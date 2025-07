Vyššie už to nebolo možné. Stretnutie ministrov vnútra Nemecka a jeho hlavných susedov sa konalo na najvyššom nemeckom vrchu Zugspitze, ktorý meria takmer tritisíc metrov. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt, ktorý na najvyššom vrchu nemeckých Álp zorganizoval stretnutie s kolegami z Dánska, Česka, Francúzska a Rakúska, mal čo naprávať.

Nemecko po nástupe nového kancelára Friedricha Merza a jeho vlády kresťanských demokratov a sociálnej demokracie zásadne obmedzilo fungovanie schengenskej hranice so svojimi susedmi a na všetkých vonkajších hraniciach postavilo policajné hliadky.

A v neposlednom rade začalo susedným štátom vracať nelegálnych migrantov. Spôsobilo to problémy rôzneho druhu od kilometrových kolón kamiónov na česko-nemeckej hranici, ochromenia dopravy medzi francúzskym Štrasburgom a nemeckým Kehleom v Porýní až po nasadenie poľskej armády a vytváranie „dobrovoľníckych hliadok“ extrémnej pravice na hranici Odra – Nisa.

Nezvládli sme to

Odpoveď na to, čo sa na hraniciach Nemecka deje, dal na tlačovej konferencii F. Merz, keď na novinársku otázku, ako sa pozerá na známy výrok kancelárky Angely Merkelovej z počiatku migračnej krízy spred desiatich rokov Zvládneme to!, odpovedal úplne opačne. „Dnes vieme, že sme to v tejto oblasti očividne nezvládli,“ vyhlásil F. Merz presne na tom istom mieste a pri tej istej príležitosti, kde tieto slová vyriekla jeho predchodkyňa.

Z F. Merza však nehovorila nenávisť k politickej súperke, hoci by na to mal právo. A. Merkelová pre jeho kritické postoje k jej osobe pred rokmi prerušila Merzovu sľubne sa rozvíjajúcu kariéru a politicky ho odstavila na druhú koľaj. Tam musel čakať dlhé roky, kým A. Merkelová skončí, aby sa na čele oslabenej kresťanskej demokracie mohol dostať aj on vo svojich takmer sedemdesiatich rokoch na kancelárske kreslo ako taký princ Charles nemeckej politiky.

Ale ide o fakty. A. Merkelová ani vo svojich pamätiach nepriznala prijatie státisícov sýrskych migrantov, ktorí sa pred desiatimi rokmi sústreďovali v Maďarsku a potom sa vydali na pochod smerom k Rakúsku, ako zásadnú chybu. Namiesto nej to urobili nemeckí voliči, ktorí pre nezvládnutú migračnú vlnu zo Sýrie vo veľkom prešli od kresťanských demokratov (CDU) k antisystémovej protieurópskej Alternatíve pre Nemecko (AfD). Táto strana si z odporu proti migrantom vytvorila hlavný bod svojej mimoriadne úspešnej volebnej kampane, ktorá ju vyniesla na druhé miesto vo vlaňajších spolkových voľbách. Vo východonemeckých spolkových krajinách sa AfD stala jednoznačne najsilnejšou stranou až so 40-percentnou

podporou.

K výroku „ak hranice nezavrieme my, zavrú ich o niekoľko rokov náckovia“, ktorý v januári citoval týždenník Der Spiegel ako „slová nemenovaného politika CDU“, sa síce nový kancelár Merz oficiálne nikdy neprihlásil, ale vo svojej migračnej politike sa ním riadi. Kancelárov plán má dva zásadné body, z ktorých ten hlavný hovorí, že Nemecko zavedie „trvalé kontroly na hraniciach so všetkými susedmi“. Zároveň Nemecko oznámilo, že bude striktne dodržiavať doteraz platnú Dublinskú dohodu a odmietať priamo na hranici vstup všetkým ilegálnym migrantom. A to „vrátane tých, ktorí chcú požiadať o azyl“.

Čo čaká Slovensko

To je zásadné aj pre Slovensko ako jednu z hraničných krajín schengenu. Podľa Dublinskej dohody totiž majú migranti požiadať o azyl v prvej krajine Európskej únie, do ktorej vstúpia. Preto ak Slovensko neustrieh-ne svoju východnú hranicu, môže sa veľmi ľahko stať, že sa do krajiny budú vracať migranti z Česka, Poľska či Rakúska, ktorí sa tam dostali cez slovenské územie. A to jednoducho preto, že ich do týchto krajín bude vracať Nemecko.

