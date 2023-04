Rok, v ktorom nikto nevie, čo príde. Pre vysokú mieru neistoty je v súčasnosti mimoriadne ťažké prognózovať budúcnosť. V najbližších mesiacoch môže pokračovať mierny hospodársky rast, prísť plytká recesia a vylúčiť sa nedá ani tvrdá hospodárska kríza. Jednotlivé scenáre majú pritom rozdielny vplyv na vývoj finančného majetku. Jedinou z mála súčasných istôt je negatívny jav v podobe stále vysokej inflácie.

Privátni bankári so svojimi bohatými klientmi najčastejšie hľadajú odpoveď na jednu závážnu otázku – ako uchovať kúpnu silu zarobených miliónov eur v časoch prudkého rastu cien. Odpoveďou môže byť napríklad investovanie v zahraničí. Spojené štáty americké čelia „len“ šesťpercentnej inflácii, Európska únia osempercentnej a Slovensko stále viac než pätnásťpercentnej.

Zachovať pokoj

Pri bezpečnom investovaní je až na pár výnimiek nereálne dosiahnuť v priebehu jedného roka dvojciferné výnosy. Veľké finančné domy radia svojim bohatým klientom nepodľahnúť vidine vysokého zisku. Pri menej známych spoločnostiach môžu práve nadštandardné výnosy signalizovať vážne problémy, napríklad v podobe nedostatku financií z dôvodu čoraz drahších pôžičiek.

Súčasné neisté časy môžu nakoniec vyústiť do krachu menej stabilných finančných spoločností. Pred pár rokmi o obrovské peniaze pripravil majetnejších Slovákov nečakaný bankrot Arca Investments. Niečo podobné sa v najbližších mesiacoch môže zopakovať. A zárukou bezpečnosti nemusia byť ani silne znejúce mená. Len pred pár týždňami prišli o milióny majitelia konvertibilných dlhopisov švajčiarskej banky Credit Suisse.

„Pri investíciách do dlhopisov treba starostlivo zvážiť kvalitu emitenta, jeho ekonomickú, finančnú stabilitu a schopnosť splácať svoje záväzky, lebo nie všetko, čo sa blyští, je aj zlato. Určite treba spozornieť pri dlhopisoch emitentov s krátkou históriou a neprimerane vysokými výnosmi,“ odporúča člen predstavenstva a hlavný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva v Privatbanke Marek Benčat.

Dvojcifernú infláciu je možné poraziť len v dlhodobom horizonte. V zásade majú privátni klienti len dve možnosti. Pri súčasnom poklese vo veľkom investovať do akcií. Tie v päťdesiatročnom horizonte prinášajú ročný výnos od šesť do sedem percent a porážajú infláciu. „Druhou možnosťou je využiť súčasné prostredie vysokých úrokových sadzieb a hľadať nástroje, ktorými si v dlhodobom horizonte zafixujú vysoký výnos na úrovni šesť až osem percent ročne aj v budúcnosti. To znamená investovať napríklad do dlhopisových nástrojov s fixným výnosom a dlhšou splatnosťou,“ dodáva finančník.

Súčasná vysoká inflácia nebude trvať večne. V prípade príchodu recesie sa môže problém vysokých cien skončiť už tento rok. Pri pokračovaní pomalého hospodárskeho rastu sa zdražovanie na prijateľnú dvojpercentnú úroveň dostane až v roku 2025.

Jedinečné možnosti