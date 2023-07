Spanilá nezastaviteľná rely na Wall Street v priebehu prvej polovice roka s vyše 15-percentným rastom indexu S&P 500, čo málokto predikoval, ho vytiahla na 14-mesačné maximá. Začiatkom leta sa americké akcie dostali oficiálne do býčieho trhu, keď si od minuloročných októbrových miním pripísali viac ako 20 percent a vymazali všetky straty od začiatku zvyšovania úrokových sadzieb Fedom v marci 2022. Do historických maxím zo začiatku minulého roka im chýba menej ako 10 percent, a to pri kolapse volatility meranej indexom VIX na najnižšiu úroveň od konca roka 2019.

Sčasti stojí za konštruktívnou náladou na burzách očakávanie jemného alebo aspoň nie príliš hrboľatého pristátia americkej ekonomiky, ktorá by si mohla poradiť s prísnejšou menovou politikou spolu s vierou v dynamický ústup inflačných tlakov. Vskutku, lokálne hospodárstvo zatiaľ ukazuje, hoci sa spomaľuje, pomerne prekvapujúco relatívnu odolnosť a trh práce chladne len veľmi pozvoľne. Podstatná časť rastu amerických akcií však ide na konto pár veľkých technologických firiem vďaka eufórii okolo umelej inteligencie, ktorá je vnímaná ako revolúcia podobná objavu elektriny s potenciálom výrazne zlepšiť produktivitu a ekonomický rast.

Tieto očakávania vystrelili technologický index NYSE FANG+ oproti koncu minulého roka o vyše 70 percent. Mix týchto faktorov spôsobil, že prevaha býkov nad medveďmi dosiahla podľa niektorých ukazovateľov sentimentu 19-mesačné maximá a úrovne zvýšenej chamtivosti. Valuácie akcií sa pritom dostali na najvyššiu úroveň od jari 2022, vysoko nad dlhodobé priemery, keďže rast kurzov predbehol rast (očakávanej) ziskovosti. Tým viac to platí pre technologický sektor, kde sa magická sedmička Big Tech firiem obchoduje na úrovni 30-násobku ziskov (a očakávania budúcich profitov sa napriek boomu okolo umelej inteligencie nezlepšujú).

To vytvára kokteil pre možnú korekciu na Wall Street, no jej predpovedanie je skôr mágia a napokon nemusí prísť. Chceme však zdôrazniť, že z nášho pohľadu nevidíme v súčasnosti atraktívny pomer rizika a výnosu amerických akcií. Nielen pre vysoké valuácie a technicky prestrelený sentiment a prekúpenosť. Myslíme si, že trhoví hráči počítajú s perfekcionizmom, keď by sa z makropohľadu nemala zatiahnuť obloha. Obávame sa, že podceňujú oneskorený efekt menovopolitickej reštrikcie, kde existuje stále zvýšené riziko recesie (mnohé predstihové ukazovatele sú na úrovniach, ktoré v minulosti vždy vyústili do nej, špeciálne pri inverznej výnosovej krivke), pričom tvrdohlavá inflácia by mohla znamenať, že Fed bude musieť držať utiahnuté opraty dlhšie, ako teraz kalkuluje derivátový trh.

Stanislav Pánis Analytik J&T Banky. Po štúdiu v odbore financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pracoval od roku 2006 v oblasti obchodovania a investovania na finančných trhoch. V J&T Banke pôsobí od roku 2011.