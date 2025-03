Spojené štáty boli garantom stability, povojnový svetový poriadok sa opieral o jasné pravidlá a zdalo sa, že na akékoľvek ohrozenie mieru či demokracie sa bude okamžite reagovať. Verili sme, že vojny a politický chaos sú niečo vzdialené, čo sa nás už netýka.

Dnes vidíme, že to tak nie je. Pravidlá platia len dovtedy, kým sú ľudia odhodlaní ich dodržiavať a brániť. Ak sa nájde dostatočne silný aktér, ktorý ich spochybní, zistíme, že nič nie je vytesané do kameňa. Ak sme si mysleli, že takáto realita je len problémom vzdialených krajín, je najvyšší čas prebudiť sa – týka sa to aj nás.

Stačí sa pozrieť na globálnu scénu. Americký prezident Donald Trump otvorene hovorí o tom, že USA nemusia brániť európskych spojencov v NATO. Vojny v Gaze a na Ukrajine ukazujú, že diplomatické dohody majú čoraz menšiu váhu. Medzinárodné právo nefunguje, ak zaň nikto nie je ochotný bojovať.

A podobná dynamika sa prenáša na Slovensko. Tu sa experimentuje s ústavou spôsobom, aký sme doteraz nevideli. Zákony sa prijímajú v zrýchlenom konaní, často bez analýzy vplyvov, a hľadanie spôsobov, ako obísť pravidlá, sa stáva bežnou politickou stratégiou. Ak niečo prekáža, zmeníme zákon.

Ak niekto nesúhlasí, skúsime upraviť pravidlá tak, aby jeho nesúhlas nemal váhu. Ak doteraz platilo, že niektoré pozície v štáte majú byť nezávislé, dnes už to nie je samozrejmosť. A čo zajtra?

Právna neistota je toxická nielen pre podnikateľov, ale pre celú spoločnosť. Ak nevieme, aké pravidlá budú platiť o rok, je veľmi ťažké plánovať. Investori váhajú, domáce firmy sú frustrované. No tieto problémy pre našu krajinu nie sú nové – na Slovensku ich za posledných 30 rokov zažívame opakovane.

Rozdiel je v tom, že dnes si už nemôžeme dovoliť nefunkčný štát. Svet za našimi hranicami už nie je stabilný, a ak si neurobíme poriadok doma, ekonomické následky môžu byť devastačné. Kedysi sme mohli zatvárať oči pred domácim chaosom, pretože vonkajší svet ponúkal istotu. To už neplatí. Ak nebudeme mať predvídateľné a stabilné pravidlá, Slovensko prestane byť konkurencieschopné – nielen v očiach investorov, ale aj vlastných občanov, ktorí si budú hľadať príležitosti inde.

Zamestnávateľské organizácie združené v Iniciatíve za právny štát dlhodobo upozorňujú na tieto problémy. Podľa členov iniciatívy patrí medzi najväčšie bariéry podnikania na Slovensku právna neistota, nepredvídateľnosť legislatívy a netransparentná regulácia.

Podnikatelia sa často sťažujú, že legislatívne zmeny prichádzajú bez dostatočnej diskusie, s minimálnym prechodným obdobím a bez analýzy vplyvov. To vedie k situáciám, keď sa firmy musia neustále prispôsobovať novým pravidlám namiesto toho, aby sa mohli sústrediť na rast a inovácie.

V rebríčku vnímania korupcie od Transparency International sa Slovensko prepadlo na 59. miesto zo 180 krajín, čo len potvrdzuje prehlbujúcu sa krízu dôvery v štátne inštitúcie.

Dnes už nejde len o nepríjemnú byrokratickú prekážku – ide o existenčný problém. Zdá sa, že nie sme ochotní chápať dôsledky toho, že štát, ako ho poznáme, tu nemusí byť navždy. Ak ho nezačneme riadiť zodpovedne, rozpadne sa.

Vidíme, že ľudia na zmeny reagujú. Ulice po celom Slovensku sú plné každé dva týždne. Psychológovia, ekonómovia, učitelia píšu otvorené listy premiérovi. Firmy sa začínajú ozývať, pretože chápu, že ak sa rozpadne právny štát, rozpadne sa aj ekonomika.

Aké zmeny však môžeme vyžadovať už dnes? Čo môžeme ovplyvniť ako občianska spoločnosť, ako podnikatelia, ako jednotlivci?

Možno sa potrebujeme prestať pýtať, či pravidlá platia, a začať trvať na tom, že platiť musia. Nemôžeme sa len prizerať, ako sa ohýbajú základy právneho štátu, musíme si ho aktívne strážiť a byť ochotní a odhodlaní sa zaň osobne postaviť. Otázka teda nestojí tak, či ešte nejaké pravidlá existujú, ale či sa na ne dokážeme spoločne odvolať a vymôcť ich.