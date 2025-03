Rodinné firmy čelia špecifickým výzvam a mnohé z nich sa týkajú financovania, investovania či riadenia kríz. Týmto výzvam sa venovala aj TREND konferencia Rodinné firmy 2025, ktorá sa konala 13. marca v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave.

Odborníci na financie sa v treťom paneli zhodli, že dlhodobá stabilita závisí od strategického plánovania, rozumnej diverzifikácie majetku a včasného riešenia problémov. Panelu predchádzala diskusia s prokuristom a riaditeľom privátneho bankovníctva J&T Banky Ondrejom Segečom. Odborník poradil firmám, aby si budúcich investičných partnerov preverovali na základe svojich vlastných reálií a nespoliehali sa len na prenesenú dôveru či referencie iných firiem.

Stabilita a diverzifikácia

Jednou z kľúčových tém rodinných firiem je efektívne nakladanie s kapitálom. Mnohí majitelia majú všetok majetok sústredený vo firme, čo môže byť rizikové. Expertka na budovanie a správu majetku zo spoločnosti Ardia Investments Adriána Ďuricová radí kapitál z firmy včas vyťahovať a nespoliehať sa len na dividendy. Ak sa firme darí, dividendy môžu priniesť dobré zhodnotenie, no v prípade problémov môžu byť nedostatočné. „Hrať na jednu kartu nie je bezpečné,“ uviedla expertka.

Dôležitá je aj diverzifikácia investícií, na ktorú niektoré rodinné firmy zabúdajú. Podľa diskutujúcich by mali myslieť na dlhodobé zhodnocovanie kapitálu a nestavať všetko na jeden sektor či región. Špecialista na investovanie z Elite Wealth Management Daniel Šulov zdôraznil, že kľúčovou stratégiou je orientácia na dlhodobé zhodnocovanie kapitálu. „Hovoríme o desiatkach rokov, no ja to vnímam skôr ako nekonečný investičný horizont,“ priblížil D. Šulov.

Dodal, že firmy by si mali vyberať aktíva, ktoré sú pre ne vhodné. Napríklad inovatívnejšie aktíva, ako private equity či venture kapitál, sú vhodné pre firmy, ktoré si môžu dovoliť investovať vyššie sumy. Podiel takýchto investícií by však nemal presiahnuť desať percent celkového majetku spoločnosti. Aj investície mimo EÚ môžu podľa neho priniesť nové príležitosti, no je nutné dôsledne vyhodnocovať riziká.

Výzva aj príležitosť

Účastníci panelu diskutovali aj o krízach a o tom, ako sa s nimi vyrovnať. Ako zdôraznil CEO spoločnosti CQ Interim Filip Gergely, kríza v podnikaní nemusí byť len negatívna. Existujú aj „pozitívne krízy“ – napríklad situácie, keď firma získa veľkú zákazku a musí dočasne mobilizovať všetky zdroje. Naproti tomu sú tu aj klasické finančné či manažérske krízy, ktoré môžu vzniknúť napríklad pri fúziách alebo náhlom odchode kľúčových ľudí.