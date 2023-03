Ponúkame výber správ z printovej rubriky Slovensko a svet Týždenníka TREND.

Strana SaS sa, naopak, spolieha na zlepšovanie podnikateľského prostredia a zamerala by sa v prvom rade na poľnohospodársku prvovýrobu. V televíznej diskusii to uviedli predseda SaS Richard Sulík a poslanec za Smer-SD a exminister financií Ladislav Kamenický. Šéf liberálov vidí prvotnú príčinu vysokej inflácie v podpore Grécka a ďalších štátov juhu Európy nákupom štátnych dlhopisov Európskou centrálnou bankou počas finančnej krízy.

„Za posledných desať rokov Európska centrálna banka vytlačila osemtisíc miliárd eur,“ upozornil. „Samozrejme, že inflácia musela jedného dňa prísť,“ dodal. Inflácia sa podľa R. Sulíka nedá zastaviť zo dňa na deň, no je možné tlmiť jej dôsledky podporou zraniteľných skupín. Z dlhodobého hľadiska chce SaS podporovať podnikateľské prostredie tak, aby výroba bola lacnejšia, čo by malo zabezpečiť pokles inflácie.

L. Kamenický pripomenul, že Slovensko má 15,1-percentnú infláciu a zdražovanie potravín na úrovni až 29 percent. Jednu z príčin vidí vo vysokých maržiach obchodných reťazcov, ktoré sa podľa neho na Slovensku majú „ako prasce v žite“. Jeho strana navrhuje urobiť kroky, „aby sa reťazce podieľali na tom, aby sa znížili ceny potravín“. Smer-SD by chcel presmerovať aj časť financií z plánu obnovy na podporu potravinovej sebestačnosti SR.

Päť automobiliek, to si pýta baterkáreň

Výroba moderných batérií by na Slovensku, kde je už päť výrobcov automobilov, mala určite existovať. Na margo zasadnutia Európskej aliancie pre batérie v Bruseli to uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec. „Pre nás je to silná a dôležitá téma a zvažovanie, či umiestnime investície na výrobu batérií, je veľmi aktuálne,“ povedal s tým, že Slovensko má viacero ponúk na takéto investície. V EÚ sa o téme vedú diskusie aj vo svetle nového amerického protiinflačného zákona IRA, ktorý podporuje masívne investície do zelených technológií.

Rozpočet v rozklade, z legislatívy džungľa

Štátny rozpočet je v rozklade a samosprávy budú mať o pár mesiacov kardinálny problém so svojim financovaním, lebo príjmová časť ich rozpočtov je nadhodnotená. Uviedol to predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger po stretnutí s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľubomírom Andrassym. Ten kritizoval obchádzanie samospráv pri prijímaní zákonov. „V SR v týchto dňoch vrcholí legislatívna džungľa a dostávame sa asi do najväčšieho pralesa za ostatných 30 rokov,“ povedal v tejto súvislosti.

Nejasná správa o povahe inflácie

Výrobné firmy v eurozóne vlani podľa údajov spoločnosti Refinitiv výrazne zvýšili prevádzkové marže. Možno práve to poháňa infláciu, myslia si nie-ktorí analytici. Problémom sa údajne zaoberala Rada guvernérov ECB na výjazdovom zasadnutí pri jazere Inari a mohlo by to zmeniť jej postoj k zvyšovaniu sadzieb.