Odmietanie migrantov z Nemecka sa už deje. Na česko-nemeckej hranici úrady mesačne zadržia desiatky nelegálnych migrantov, ktorí do spolkovej republiky smerujú z Česka, a nemilosrdne ich vracajú späť. V predvolebnej situácii sa z toho navyše česká opozícia na čele s Andrejom Babišom snaží vyťažiť politický kapitál. „Nemecko dôsledne stráži svoje hranice, každý týždeň končia desiatky migrantov späť v Česku. Fialova vláda sa len nečinne prizerá,“ uviedol na svojom Facebooku prednedávnom A. Babiš a tvrdil, že keď sa on dostane k moci, tak sa to diať nebude. Česko by však v takom prípade muselo zaviesť kontroly na svojich hraniciach, predovšetkým na tých z Poľska a zo Slovenska.

Poľsko v kliešťach

Kam to môže viesť, to sa ukazuje v Poľsku, ktoré je pod trojitým tlakom: z Bieloruska, Nemecka aj od domácich extrémistov. Poľsko už niekoľko rokov bojuje pomocou nasadenia tisícok vojakov a budovaním plotov a hraničných opevnení o udržanie svojej východnej hranice s Bieloruskom. Migrantov na túto hranicu v spolupráci s Moskvou cielene a organizovane posiela Lukašenkov režim. V posledných týždňoch muselo Poľsko dokonca uzavrieť svoju zelenú hranicu s Litvou, pretože migranti z Bieloruska prúdia do krajiny obchádzkou cez hlboké litovské lesy.

Vyhrotila sa aj situácia na hranici s Nemeckom na Odre a Nise, hranici, ktorá bola v posledných dvoch desaťročiach ukážkou spolupráce a zbližovania miest a regiónov na brehoch týchto hraničných riek rozdelených vojnou. Odkedy Nemci začali hranicu dôsledne kontrolovať, vracajú do Poľska stovky migrantov. Navyše sa to deje v situácii, keď aj v Poľsku výrazne vzrástla popularita extrémnej pravice, ktorej kandidáti v júnových prezidentských voľbách výrazne pomohli víťazstvu kandidáta nacionalistickej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Karola Nawrockého. PiS od víťazstva vo voľbách hlavy štátu spustila spoločne s extrémnou pravicou brutálny politický útok na liberálnu vládu Donalda Tuska, ktorú sa snaží rozložiť a dohnať krajinu k predčasným voľbám. Vracanie „davov migrantov“ z Nemecka je na to ideálna živná pôda. Protimigračná a protinemecká hystéria vyvolaná na sociálnych sieťach viedla k vytváraniu hraničných „občianskych hliadok“.

Poľská vláda preto bola zo svojej strany nútená uzavrieť hranice s Nemeckom a poslať tam päťtisíc vojakov. „Považujeme dočasné obnovenie kontrol na poľsko-nemeckej hranici za nevyhnutné pre obmedzenie a minimalizáciu nekontrolovaných tokov migrantov tam a späť,“ uviedol poľský premiér Tusk. „Sme si vedomí, že toto rozhodnutie má určité dôsledky pre slobodu pohybu osôb, ale neexistuje iná cesta.“

Otriasa sa základ EÚ

Odvtedy sa situácia čiastočne upokojila, ale problém pretrváva. Dobrou správou však je, že počet migrantov smerujúcich do Nemecka klesá, výrazne padol aj počet žiadateľov o azyl v spolkovej republike a predovšetkým útlm hlási „balkánska trasa“ cez Maďarsko a Slovensko. Upokojuje sa aj napätie medzi Varšavou a Berlínom, ktoré hľadajú na vládnej úrovni dohodu na spoločnom tlaku na celo-európsky boj s nelegálnou migráciou. „Naše štáty spoločne chcú tvrdú vojnu s nelegálnou migráciou,“ vyhlásil po stretnutí na vrcholoch Álp poľský minister vnútra Tomasz Siemoniak.

Na stole však leží zavedenie nového migračného paktu EÚ do praxe, viac solidarity, viac peňazí na ochranu hraníc, vracanie odmietnutých žiadateľov o azyl do krajín, kam si to donedávna nikto nedokázal predstaviť, ako je Afganistan alebo Sýria. Aj tam už z Nemecka smerujú repatriačné lety. A čoskoro tak môže dôjsť aj na ukrajinských dezertérov, ktorí si dnes platia nelegálny prechod cez hranicu na východe Slovenska. V hre je pritom veľmi veľa – Európa bez vnútorných hraníc ako jeden zo základných dôvodov existencie Európskej únie.

