Koľko toho zmôže premiér? Boli takí, ktorí mali možnosť zmeniť chod Slovenska, a boli takí, ktorí iba kúrili a svietili. Ale o to viac rozprávali. Aj nový premiér si vytýčil ciele, ktorých len naštartovanie bude extrémne náročné. Najmä ak sa týkajú takých dlhodobých výziev, ako je migrácia.

Tá je totiž prirodzenou črtou mnohých ekonomík. Ak život v krajine nie je dobrý, no príležitosti naokolo sú veľké, spustí sa proces migrácie. Ten netrvá roky, ale dekády. Tak ako napríklad vo východnej Európe. Len za prvé štvrťstoročie od pádu socializmu z východoeurópskych krajín emigrovalo 20 miliónov ľudí, takmer štvornásobok populácie Slovenska.

Pre domáce krajiny je emigrácia prirodzene škodlivá. Menej ľudí, najmä tých najaktívnejších a často najvzdelanejších znamená menej ekonomického rastu a menej daňových príjmov. Keďže ide prevažne o mladých ľudí, populácia v krajine starne, čo prináša do domácej politiky konzervativizmus a do ekonomiky viac dlhu.

Zhoršené ekonomické vyhliadky ďalej nútia ľudí zvažovať emigráciu. Príkladom je posledný rok, počas ktorého sa množstvo migrantov smerujúcich do bohatých krajín sveta navýšilo najviac v modernej histórii. Počet prisťahovalcov do Kanady dvojnásobne presiahol historický rekord a do Nemecka aj počty z migračnej krízy v roku 2015.