Z profesie, ktorú kedysi spájali len s predajom produktov, sa stala dôveryhodná služba, podobná právnemu alebo lekárskemu poradenstvu. Mladí ľudia prirodzene riešia dôchodok, poistenie či sporenie pre deti a očakávajú profesionalitu i technologickú jednoduchosť. Stúpa dopyt po kvalite, osobnej starostlivosti a dlhodobej spolupráci namiesto jednorazových riešení. Aj o týchto témach hovoria v rozhovore odborníci spoločnosti Simplea Senior Director Libor Kovalčík a Director Jozef Bárdy.

Ktorý údaj by si mal človek v rámci finančného plánovania najviac sledovať?

LK: Ak spolupracujem s profesionálom, mal by som bohatnúť. Hodnota môjho majetku by mala rásť – to znamená nielen pravidelné alebo jednorazové investície, ale napríklad aj investície do nehnuteľností či iných aktív.

Koľko klientov má záujem o komplexné riešenia a koľko ich rieši len konkrétny problém?

JB: Zhruba desať percent klientov rieši len konkrétnu vec, napríklad hypotéku alebo poistenie. Po úvodnom rozhovore, počas ktorého im predstavíme všetky možnosti, si väčšina povie: „Super, mám jedného človeka, všetko mám v jednej aplikácii, všetky dáta na jednom mieste.“ Dôvera sa však buduje postupne. Niekedy si klient potrebuje poradenstvo „vyskúšať“ a až potom sa otvorí ďalším témam. Edukácia a dôvera idú ruka v ruke. Preto nie je správne tlačiť na to, aby sme všetko vyriešili hneď, nie všetci sú na to pripravení.

Edukácia klienta je teda dôležitá. Ako však pristupujete k vzdelávaniu samotných poradcov?

JB: Vzdelávanie je pre nás extrémne dôležité. Prebieha na všetkých úrovniach. Nováčik dostáva základný balík informácií a pracuje pod vedením odborného garanta. Aj my riaditelia máme vlastné vzdelávacie cykly.

LK: Naša spoločnosť investuje množstvo času, energie a financií do rozvoja ľudí – obchodne, odborne, manažérsky a podnikateľsky. Máme štyri hlavné oblasti vzdelávania, ktorými prechádza každý od asistenta až po partnera firmy.

Koľko času ročne venujete vzdelávaniu?

JB: Vzdelávaniu sa venujeme ako firma 80 až 100 dní ročne. To znamená, že zhruba tretinu pracovného roka sme v procese školení, konferencií a rozvojových aktivít. Je to naša konkurenčná výhoda.

Je bežné, že nový poradca má pri sebe skúsenejšieho kolegu?

LK: Je to nevyhnutné. Portfólio klienta musí byť správne nastavené bez ohľadu na skúsenosti poradcu. Nováčik je pod dohľadom, rieši veci s garantom. Finálny finančný plán musí byť rovnako kvalitný, ako keby ho spracoval seniorný poradca.

Kto sa na profesiu finančného poradcu nehodí?

LK: Viem vymenovať charakterové črty, ktoré sú pre túto prácu ideálne. Ide o ochotu pomáhať, zodpovednosť, dôveryhodnosť, schopnosť držať slovo. Odborné veci sa dajú naučiť. Aj my dvaja sme začínali od nuly. Študoval som dopravu, hral som basketbal a k finančnému poradenstvu som sa dostal cez príležitosť. Preto každý, kto chce niečo dokázať, má u nás dvere otvorené.

JB: To, či sa na túto prácu hodíte, ukážu prvé týždne praxe. Pôvodne som bol introvert, študoval som strojárstvo a nikdy by mi nenapadlo pracovať v tejto oblasti. No dostal som odporúčanie, finančný svet ma zaujal a zmenil mi život.

Čo sledujete u nováčikov počas prvých týždňov?

LK: Sledujeme jednoduché veci: dodrží, čo sľúbil? Zavolá, pošle e-mail, príde na stretnutie? Drobnosti veľa prezradia. Väčšinu nových ľudí prijmeme cez odporúčania, lebo papier znesie všetko, no osobné svedectvo zaváži viac. Za dvadsať rokov sme videli, ako sa ľudia vypracovali z pozície nováčik až na manažérov a riaditeľov. Nezáleží, kde pracovali predtým, dôležité je, či chcú rásť, učiť sa a budovať kariéru.

