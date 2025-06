Predstavujeme TREND Týždňa TREND Týždňa je analytický seriál týždenníka TREND, ktorý pripravuje Janko Michal – dátový novinár s bohatou praxou v slovenských a českých médiách. Roky pôsobí ako autor v denníkoch Hospodářské noviny (ČR) a týždenníku TREND (SR), kde sa špecializuje na ekonomické analýzy a vizualizácie dát. Prihláste sa do nášho pravidelného týždenného newslettra a nezmeškajte najdôležitejšie články TRENDu.

Letné osvieženie na kúpalisku už prestáva byť zábavou, ktorú by si mohla dopriať bežná rodina bez obmedzenia. Prevádzkovatelia požadujú za dospelého priemerne jedenásť eur, za seniora 8,50, za 10-ročné dieťa osem a za päťročné dieťa skoro šesť eur. Vyplýva to z veľkej cenovej mapy viac ako sto letných areálov, ktorú od roku 2020 pravidelne zostavuje redakcia TRENDU. Pri zohľadnení prípadnej rodinnej zľavy tak pre štvorčlennú rodinu vyjde jeden deň radovánok pri vode na 35 eur. To je medziročný nárast o viac ako šestnásť percent. V porovnaní s rokom 2020 sú ceny na kúpaliskách vyššie o 75 percent.

Najdrahšie vo V4

V niektorých prípadoch je päťročné zdraženie ešte razantnejšie. Napríklad na kúpalisku v Púchove bolo celodenné vstupné pred jeho rekonštrukciou 2,50 eura, dnes je sedem eur. Počas uplynulých piatich rokov zdvihlo ceny aspoň na dvojnásobok 27 zo 109 sledovaných kúpalísk. V medziročnom porovnaní je zdraženie miernejšie a do značnej miery spôsobené preradením kúpalísk z 10-percentnej do 23-percentnej sadzby DPH. Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) zvýšenie DPH ostro kritizuje, zároveň však prisľúbila, že zmeny cien budú čo najmiernejšie. Ako ukazuje cenová mapa, mnoho letných areálov zvýšilo vstupné práve len o trinásť percent.

Už predtým však boli kúpaliská na Slovensku drahšie ako v susedných štátoch. Teraz sa rozdiel ešte prehĺbil. Dátová redakcia Aktuálně.cz pomocou porovnania cien na 200 kúpaliskách v Česku zistila, že priemerné rodinné vstupné sa pohybuje okolo 400 korún, teda asi šestnásť eur. Na Slovensku je to viac ako dvojnásobok. Návštevnosť môže ohroziť aj čerstvá tragédia v Štúrove. Jedenásťročný chlapec, ktorý sa tam zúčastňoval na plaveckom výcviku, sa nakazil parazitom slzovičkou zhubnou, ktorá napáda mozog, a tejto nákaze po pár dňoch podľahol. Hygienici kúpalisko uzavreli.

Kde a ako ušetriť

Zdražovanie sa neprejavilo úplne všade. Dovedna 31 prevádzkovateľov ponechalo v platnosti minuloročné cenníky, napríklad Kúpele Sliač, Zelená žaba alebo kúpalisko v Čadci. A nájdu sa dokonca zariadenia, kde rodiny zaplatia menej ako pred rokom. Napríklad Bardejovské kúpele. „Ceny sme zvýšili oproti minulému roku paušálne o jedno euro. Ale novinkou je zavedenie rodinných balíčkov, ktoré sme doteraz nemali,“ uviedla šéfka marketingu kúpeľov Mirka Balonová. Modelová štvorčlenná rodina sa tam v tomto roku môže kúpať za 32 eur, o euro lacnejšie ako vlani.

Kto chce ušetriť, musí často aj plánovať, študovať cenníky alebo kupovať lístky vopred cez internet. Napríklad kúpalisko v Trenčíne má v cenníku jednorazových vstupov 22 riadkov. Na jednom z nich stojí: „Senior – vstup po 15:00 (obyvateľ mesta) – darca krvi – držiteľ Zlatej, Diamantovej plakety a Medaily Kňazovického, ktorou sa preukazuje.“ Kto sa tam teda chce vykúpať len za euro, musí splniť naraz päť podmienok.