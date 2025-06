Teória hovorí jasne: spokojnosť so životom má tvar písmena U. Potvrdzujú ju mnohé štúdie aj prieskumy. Napríklad podľa World happiness report 2024 sú ľudia najmenej šťastní v strednom veku 45 až 50 rokov, pričom spokojnejšie sú mladšie aj staršie generácie. Dôvodov je niekoľko.

Mladí ľudia sú biologicky predurčení na optimizmus. Vysoká hladina dopamínu, oxytocínu či sérotonínu podporuje spokojnosť. Ešte dôležitejšie je, že bývajú nezaťažení záväzkami, ako sú deti či hypotéky. Často, najmä na Slovensku, bývajú u rodičov a k spokojnému životu nepotrebujú ani väčšie finančné zdroje.

Stredná generácia to má omnoho ťažšie. Prežíva akútny finančný a kariérny stres – stará sa o svoje deti a často aj o rodičov –, aj preto si získala pomenovanie sendvičová generácia. Čo je horšie, v tomto veku neprežíva len stratu ideálov, ale aj zdravia. Objavujú sa prvé chronické problémy a úbytok energie. Kompenzuje to iba relatívne vyšší príjem, čo však neplatí pre všetkých. Mnohí sú odkázaní na udržiavanie si vyššej životnej úrovne pomocou vysokého dlhu, čo situáciu ešte zhoršuje.

Mimo štandard

Najšťastnejšou generáciou na celom svete sú boomeri. Starší ľudia sa na život pozerajú s vďačnosťou a užívajú si viac prítomnosť. Deti a vnúčatá podporujú pocit šťastia a spokojnosti. Navyše sú aj najbohatšou generáciou. Ľudia narodení v povojnovom období prežili skvelé ekonomické obdobie formované lacným bývaním, ktoré získavali za zlomok súčasnej ceny. V západných krajinách participovali na silnom ekonomickom raste od začiatku 80. rokov a vytvorené úspory investovali do bezprecedentného rastu akciových trhov. Inflácia aj dane boli nízke, a tak sa mohli stať najbohatšou generáciou v histórii. A platí to až dodnes.

Žiadna generácia na svete nie je bohatšia ako americkí boomeri s mediánovým majetkom 400-tisíc dolárov a priemerom presahujúcim 1,5 milióna dolárov. Ich podiel na celkovom majetku amerických domácností tvorí až 51 percent. No aj najmladší boomeri, narodení v roku 1964, smerujú do dôchodku, čo znamená, Ameriku čaká najväčší transfer majetku v histórii. Veľkú väčšinu z neho zdedí málo šťastná generácia X a razom sa stane najbohatšou generáciou. Jej šťastiu to pomôže.

Na Slovensku už je generácia X – ľudia narodení v rokoch 1965 až 1980 – suverénne najbohatšia. Na rozdiel od svojich rodičov v socializme prežili iba detstvo a mnohí sa pustili do podnikania po páde komunistického režimu, čím získali majetkovú stabilitu. Nepodnikatelia ťažili zo silného dopytu po pracovnej sile s príchodom zahraničných investorov. Slovensko aj ďalšie východoeurópske štáty však vytŕčajú zo západného štandardu.

Veľká časť slovenských boomerov to neprizná, no dekády života v socializme spôsobili, že ich majetok je nízky. Vlastnia byty a domy, no často na vidieku, a ich finančné zdroje sú limitované – nikdy neparticipovali na burze. Ich majetok rástol najmä z úspor, ktoré neboli obzvlášť vysoké. Tvrdia však, že celý život tvrdo pracovali, a preto si zaslúžia slušný dôchodok. Problém tohto argumentu však spočíva v skutočnosti, že hodnota výstupu sa nemeria objemom vynaloženej práce, ale veľkosťou dopytu po ňom. Po slovenských boomeroch neostal boom slovenských podnikov, čo prinieslo aj finančné zaostávanie Slovákov.

Na rozdiel od finančnej ostali politickou silou. Vyše milióna hlasov slovenských dôchodcov sa stalo hlavným cieľom politiky niekoľkých posledných slovenských vlád. Situácia zašla tak ďaleko, že benefity pre dôchodcov neustále porážajú akékoľvek iné politické ciele. Dôchodky sú na Slovensku posvätné. Potvrdzujú to nielen výroky predsedu vlády ohľadom 13. dôchodkov, ale aj ekonomické čísla.

Slovenské prvenstvo

Európsky štatistický úrad meria parameter s názvom medián disponibilného príjmu ekvivalentného na spotrebnú jednotku. V princípe nejde o nič iné ako o typický čistý príjem, ktorý získava člen domácnosti. Buď ide o mzdu očistenú o dane a odvody, dôchodky a iné sociálne dávky či úroky a príjmy z prenájmov. Je to najlepšia ukážka čistého príjmu, ktorú obyvateľ získava.

Keď sa zoberú do úvahy všetci Slováci dokopy, ich mediánový príjem je 8 100 ročne, čo je menej ako 700 eur mesačne vrátane detí a dôchodcov. Európsky priemer je viac ako dvakrát vyšší. Nízky príjem Slovákov síce kompenzujú o čosi nižšie ceny, no v Maďarsku, Rumunsku či v Bulharsku sú ceny ešte nižšie. To spôsobuje, že pri prepočte na paritu kúpnej sily je čistý mediánový príjem Slováka najnižší v celej Európskej únii.

