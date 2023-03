Vďaka smetiarom fungovali domácnosti aj počas pandémie. Odmenou sú im často zbytočné povinnosti, ktoré efektívne fungovanie odpadového hospodárstva znemožňujú. Majiteľ spoločnosti Redox Roman Malček upozorňuje aj na neustále posúvanie lehôt na ich splnenie. Nielenže zvýhodňujú nezodpovedné subjekty, ale Slovensku z tohto dôvodu hrozí vysoká pokuta zo strany Európskej komisie.

V odpadovom hospodárstve pôsobíte už dve dekády. Ako sa tento segment za toto obdobie zmenil?

Pred dvadsiatimi rokmi odpad na Slovensku nebol výrazným energonosičom, recyklátom alebo vstupnou surovinou na výrobu kvalitného kompostu v priemyselnej kompostárni. Týmto všetkým dnes odpad je. Bolo to obdobie voľného skládkovania takmer všetkých druhov odpadu bez obmedzenia. Recyklácia nebola vtedy takmer žiadna.

Ako tento posun hodnotíte?

Pozitívne. Je to dôsledok záväzkov, ktoré si Slovensko v prijímacom procese do Európskej únie (EÚ) stanovilo. Bez tohto členstva by sme uviazli v nekonečnom skládkovaní odpadu so symbolickým triedením v duchu hesla triedime a recyklujeme tak, aby sa nepovedalo. Stačí sa pozrieť, ako sa dnes nakladá s odpadom v krajinách ako Albánsko či Turecko. Je to katastrofa.

Je konkurenčné prostredie na Slovensku v tomto odvetví silné?

Určite áno. Podniká tu väčšina západoeurópskych koncernov na zber odpadu, ktoré spolu so slovenskými privátnymi spoločnosťami nastavujú úplne inú kvalitu zberu, transportu a zhodnotenia odpadu ako spoločnosti vo vlastníctve samosprávy.

Ako na tento segment vplývajú súčasné problémy, najmä pandémia, inflácia či vysoké ceny energií?

Výrazne, ale zároveň dávajú príležitosť nastaviť odpad ako silný energonosič a zdroj tepla. Paradoxne, spoločnosti vyrábajúce energiu z odpadu sú aktuálne potrestané osobitnou energetickou daňou. Verím, že sa to čoskoro zmení. Počas pandémie všetci tlieskali zdravotníkom, ale skutoční hrdinovia boli aj obyčajní smetiari, ktorí bez reptania a prerušenia vyvážali odpad kontaminovaný covidom. Tu home office jednoducho neexistoval.

Dá sa ich efektívne zvládnuť alebo aj tu môžeme byť svedkami finančných problémov rôznych spoločností?

Biznis v segmente odpadového hospodárstva je imúnnejší voči krízam ako iné odvetvia, no takisto nimi na rôznych úrovniach trpí. Samospráva má tendenciu znižovať frekvenciu vývozu odpadu, ale je to chyba. Obyvatelia ho produkujú v rovnakom množstve, odpad sa kopí na stojiskách alebo končí na novovznikajúcich čiernych skládkach. Je to krok späť.

Dochádza aj v odpadovom hospodárstve k zvyšovaniu cien služieb?

Určite áno. Priemerne o 20 a viac percent. Navyše je na Slovensku odpadové hospodárstvo stále podfinancované. Obyvatelia západnej časti EÚ platia za odpad o 150 až 300 percent viac.

Ako situácii pomáha, respektíve ako ju komplikuje súčasný vývoj legislatívy?