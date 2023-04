Dizajn nového Ioniqu 6 púta pozornosť, o čom som sa presvedčil hneď počas prvého zoznámenia s vozidlom. Ľudia, ktorí radi identifikujú tvary, môžu vidieť v bočnej línii Mercedes a v zadnej časti zase Porsche. Všetci ostatní vnímajú mimoriadne odvážne navrhnutý sedan s výrazne splývajúcou zadnou časťou, ktorý výrobca nazýva štvordverovým kupé. Štýl karosérie a balenie znamenajú, že toto auto nebude pre každého. Rozhodne ho však nikto neprehliadne. Základná verzia Ioniqu 6 s výkonom 111 kW a s akumulátorom s kapacitou 53 kWh stojí 46 490 eur. Testovaná verzia s väčšou batériou a výkonom sa začína na cene 51 490 eur.

Dojazd vyše 600 kilometrov

Na prvú jazdu som dostal verziu s jedným synchrónnym elektromotorom s permanentným magnetom ladeným na 168 kW, ktorý poháňa zadné kolesá. Je napájaný z akumulátora s kapacitou 77,4 kWh, rovnako ako Ioniq 5. K dispozícii sú aj silnejšie verzie s pohonom všetkých kolies, aj varianty s menším akumulátorom, ale práve táto kombinácia zaručuje najväčší teoretický dojazd. Na papieri 614 kilometrov. Impozantné. Ako je to možné? Vďaka efektivite. Po karosérii sa vzduch kĺže ako po tobogane, aerodynamický koeficient je 0,21. Čo sa týka efektivity vďaka hmotnosti, tu to s veľkým akumulátorom nemôže byť až také veselé. Pohotovostná hmotnosť jednomotorovej verzie je 1 910 kilogramov. Nuž, v rámci elektromobilov to stále nie je veľa.

Za volant sa posadím zľahka, miesta je tu dosť, palubovka je vodorovná a na nej je len volant a dva spojené dvanásťpalcové displeje. Aj keď je tu veľa miesta na nohy pre piatich dospelých, každý, kto meria 185 centimetrov a viac, môže v šestke bojovať o priestor nad hlavou – nielen vzadu, kde je pravdepodobné, že si hlavu pritlačí o čalúnenie strechy.

Vyvážený podvozok