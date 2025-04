Francúzska Národná agentúra pre bezpečnosť potravín (ANSES) nedávno vydala varovanie pred užívaním doplnkov výživy na báze rastliny garcínie kambodžskej po smrteľnom prípade akútnej hepatitídy, ktorá údajne súvisela s užívaním látky. Vo Francúzsku a v zahraničí bolo hlásených niekoľko závažných prípadov v súvislosti s užívaním vrátane jedného smrteľného. Doplnky výživy s obsahom garcínie kambodžskej sú populárne pri chudnutí pre potláčanie chuti do jedla. Podľa výrobcov doplnkov má látka pomôcť pri kontrole hmotnosti, znížení ukladania tukov, hladiny cukru v krvi a cholesterolu. Populárne sú aj na Slovensku.

Garcínia kambodžská je od roku 2012 vo Francúzsku zakázaná v liekoch, nie však v potravinových doplnkoch. Aymeric Dopter z ANSES odporučil spotrebiteľom nekonzumovať potravinové doplnky s obsahom garcínie pre jej toxicitu, ktorá sa môže vyskytnúť aj u zdravých ľudí. ANSES zaznamenala v súvislosti s užívaním látky zriedkavú fulminantnú hepatitídu aj prípady kardiovaskulárnej toxicity s kardiomyopatiami [ochorenia srdcového svalu s poruchou funkcie srdca – pozn. TRENDU] a myokarditídou. Jeden prípad bol obzvlášť závažný u 32-ročnej ženy bez predošlej anamnézy, vyžiadal si transplantáciu srdca. Iba vo Francúzsku bolo od roku 2009 do marca 2024 nahlásených 38 prípadov závažných vedľajších účinkov výživového doplnku s obsahom garcínie.

V stanovisku, ktoré ANSES vydala, uvádza prípady pečeňového, psychiatrického a srdcového poškodenia, pankreatitídu či syndróm rozpadu priečne pruhovaného svalstva po konzumácii látky. Poškodenia sa môžu podľa úradu vyskytnúť u ľudí s anamnézou psychiatrických porúch, so zápalom pankreasu, s hepatitídou, cukrovkou, obezitou alebo hypertenziou. Rovnako u ľudí užívajúcich antidepresíva, antiretrovírusovú liečbu alebo lieky, ktoré ovplyvňujú činnosť pečene.

Prípad akútneho zlyhania pečene

Verejne dostupné štúdie poukazujú na kazuistiku, ktorá opisuje prípad 21-ročnej ženy s morbídnou obezi-tou. Pacientka pociťovala jeden týždeň bolesti brucha spojené s nevoľnosťou a vracaním. Počas štyroch týždňov užívala bylinný doplnok s obsahom garcínie, presnejšie 1 400 miligramov denne. V jej anamnéze neboli potvrdené kontakty s nakazenými ani transfúzia krvi. Žena nefajčila, nepila alkohol, neužívala nelegálne drogy ani hormonálnu antikoncepciu, nepila energetické nápoje. Jej laboratórne vyšetrenia odhalili akútne zlyhanie pečene. Po podpornej liečbe symptómy u pacientky ustúpili a pečeňové enzýmy sa postupne zlepšovali.

Čo vravia štúdie

Metaanalýza z januára 2025, ktorá sa sústredila na vplyv garcínie na glykemickú kontrolu a hladinu pečeňových enzýmov, preskúmala takmer 600 článkov publikovaných v časopisoch Scopus, Web of

Science, PubMed/Medline, Google Scholar a Cochrane Library. Po vylúčení duplikátov bolo preskúmaných 464 článkov. Pre absenciu relevantných údajov, štúdií na zvieratách a recenzií však autori metaanalýzy museli vylúčiť 440 článkov. Z 24 publikácií bolo následne vylúčených pätnásť pre irelevantný výskum alebo absenciu kontrolnej skupiny. Do metaanalýzy bolo napokon zahrnutých deväť relevantných randomizovaných kontrolných štúdií.

