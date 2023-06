očas víkendu otvorila brány väčšina slovenských kúpalísk. Medzi nimi napríklad aj bratislavské areály Rosnička, Lamač, Krasňany či Zlaté piesky. Tie zvyšné stále čakajú na lepšie počasie, prípadne až na prvý deň školských prázdnin. „Kúpalisko sme ešte neotvorili, keďže nemáme ohrev a voda v bazénoch má len sedemnásť stupňov. Čakáme na oteplenie,“ zhrnul aktuálny stav riaditeľ Mestského podniku služieb v Pezinku Dušan Chudý.

Vstupné ešte môže rásť

Vysoká inflácia sa premietla aj do ceny letného osvieženia. Za celodenné kúpanie štvorčlennej rodiny tvorenej dvoma dospelými, jedným desaťročným a jedným päťročným dieťaťom si prevádzkovatelia tento rok pýtajú priemerne 27 eur. To je zhruba o dvanásť až trinásť percent viac ako vlani. Vyplýva to z cenovej mapy, ktorú zostavila dátová redakcia už štvrtýkrát. Tvorí ju sto kúpalísk všetkých typov z celej krajiny.

Aktuálny nárast cien je zatiaľ najvyšší, v minulých sezónach boli zmeny cenníkov miernejšie. Zdraženie pritom nemusí byť konečné, pretože tridsať sledovaných areálov má na svojich webových stránkach ešte staré cenníky s neistou platnosťou. „Bohužiaľ, zatiaľ nedisponujeme presným cenníkom. Máme len informáciu o tom, že cena sa bude zvyšovať minimálne o jedno až dve eurá,“ odpovedala na otázku TRENDU Katarína Kováčová z Turistickej informačnej kancelárie v Bojniciach. Doteraz stálo vstupné na miestnom kúpalisku Čajka desať eur pre dospelého a osem eur pre dieťa. „Kúpalisko a jeho okolie i naďalej prechádza rekonštrukciou. Tobogany nie sú v prevádzke,“ upozornila K. Kováčová s tým, že areál by sa mal otvoriť v tomto týždni, ak to počasie umožní.

Pod 10 eur? Výnimočne

Tradične platí, že najlacnejšie sú obyčajné kúpaliská. V nich zároveň zdraželo rodinné vstupné najmenej – priemerne zo 16,30 na 18,80 eura. Dospelý v nich dá za celodenné vstupné približne šesť eur, za desaťročné dieťa štyri eurá, seniori zaplatia 3,90 a päťročné deti 3,40 eura. V Topoľčanoch, Žiline či Strážskom neplatia päťroční vôbec nič, pretože tam majú vekovú hranicu na vstup zadarmo nastavenú vysoko. Malé deti prejdú bezplatne aj na mošovskom kúpalisku Drienok, ale len v prípade, že merajú menej ako 110 centimetrov. Zďaleka najčastejšou hranicou na vstup zadarmo sú tretie narodeniny, má ju nastavenú takmer polovica kúpalísk. Niektoré areály však vyberajú vstupné aj za novorodencov.