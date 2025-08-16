Jednou z najľahších ciest na získanie voličov pre dnešného politika je presvedčiť ich, že sú obeťami elít, iných sociálnych skupín či zlých cudzincov. Obzvlášť dobre to účinkuje na veľkú, zreteľne vymedzenú časť aktívnej voličskej základne, kým tí, na ktorých sa ukazuje prstom, buď vôbec nevolia, alebo sú v menšine. Ak sa vina dá hodiť na niekoho iného, nespokojným voličom už nič viac netreba. Stačí im sľúbiť, že ich „utláčanie“ sa skončí. Lenže ako uviedol novinár a esejista Henry Louis Mencken, „na každý zložitý problém existuje odpoveď, ktorá je jasná, jednoduchá – a nesprávna“. A práve to vystihuje logiku takzvanej victimonomiky: naratív obete síce znie presvedčivo, no riešenia, ktoré prináša, situáciu často ešte viac zhoršujú.
Príkladom je India. V mnohých rozvíjajúcich sa mestách dnes politici navrhujú kvóty na zamestnávanie miestnych obyvateľov, pretože kvalitné pracovné miesta v súkromnom sektore podľa nich získava priveľa migrantov z iných štátov či regiónov. Neberú však do úvahy, že práve živé mestské prostredie pritiahlo najtalentovanejších ľudí z celej krajiny. Vyšší podiel migrantov v kvalitných pozíciách nebýva výsledkom diskriminácie, ale skôr odrazom ich schopností. Hoci mierne kvóty pre domácich vo vyšších pozíciách môžu mať istý pozitívny efekt – domáci lídri poskytnú poradenstvo, kontakty či mentoring svojim krajanom, problém nastáva, keď politici presadia kvóty vo veľkom. Vtedy prichádzajú reálne náklady. Ak firma obsadí vyššie pozície menej schopnými lokálnymi kandidátmi, klesá jej produktivita a konkurencieschopnosť. Ak firma súťaží s hráčmi z iných veľkých indických miest bez kvót alebo so zahraničnými producentmi, stráca. Rast sa spomalí, zamestnávanie klesne a firma môže presunúť výrobu do podnikateľsky priaznivejšieho prostredia. Kvóty tak majú opačný efekt a namiesto zvýšenia zamestnanosti počet miest pre domácich klesne. Inými slovami: schopní migranti pomáhajú zvyšovať konkurencieschopnosť a tým nepriamo vytvárajú viac pracovných príležitostí pre všetkých. Očierňovať ich môže byť výhodné pre politikov, ale voličom to, naopak, škodí.
Podobný príbeh sa odohráva v USA. Niektorí politici tvrdia, že cudzinci vytláčajú amerických študentov z prestížnych univerzít. Prezident Donald Trump napríklad navrhol, aby top univerzity obmedzili počet zahraničných študentov zo súčasných 31 percent najviac na pätnásť percent. Problém je, že zahraničných študentov univerzity prijímajú podľa zásluh. Zníženie ich počtu by takmer určite znížilo priemernú kvalitu študujúcich. Menej talentovaných zahraničných študentov by znamenalo menej špičkových výskumníkov a pedagógov, čo by znížilo úroveň výučby aj výskumu. Pokles kvality amerických univerzít by sa ešte zrýchlil, čo by malo ďalekosiahle následky. Práve výskum z amerických univerzít umožnil firmám v USA dominovať vo svetových inováciách. Takže kto chce vylučovať „najlepších a najbystrejších“, podporuje iné krajiny, aby Ameriku dobehli.
V tomto smere by si USA aj India mohli vziať príklad zo Singapuru. Singapurský minister mi raz povedal, že po spustení programu na prilákanie nadaných študentov z Číny čelil vlne nevôle. Vyčítali mu, že čínski študenti sú šikovnejší a „naše deti potom nemajú šancu. Prečo ste spustili taký hrozný program?“ Ministrova odpoveď bola jednoznačná: „O pätnásť rokov, keď si vaše deti budú hľadať prácu, chcete, aby tieto čínske deti boli na ich strane alebo proti nim?“ Reakcia zabrala, sťažnosti ustali.
Príkladom victimonomiky je aj výrobný sektor v USA. Naratív znie: výroba odišla pre neférové praktiky iných krajín. Apple už od roku 2004 nemá významnú výrobu v USA, preto Trumpova administratíva navrhla, aby sa výroba iPhonov vrátila späť. Nástroj? Vysoké clá na dovoz. Lenže iPhony sa v Ázii nevyrábajú preto, že by iné krajiny podvádzali, ale preto, že sú nákladovo efektívnejšie. Ak by Apple presunul výrobu do USA, cena iPhonu by dramaticky stúpla a predaj by sa prepadol. Namiesto obviňovania iných a vyrovnávania ekonomiky smerom nadol by sa pozornosť mala sústrediť na budovanie schopností tých, ktorí zaostávajú, čím sa otvoria nové príležitosti na ich reálny vzostup. Lenže presvedčiť o tom politikov je iný príbeh.
© Project Syndicate 2025. www.project-syndicate.org