Ešte zaujímavejšie vyznieva porovnanie čistých príjmov medzi rôznymi vekovými kategóriami, ktoré štatistika ponúka. Najvyššie príjmy majú bežne ľudia vo veku 50 až 65 rokov, ktorí zúročujú svoje dlhoročné pracovné skúsenosti. Slovák v tejto skupine nezískava najmenej, horšie je na tom Maďar. Ale vo vekovej skupine 25 až 49 rokov sú Slováci opäť na poslednom mieste v rebríčku. Kde však rozhodne nie sú poslední, je skupina 65+. Slovenskí seniori v príjmoch preskočili Litovčanov, Lotyšov, Bulharov, Maďarov, Estóncov, Grékov, Chorvátov aj Rumunov. Slovenským dôchodcom sa relatívne nevodí zle.

Ešte tristnejšie vyznieva porovnanie v rámci vekových skupín. Slovenskí seniori totiž získavajú vyšší čistý príjem ako ľudia v najlepšom pracovnom veku. Čistý mediánový príjem seniora je 10 601 eur ročne, no príjem Slováka vo veku 18 až 64 rokov je len 10 173. Slovensko je krajinou s najvyšším dôchodkom v pomere k príjmom zvyšnej populácie v celej Európskej únii. A možno aj na svete. Ironicky je možné povedať, že ide o kompenzáciu sociálno-demokratickej vlády dôchodcom za ich zmarenú tvorbu bohatstva počas socializmu. Paradoxom je, že to nestačí.

Slovenský extrém

Keďže sú slovenskí dôchodcovia voči Západu majetkovo chudobní, necítia príliš šťastní. Podľa štatistiky EU-

-SILC/Eurostat 2023 bola spokojnosť slovenských seniorov len 5,8 bodu z desiatich bodov, výrazne pod priemerom EÚ na úrovni 6,9. Zato slovenskí juniori vnímajú svet omnoho pozitívnejšie, keď spokojnosť so životom hodnotia na 8,0, čo je nad európskym priemerom 7,4. Na Slovensku vznikol extrémny rozdiel medzi spokojnosťou juniorov a seniorov, ktorý je najväčší zo všetkých krajín EÚ.

Pre ekonóma môže ísť o rébus. Mladá generácia čelí významným rizikám. Trh práce je k nim rezervovaný a firmy sa snažia mnohé juniorské pozície nahradiť umelou inteligenciou či robotmi. Mladí ľudia tak majú problém získať relevantné pracovné skúsenosti, a preto majú aj horšie vyhliadky na budúci rast príjmov. O nič lepšia nie je ani situácia týkajúca sa bývania. Na prudkom raste cien nehnuteľností v tomto storočí zarobili všetci, ktorí ich vlastnili. Kým boomeri mohli v minulom storočí získať dom za dvoj- až trojnásobok ročného príjmu, ceny na Slovensku dosahujú európsky extrém presahujúci dvadsať ročných platov. Žiť samostatne a založiť si rodinu je pre mladých ľudí bez pomoci rodičov ťažké, ak nie nemožné.

Budúcnosť stresuje

K pocitu bezpečia neprispievajú ani bezprecedentné geopolitické a klimatické hrozby. A už vôbec nie prudký rast vládneho dlhu, ktorý budú musieť splácať. Najmladšie generácie Z a mileniáli budúcnosť stresuje. Odpoveďou je sústredenie sa na prítomnosť a prežívanie života tu a teraz. To ovplyvňuje ich preferencie, životný štýl aj spokojnosť.

Šanca na rýchle zlepšenie pritom nie je veľká. Následkom sú zmenené politické preferencie, keď sa mladšia generácia čoraz viac orientuje na radikálnu pravicu aj ľavicu. Ako každá mladá generácia požaduje radikálnu zmenu. Ak je nespokojná aj staršia generácia, výsledkom sú dramatické pohyby na politickej mape krajiny, Európy aj sveta.

Existujúce spoločenské napätie vysvetľuje teória generačných cyklov od William Straussa a Neila Howea, ktorá opisuje dejiny prebiehajúce v 80- až 100-ročných cykloch. Podľa nej spoločnosť prechádza fázami stability, rebélie, úpadku a obnovy a každá generácia má svoju historickú úlohu. Dnes podľa nej žijeme vo vrchole krízovej fázy, keď sa rozhoduje o novom poriadku sveta.

Kým doteraz svet riadili svojou početnosťou, politickou silou a bohatstvom boomeri, ich pozícia postupne slabne. Na chvíľu sa na vrchol dostane generácia X, no budú to mladí ľudia – generácia Z a mileniáli, ktorí podľa modelu N. Howea budú kľúčoví pre obnovu inštitúcií a hodnôt. Je zásadné, ako sa k nim spoločnosť postaví teraz, pretože práve oni budú formovať nové pravidlá. A určite aj na základe svojej vlastnej skúsenosti.