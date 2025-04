TREND konferencia Parkovacia politika Ako sa v súčasnosti vyvíja situácia v jednotlivých mestách na Slovensku, tomu sa bude venovať TREND konferencia Parkovacia politika, ktorej tretí ročník sa uskutoční 9. apríla 2025 v hoteli Carlton v Bratislave. Okrem primátorov slovenských krajských miest a odborníkov na parkovaciu politiku vystúpi ako keynote spíker zahraničný hosť Mark Raben. Podrobnosti o programe nájdete na www.trendkonferencie.sk.

Začiatok roka 2022 je míľnikom, odkedy sa regulované parkovanie postupne stalo realitou vo viacerých mestských častiach hlavného mesta Bratislavy. „Okrem toho, že ľudia môžu zaparkovať pri svojom dome, to má mnohé iné výhody pre mesto,“ uviedol o parkovacej politike v Bratislave primátor Bratislavy Matúš Vallo na Trend konferencii v roku 2023. No ako dodal, zvládnuť túto tému nebolo jednoduché. „V hitparáde najmenej populárnych vecí, ktoré môže urobiť politik, sú na prvom mieste dve, a to zvýšenie daní z nehnuteľností a zavedenie poplatku za parkovanie, ktoré predtým bolo zadarmo,“ dodal s tým, že podobné búrlivé obdobie pri zavádzaní regulovaného parkovania zažívala aj viedenská radnica.

Po troch rokoch od zavedenia regulovaného parkovania magistrát hlavného mesta pristúpil k viacerým úpravám.

Mestá prehodnocujú a plánujú

„Regulácia parkovania PAAS – bratislavský parkovací asistent – v roku 2024 už vykazovala zisk, a teda dokázala generovať výnosy, ktoré sú transparentne cez fond na trvalo udržateľnú mobilitu reinvestované do parkovacích a dopravných riešení,“ potvrdil v rámci vlaňajšej bilancie pre TREND vedúci oddelenia parkovania Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy Peter Herceg.

„V roku 2024 sme výnos fondu z predchádzajúceho roku vo výške 2,2 milióna eur investovali napríklad do výstavby rezidentského parkovacieho domu budovaného v súčinnosti s mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves na Dlhých dieloch na ulici Ľudovíta Fullu,“ uviedol. „Mesto pokračuje v projektovaní a povoľovacích procesoch parkovacieho domu P+R ZOO s plánovanou budúcou kapacitou 418 miest a tiež projektuje záchytné parkoviská v blízkosti konečnej budúcej električkovej radiály v Petržalke na Janíkovom dvore. V smere z diaľnice D1 na Zlatých pieskoch zase pripravujeme záchytné a obslužné parkovisko v blízkosti lávky ku konečnej električky číslo 4,“ dodal P. Herceg.

V rámci tohtoročných plánov vymenoval oblasti, v ktorých bude pokračovať regulácia parkovania v ďalších mestských častiach vrátane Karlovej Vsi na Dlhých dieloch, v Ružinove, Dúbravke či Starom Meste v oblasti Hrad – Slavín. „Rezidentov informujeme v dvoch vlnách o príprave aj dopravnom značení a následnom spúšťaní zón včas, aby sa vedeli zariadiť, vybaviť si parkovacie karty včas online či prípadne na klientskom mieste,“ uviedol. Okrem toho hlavné mesto pokračuje v obstarávaní služieb ďalších skenovacích automobilov kontroly parkovania.

Zóny regulovaného parkovania

V rozširovaní regulovaného parkovania pokračujú aj na východnom Slovensku, čo pre TREND potvrdzuje vedúci Referátu parkovania a údržby ciest na Magistráte mesta Košice Tomáš Vrbovský. „Parkovacia politika sa v Košiciach uberá smerom rozširovania do ďalších mestských častí. V tomto roku očakávame zavedenie nových regulovaných zón a dočasných regulovaných zón. Čaká nás modernizácia platobných systémov na závorových parkoviskách, regulácia vstupu na Hlavnú ulicu. Klasicky obnova vodorovného a zvislého značenia. Taktiež pripravujeme kontrolný a navigačný systém obsadenosti ŤZP parkovísk,“ uvádza podrobnejšie.

V Žiline od nového roka zaviedli reguláciu parkovania na sídlisku Hájik. „Mesto Žilina spustilo aj nový moderný informačný systém na nákup a správu parkovacích oprávnení, ktorý prinesie obyvateľom vyšší komfort a automatizáciu procesov. Taktiež zavádzame novú enforcement aplikáciu na efektívnu kontrolu oprávnenosti parkovania,“ uvádza pre TREND hovorkyňa za Mestský úrad Žilina Zuzana Ondrášová, ktorá zároveň potvrdzuje, že v tomto roku sa v meste rozšíri regulácia parkovania aj na ďalšie sídliská.

Trnava mala už koncom roka 2024 celé územie mesta rozdelené na parkovacie pásma, a to vrátane neplatených zón. Hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová vysvetľuje, že regulácia funguje. „Ak by mali obyvatelia nespoplatnených zón záujem o zaradenie do systému, môžu túto zmenu iniciovať a pri relevantnom počte občanov sa ňou bude zaoberať mestské zastupiteľstvo,“ dodáva.

„V budúcnosti sa už viac nebudú akceptovať mestá, ktoré budú preplnené autami. Celkovo mobilita bude menej na očiach. No autá by sme nemali z nášho života vytesniť. ‚Zmiznúť‘ z ulíc by im mali pomôcť parkovacie domy. Myslím si, že budeme svedkami prechodu z parkovania na ulici na parkovanie mimo ulice,“ načrtol podobu parkovania v európskych mestách v nasledujúcich rokoch holandský odborník na budúcnosť mobility Carlo van de Weijer, ktorý vystúpil ako hlavný spíker na vlaňajšej TREND konferencii Parkovacia politika.