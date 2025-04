Začiatkom roka médiá priniesli informáciu o rozsiahlom medzinárodnom výskume, ktorý zistil, že za uplynulé storočie muži i ženy dosť narástli. Prekvapil fakt, že nárast výšky i hmotnosti u mužov bol viac než dvakrát väčší ako u žien. Muži začali prerastať ženy rýchlejšie, sexuálny dimorfizmus (rozdiely medzi pohlaviami) u ľudí sa v extrémne krátkom čase v tomto ohľade zväčšil. Celosvetovo sa trend zväčšovania výškového rozdielu medzi pohlaviami objavil u ľudí narodených počas druhej svetovej vojny a trval do začiatku 80. rokov, keď sa začal opačný trend.

Sexuálny výber a kultúra

Napriek zdanlivému potvrdeniu patriarchálneho hľadiska ho tieto zistenia skôr vyvracajú. Také prudké zväčšenie sexuálneho dimorfizmu totiž nemohli spôsobiť dávne evolučné faktory. Za podstatnú príčinu javu sa považuje kultúrne daný sexuálny výber zo strany žien.

Výskumy na Západe ukázali, že ešte aj dnes by takmer polovica žien odmietla vytvoriť pár s nižším mužom. Muži výške ženy nepripisujú až taký význam. Miera výskytu párov, kde je nižší muž a vyššia žena, nezodpovedá náhodnému rozdeleniu výšky mužov a žien v populácii, nižší muž má menšiu šancu nájsť si partnerku ako vyšší. Analogické zistenia platia pre vzťah medzi sociálnym statusom a pohlavím, čiže kultúrne normy fungujú tak, že žena si má hľadať fyzicky, respektíve sociálne dominantného muža. Tieto normy, vrátane vzoru „slabá žena – silný muž“ sú neprirodzene hyperbolizované v médiách a formujú názory ľudí už od detstva.

Paradoxom je, že ženy sexuálnym výberom zabezpečili zväčšenie fyzickej dominancie mužov nad nimi v čase, keď zaujímali čoraz podobnejšiu sociálnu pozíciu ako muži. Vysvetlením môže byť kultúrna zotrvačnosť aj propaganda kultúrnych noriem a vzorov. Kultúra sa mení dlhšie ako ekonomika a sociálna štruktúra. Emancipácia bola zrejme spočiatku často spojená aj s tým, že ženy mužovu „prevahu“ viac hľadali vo fyzickej oblasti, čo asi podporil aj nástup masmédií. Keďže fyzická dominancia sa nedá celkom oddeliť od tej sociálnej, efekt emancipácie tak tlmili aj ženy samotné.

Patriarchát nie je najlepší

O viac kultúrnom než evolučnom pozadí preferencií časti západných žien svedčí aj to, že nemajú univerzálnu platnosť. V niektorých nezápadných kultúrach ženy nepreferujú vyššieho muža a výškové proporcie párov zodpovedajú ich náhodnému výskytu v populácii. Sú veľké spoločnosti, kde je rozdiel v priemernej výške mužov a žien okolo päť centimetrov. To v praxi znamená, že bežný „mediánový“ muž a žena sú skoro rovnako vysokí. Známe sú aj výsledky rozsiahleho výskumu DNA sekvencií, podľa ktorého majú ľudia hlboko vrodený sklon hľadať si partnera podobnej výšky – napriek tomu, že to „nebezpečne“ odporuje kultúrnej norme.

Zistenia výskumu z roku 2019 ukazujú, že vyššia žena, ak je aj fyzicky zdatná, sa častejšie dožije deväťdesiatky ako nižšia. U mužov sa však korelácia veku dožitia s výškou nezistila. Kultúra mužskej fyzickej dominancie a ženských diét teda nemusí byť evolučne najlepšia. No nielen to. Je známe, že ženy sa dožívajú dlhšie a starnú pomalšie ako muži. Môže za to ich genetická a hormonálna výbava. V priemere sú však oproti mužom častejšie choré, čo sa tiež pripisovalo ich prirodzenej konštitúcii. Údaje z matriarchálnej komunity Mosuov v Číne však ukázali, že hladina zápalových látok indikujúcich chorobnosť tam bola u žien oveľa nižšia, ako je bežné v súčasnej patriarchálnej spoločnosti.

Antropologicko-biologické hľadisko

Tak ako v dôsledku sexuálneho výberu zo strany žien ich muži zakrátko výrazne prerástli, takisto môžu ženy tento rozdiel zmenšiť či zrušiť. Dnešná Európanka je s priemernou výškou 167 centimetrov rovnako vysoká ako priemerný európsky muž v 18. storočí. Podľa nedávneho výskumu pri väčšine druhov cicavcov samičky nie sú menšie ako samce, ba pri značnej časti sú samice väčšie. Zistenia kladú otáznik nad staré darvinistické predpoklady, ktoré za najbežnejší pri cicavcoch pokladali „boj o samice“, patriarchát či polygýniu (viacženstvo).

Zástancovia dominantného vzťahu medzi pohlaviami niekedy argumentujú nutnosťou ochrany ženy pred iným mužom. Odvolávajú sa na údajnú prirodzenosť sexuálneho násilia v prírode, čo im splýva s prirodzenou dominanciou „samca“. Tento biologický základ uvedeného názoru je zavádzajúci. Poznáme asi 5 500 druhov cicavcov. Vedci vytvorili zoznam 21 z nich, pri ktorých zistili prvky sexuálneho nátlaku, ktorý má však často ďaleko od ľudského poňatia znásilnenia.

Skôr než prijať uvedený názor môže byť pre ženy evolučne výhodnejšie sexuálnym výberom izolovať príliš dominantných mužov. Prieskum istej webovej zoznamky na Západe údajne odhalil, že ak by miestne ženy mali nájsť muža vysokého podľa svojich očakávaní, partnera by si našlo len pätnásť percent z nich. Ak by odmietli polygýniu.

Osud vo vlastných rukách

Kontroverzie ženského sexuálneho výberu pri výške mužov, odhaľujú aj paradoxy kultúrnej normy, podľa ktorej si má žena hľadať nielen staršieho, ale aj statusovo či inak vyššieho, mocnejšieho, zdatnejšieho muža. Vzniká tak situácia keď muž svojou sociálnou či inou „výškou“, úspechom, zvyšuje svoje šance nájsť si partnerku, kým u ženy je to naopak. Čím má vyšší nielen vek, ale aj sociálny status, čím je fyzicky či inak zdatná, tým sa okruh jej možných partnerov znižuje. Mnohé ženy tak zdieľajú normu, ktorá ich pozíciu v spoločnosti oproti mužom oslabuje.

Nespravodlivosť voči ženám teda nespôsobil len ich vonkajší útlak. Ale aj kultúrne normy, ktoré síce sú výsledkom niekdajšieho a sčasti stále trvajúceho útlaku, ale na ktorých reprodukcií sa niekedy podieľajú aj ženy samotné. Nie je to evolučne nevyhnutné, ani optimálne. Je to však upozornením, že osud žien je do veľkej miery v ich rukách.