Účinky na hladinu cukru v krvi

Tieto štúdie ukázali, že užívanie doplnkov s obsahom garcínie významne nezmenilo hladinu cukru v krvi. Výsledky však záviseli od trvania užívania. U účastníkov výskumu, ktorí mali menej ako 40 rokov a užívali prípravok kratšie ako osem týždňov, garcínia znížila hladinu cukru v krvi, no rozdiel nebol štatisticky významný. V štúdiách, v ktorých bol priemerný index telesnej hmotnosti (BMI) účastníkov nižší alebo rovný 30 kilogramom na štvorcový meter, sa hladina cukru v krvi po konzumácii garcínie dokonca zvýšila. Rovnako sa cukor v krvi zdvihol predovšetkým u žien.

Vplyv garcínie na inzulín

Účinok na koncentráciu inzulínu v krvi sa posudzoval v šiestich štúdiách. Výsledky ukázali, že nedošlo k významnému vplyvu užívania garcínie na hladinu inzulínu. V podskupinách, ktoré analyzovali účastníkov štúdie podľa BMI, sa zistilo, že k zníženiu inzulínu došlo u účastníkov s normálnou hmotnosťou podľa BMI v porovnaní s účastníkmi s nadváhou. Väčší redukčný účinok garcínie na inzulín sa vyskytol u mužov.

Účinok na pečeňové enzýmy

Vplyv garcínie na hladinu pečeňového enzýmu alaníntransamináza preverovalo šesť štúdií. Výsledky ukázali, že suplementácia garcínie významne nezmenila koncentrácie enzýmu. Nevýznamné zmeny

hladín enzýmu boli pozorované z hľadiska veku účastníkov a trvania štúdií.

Autori metaanalýzy rovnako nenašli dôkazy o významnom účinku na hladinu pečeňového enzýmu aspartátransamináza v porovnaní s kontrolnou skupinou po užívaní garcínie. Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadnu zmenu v hladinách pečeňových enzýmov pri potkanoch, ktoré dostávali hlavnú zložku garcínie – kyselinu hydroxycitrónovú (HCA) počas šestnástich týždňov. Klinická štúdia rovnako ukázala, že hladiny pečeňových enzýmov sa nezmenili ani u dospelých účastníkov s nadváhou, ktorí užívali garcíniu počas dvanástich týždňov.

Výsledky boli odlišné pri vyšších dávkach HCA, hlavnej zložky garcínie, ktorá ovplyvňuje chuť do jedla. Pri príjme 4 600 miligramov počas ôsmich týždňov sa hladiny pečeňových enzýmov výrazne znížili. Nedávna štúdia zaznamenala šesť prípadov, v ktorých došlo k zvýšeniu hladiny pečeňových enzýmov v súvislosti s úbytkom hmotnosti s HCA. A v jednej zo štúdií na zvieratách myši vykazovali zvýšené plazmatické hladiny pečeňových enzýmov po užití garcínie.

Ako uvádzajú autori metaanalýzy, rozdiely medzi štúdiami môžu byť čiastočne spôsobené rozdielmi vo veku, v pohlaví, zdravotných podmienkach, vo veľkosti vzorky, v dávke a v trvaní užívania látky.

Rizikové sú ženy

Podľa metaanalýzy, ktorá skúmala poškodenia pečene spôsobené bylinami, garcínia mala vplyv na poškodenie pečene predovšetkým u žien v strednom veku, pričom užívané dávky sa pohybovali od 640 do 1 400 miligramov denne. Pacienti najčastejšie pociťovali bolesť brucha, objavila sa u nich žltačka, nevoľnosť, vracanie, únava a zvýšené hladiny aminotransferáz do jedného až štyroch týždňov po začatí užívania. Vo väčšine prípadov sa poškodenie pečene upravilo do jedného až troch mesiacov po vysadení byliny. V prípadoch, keď sa rozvinula

fulminantná hepatitída, bolo u pacientov nevyhnutné transplantovať pečeň.

Európska agentúra pre bezpečnosť potravín (EFSA) v súčasnosti skúma relevantnosť zdravotných prínosov, ktoré uvádzajú výrobcovia potravinových doplnkov.