interných kapacít, keďže klesol počet objednávok. Nie je to populárne, ale je to potrebné pre udržanie zdravia spoločnosti.
Registrujete reakciu verejnosti na činnosť firmy?
Získali sme titul zodpovednej veľkej firmy v ankete Via Bona 2024 a ocenenie Najzamestnávateľ v IT a telekomunikáciách. Na východnom Slovensku máme silné meno a vplyv – odhadujeme, že nepriamo ovplyvňujeme život približne 50-tisíc ľudí.
Akým spôsobom sa mení úloha finančných manažérov v ére digitalizácie a AI?
AI prináša úspory a efektivitu v spracovaní a vo vizualizácii dát, odbúrava rutinné úlohy a umožňuje lepšie sledovať trendy a predpovedať vývoj. Finančný manažér už nebude len spätne vyhodnocovať čísla, ale bude navigátorom biznisu, ktorý aktívne usmerňuje budúce rozhodnutia.
Ktoré technologické projekty považujete za kľúčové pre rast firmy?
Všetky AI projekty od četbotov cez automatizované riešenia v kontrolingu až po nástroje na riadenie operatívy zvyšujú internú efektivitu, konkurencieschopnosť aj kvalitu rozhodovania. Za mimoriadne perspektívny považujem suverénny cloud, v ktorom vieme vďaka našej silnej košickej expertíze a ekosystému pretaviť požiadavky na dátovú suverenitu a súlad s európskymi reguláciami do konkrétnych, škálovateľných riešení.
Do akej miery je pre vás dôležitý partnerský prístup a otvorená komunikácia vo vašom tíme?
V prostredí, kde sa technológie a obchodné modely rýchlo menia, je kľúčová otvorená komunikácia a zapojenie všetkých členov tímu do rozhodovania. Udržiavame dôveru, transparentnosť a podporujeme inovácie, aby sme dokázali pružne reagovať na zmeny trhu aj technológií. Pre mňa je kľúčový partnerský prístup. Len tím, ktorý sa dobre pozná, rešpektuje sa a dôveruje si, dosahuje najlepšie výsledky. Podporujem v tíme rešpekt, dôveru a filozofiu, že každý názor nás posúva ďalej. Dôležitá je viacsmerná komunikácia, aby celý tím vedel, čo sa deje a informácie sa voľne šírili. Mnohé procesy a úlohy na seba nadväzujú a sú prepojené, a preto iba dobre informovaný tím dokáže robiť správne a rýchle rozhodnutia.
Ak by ste mali dať jednu radu mladým ľuďom, ktorí by chceli pôsobiť vo vašej oblasti, ako by znela?
Za mňa je to neustály rozvoj a adaptabilita. V tomto rýchlo sa meniacom svete netreba zaspať na vavrínoch. Treba sa neustále posúvať, vzdelávať, spochybňovať status quo vrátane seba samého. Len tak sme schopní posúvať seba, svoje firmy aj ľudí okolo seba ďalej. Neustály posun vpred a vzdelávanie sú podľa mňa základom úspechu.
Okrem zmien v oblasti technológií a digitalizácie nastali aj ekonomické a geopolitické zmeny. Ako ich vnímate vy a vaša spoločnosť?
Flexibilita, dynamickosť a schopnosť prispôsobiť sa sú nevyhnutné. Nemôžeme zostať stáť, musíme generovať nové nápady, posúvať sa dopredu, lebo ak budeme tvrdiť, že „takto sme to robili pred piatimi či desiatimi rokmi“, na modernom a rýchlom trhu neuspejeme. Neustály rozvoj patrí nielen k ľuďom, ale aj k spoločnosti. Len tak bude firma schopná rýchlo reagovať na zmeny. Adaptabilita, flexibilita, rýchlosť, vedomosti a vnútorná motivácia sú kľúčové.
Podporujete vzdelávanie zamestnancov a spoluprácu so školami?
Táto časť je v našej organizácii v kompetencii HR, ale viem, že máme širokú spoluprácu s univerzitami v Košiciach a projekt duálneho vzdelávania s jednou strednou školou. Začíname už na úrovni stredných škôl, pokračujeme spoluprácou s vysokými školami a dopĺňame to silným interným vzdelávaním. Na tento účel máme relatívne vysoké rozpočty a snažíme sa kolegov neustále posúvať vpred.
Vaša spoločnosť je zakladajúcim členom združenia Košice IT Valley. Aký je prínos tejto spolupráce?
Jeden bez druhého by sme určite nemohli tak efektívne fungovať. Čerstvým príkladom je situácia, keď sme oznámili prepúšťanie zamestnancov – vďaka členstvu sa nám ozvali rôzne firmy, ktoré možno dokážu absorbovať časť našich ľudí. Spolupráca tu funguje aktívne. Zároveň stojíme pred evolúciou, model poskytovania len ekonomicky výhodných profilov už nebude fungovať. Musíme preto prinášať pridanú hodnotu a to sa nám darí aj vďaka spolupráci s univerzitami, so sektorom a cez projekty výskumu a vývoja. Takto môžeme vytvárať medzisektorové synergie.
Ako sa vás dotkli ekonomické opatrenia ako konsolidácia či zmeny v daňovej politike?
Pre nás je dôležitá konkurencieschopnosť v rámci skupiny. Tieto faktory na nás vplývajú tým, že zvyšujú nákladovú základňu, čo je náročné ustáť. Snažíme sa tieto vplyvy zmierniť úsporami v iných oblastiach. Ekonomické dosahy konsolidačného balíka cítime aj my.
Čo vám pomáha udržať rovnováhu medzi náročnou prácou a súkromím?
Pre mňa je to mix viacerých vecí: chápavá rodina, možnosť vypnúť pri dobrom tréningu v posilňovni alebo pri behu v prírode. Úprimne, neverím na dokonalý work-life balance, podľa mňa neexistuje. Sú obdobia, keď práca dominuje a človek musí zvládať veľký nápor, ale potom sú fázy, keď je možné spomaliť a užiť si viac osobný život. Snažím sa prispôsobovať danej situácii a potrebám firmy či rodiny. Najlepším spôsobom, ako vypnúť, je pre mňa šport a cestovanie.