Prechod odborníkov z iných firiem do vašej organizácie je možný. Na čom to najviac závisí?

LK: Ak sa človek hodnotovo nájde v tom, čo a ako robíme v Simplea, dvere má otvorené. Ľuďom z iných firiem nesľubujeme „pár eur navyše“ ani ich nepresviedčame, že „tamto sa majú zle“. Toto nie je náš štýl a ani nikdy nebude.

JB: Jednoducho povedané, nerobíme nábor cez zneisťovanie alebo útočenie na iné firmy. Naša filozofia je iná. Ak niekto príde, pretože mu nevyhovuje prístup vo firme, v ktorej pôsobí, a hodnotovo sa stotožní s tým, čo reprezentuje Simplea, radi s ním budeme spolupracovať. Presne takto sme do Simplea prišli aj my. V predchádzajúcej firme sme sa dostali do nekomfortnej situácie, pretože v nej nebola korektná komunikácia ani voči klientom, ani voči spolupracovníkom. A práve hodnotové nastavenie nás viedlo k zmene.

Aká je štruktúra príjmov?

JB: Viac ako 70 percent obratu holdingu pochádza zo starostlivosti o klienta a servisu, nie z predaja nových produktov. To znamená, že väčšina príjmov nevzniká podpisom novej zmluvy, ale dlhodobou prácou s klientom. Je to zásadne iný model podnikania ako ten, ktorý na Slovensku dlhé roky prevládal. Kedysi bol poradca nútený chodiť ku klientovi každé dva až tri roky a vysvetľovať mu, že stará zmluva nie je výhodná a že ju treba nahradiť novou. V realite bola hlavným dôvodom provízia. Takto, žiaľ, funguje väčšina trhu.

Ako vnímate budovanie značky Simplea?

LK: Na Slovensku pôsobíme štvrtý rok a značku budujeme postupne. Hoci značka Simplea je na Slovensku mladá, stojí za ňou nadnárodný holding, ktorý má obrovské know-how, históriu a vývojové kapacity. Česká finančná skupiny Partners má takmer 20-ročnú históriu a pôsobí v piatich európskych krajinách. Príkladom silnej podpory z Českej republiky je IT oddelenie. Pracuje na ňom viac ako 250 odborníkov a vytvárajú projekty aj pre nás. Tak máme priamy prístup k inováciám, ktoré by sme sami nemali šancu vytvoriť – napríklad k private equity fondom alebo investičným projektom. Nejde teda o marketingové heslá, ale o reálne riešenia na pozadí.

Čím sa vyznačujú vaše investície do technológií, najmä do umelej inteligencie?

LK: V skupine investujeme obrovské množstvo zdrojov, a to ľudských aj finančných, do vývoja takých nových technológií, ktoré majú pre klienta reálnu pridanú hodnotu.

JB: Príkladom je finančná mobilná aplikácia, ktorá zobrazuje produkty z rôznych bánk, poisťovní a finančných inštitúcií, to všetko na jednom mieste. Je to unikát, ktorý na trhu nikto iný nemá.

Ako to funguje v praxi?

JB: Predstavte si, že sa prihlásite do finančnej aplikácie a namiesto jednej banky v nej budete vidieť účty svojho druhého a tretieho dôchodkového piliera, detské sporenia, životné poistenie a investície. Uvidíte tam všetky svoje finančné produkty bez ohľadu na to, v ktorej inštitúcii ich máte uzatvorené. Aby to bolo ešte jednoduchšie, pripravujeme prepojenie cez PSD2, vďaka ktorému si klient bude môcť naimportovať svoj bežný účet z ľubovoľnej banky. Bude vidieť trvalé príkazy, výdavky, zostatky, a to všetko v jednej aplikácii. Napríklad prepojenie Tatra banky, Slovenskej sporiteľne, VÚB a ostatných bánk na jednom mieste. Tým klient získa absolútny prehľad o svojich financiách.

Dá sa to prirovnať k vývoju v iných oblastiach?

LK: Samozrejme. Tak, ako sa z telefónu stal multifunkčný nástroj – dnes v ňom máme kalkulačku, fotoaparát, navigáciu, kalendár, hry, e-mail aj banku – rovnaká integrácia prebieha vo financiách. Cieľom je, aby ste mali všetky informácie o svojich financiách v jednom zariadení.