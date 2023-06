Počet kybernetických útokov na firmy z roka na rok výrazne rastie. Firmy sú závislé od digitálnych technológií, uchovávajú veľké množstvo cenných dát a v neposlednom rade je pre kyberzločincov motiváciou aj prípadné finančné obohatenie. Firmy sú častejším cieľom útokov i z dôvodu nedostatočného investovania do nástrojov na prevenciu a obranu pred útokmi.

Transformácia Slovanetu

Pre firmy je dnes životne dôležité využívanie nielen internetových a telekomunikačných služieb, ale aj rôznych nástrojov a služieb kybernetickej bezpečnosti. Tie v súčasnosti dokáže poskytovať aj Slovanet. Transformácia firmy aj na poskytovateľa služieb kybernetickej bezpečnosti a integračných služieb je z pohľadu udržateľnosti kľúčová. Ak by transformácia spoločnosti neprebehla, o pár rokov by síce Slovanet naďalej mohol poskytovať tradičné služby, no tieto by si klient dokázal sám rýchlo a jednoducho nastaviť v samoobslužnej zóne. Dokázal by tak flexibilne nakupovať kapacity či dokonca ich meniť. Logiku siete totiž navrhne inteligentná sieťová konzola riadená umelou inteligenciou a sieťové prvky kuriér doručí až k jeho dverám. „Z nášho pohľadu sa tým pridaná hodnota pre zákazníka Slovanetu časom úplne vytratí. Navyše pri súčasnom trende vývoja nových inteligentných sieťových prvkov, strojového učenia a umelej inteligencie je tento scenár reálny už o pár rokov,“ hovorí obchodný riaditeľ Slovanetu pre korporátny predaj Martin Žák.

Rôzne firmy aj riešenia

Niektoré firmy si kybernetické hrozby uvedomujú a snažia sa znížiť riziko či predchádzať finančným stratám a negatívnym reputačným následkom. Sú však aj firmy, ktoré téme kybernetickej bezpečnosti nevenujú príliš veľkú pozornosť a svoje fungovanie nechávajú napospas osudu. Poslednou kategóriou sú firmy, ktoré sa na kybernetickú bezpečnosť pozerajú až vtedy, keď ich postihne bezpečnostný incident. „Tým, že povedomie o kybernetických útokoch stúpa a zvyšujú sa počty napadnutých firiem a organizácií a v neposlednom rade sú organizácie, ktoré sa musia riadiť zákonom o kybernetickej bezpečnosti, oveľa častejšie sa stretávame so zákazníkmi, ktorí spadajú do prvej a tretej kategórie,“ hovorí M. Žák. Vysokú mieru bezpečnosti v súvislosti s kybernetickými hrozbami z interného aj externého pro-stredia je možné zabezpečiť len nasadením komplexných nástrojov a vytvorením funkčného ekosystému, ktorý dokáže hrozby detegovať, aktívne sa im brániť a zároveň slúži ako nástroj na analýzu prostredia počas bezpečnostného útoku a po ňom. Podľa M. Žáka sú požiadavky a potreby firiem rôzne a často závisia od veľkos-ti organizácie, oblasti podnikania, poskytovania služieb alebo produktov či informačnej a technologickej vyspelosti.

Zameranie na kyberbezpečnosť

Slovanet zostáva poskytovateľom tradičných telekomunikačných služieb, no zároveň dokáže pokryť potreby týkajúce sa hlavne sieťovej a aplikačnej bezpečnosti. Výhodou je, že zákazníci takto získavajú potrebné hardvérové vybavenie financované samotným providerom, o ktoré sa počas poskytovania služby stará a v prípade nefunkčnosti ich vymieňa. Dohľad providera znižuje potrebné náklady a nutnosť prijímať nových pracovníkov. Odborníci Slovanetu dokážu vďaka svojim bohatým skúsenostiam z praxe predvídať a rýchlo reagovať na možné problémy. „Najviac zákazníkov evidujeme so zá-kladnou službou safe:LINK a jej doplnkom UTM (unified threat management). V portfóliu zákazníkov máme však aj takých, ktorí prejavili záujem o služby vyžadujúce znalosti vysokokvalifikovaných expertov, a pre nich zostavujeme služby na mieru, ako je napríklad Prehľad, analytika a automatizácia, SIEM ako služba či SOC,“ vysvetľuje M. Žák.

Kybernetická bezpečnosť sa stala silným pilierom, ktorý Slovanet plánuje do budúcna rozvíjať, investovať do najlepších odborníkov či rozširovať portfólio služieb v rámci bezpečnosti a tak chrániť a napĺňať potreby zákazníkov.