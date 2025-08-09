Na trhu s bývaním visí vo vzduchu otázka, či sa oplatí kúpu nehnuteľnosti ešte odložiť. Úroky z hypoték síce postupne klesajú, no ceny nehnuteľností, naopak, rastú. Tento trend znižuje výhodnosť hypotéky, pretože úspora na úroku sa často zmaže vyššou cenou samotného bytu. Navyše banky už nemajú veľký priestor znižovať sadzby, a to bez ohľadu na vývoj dlhodobých trhových úrokov. Čakanie na „lepší moment“ tak môže byť riskantnejšie, než sa na prvý pohľad zdá.
Výpočet balansuje
Rozhodovanie medzi okamžitou kúpou a čakaním na nižšie úroky si vyžaduje detailný prepočet. Nie vždy totiž platí, že lacnejšia hypotéka znamená lacnejšie bývanie. Ak by hypoteticky sadzby klesli na tri percentá, no zároveň by ceny bytov vzrástli o desať až pätnásť percent, dnešná kúpa pri sadzbe 3,5 percenta môže vyjsť výhodnejšie. Makroanalytik VÚB Michal Lehuta upozorňuje, že pri 10-percentnom náraste ceny to vychádza pri priemernej sadzbe za apríl (3,79 percenta) ešte mierne výhodnejšie, pri 15-percentnom náraste cien už nie. Tento výpočet je možné ilustrovať konkrétnymi číslami. Ak si klient vzal hypotéku vo výške 200-tisíc eur s úrokom 3,79 percenta, jeho mesačná splátka bola 930,78 eura. Ak by čakal a získal úver s úrokom tri percentá, no medzičasom by cena nehnuteľnosti vzrástla na 220-tisíc eur, splátka by klesla len mierne, na 927,53 eura. Pri 15-percentnom raste ceny (230-tisíc eur) by mesačná splátka dosiahla 969,69 eura, teda výrazne viac než v prvom prípade.
V praxi sa preto efekt úspor z nižších sadzieb môže rýchlo vytratiť, ak ceny bytov rastú rýchlejšie, než úroky klesajú. „Úroky nezaostávajú za cenami, naopak, nižšie úroky prispievajú k rastu dopytu, a teda aj rastu cien nehnuteľností na bývanie,“ zdôrazňuje M. Lehuta. Kupujúci sa tak môžu dostať do situácie, keď hoci získajú lacnejšiu hypotéku, výsledná suma, ktorú zaplatia, bude vyššia. Hypotéky preto nie sú automaticky výhodnejšie len preto, že klesne úroková sadzba.
