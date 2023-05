Kritici nadnárodných spoločností často upozorňujú na to, že svoj čistý zisk odvádzajú do zahraničných materských spoločností. Platí to najmä pre firmy ako IBM, Dell alebo Henkel, ktoré na Slovensku prevádzkujú centrá zdieľaných služieb, známe aj ako SSC centrá. Poslednú menovanú spoločnosť pritom tohtoročná analýza online platformy Finstat uvádza ako príklad takéhoto postupu.

Firma totiž viac než päť miliónov eur z čistého zisku v roku 2020 zúčtovala takmer päť miliónov eur na nerozdelený zisk v minulých rokoch s následným vyplatením dividend. Zvyšok putoval ako príspevok do sociálneho fondu. IBM zase v ten istý rok dosiahlo zisk vo výške necelých desať miliónov eur, ktorého tretinu previedlo na nerozdelený zisk minulých období.

Ide pritom len o dve zo 42 firiem pôsobiacich v sektore SSC centier, ktorému sa v roku 2021 podarilo na Slovensku dosiahnuť tržby vo výške dva a pol miliardy eur. Nejde teda o zanedbateľné finančné zdroje. Ako však vysvetľuje analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš, ide o komplexnú problematiku.

Celosvetová výzva