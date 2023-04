Scala je vozidlo kompaktného segmentu postavené na podvozku nižšej triedy, vďaka čomu si dokáže aj v dnešnej dobe zachovať rozumnú cenu. Nemýľte sa však, platforma MQB A0, ktorej obmenu využíva napríklad aj Fabia, je známa výbornou priestorovou ponukou a solídnymi jazdnými vlastnosťami. Na kvalitnom asfalte si vozidlo udržiava dobrý grip a na rozbitých cestách zasa demonštruje robustnú stavbu. Nič tu nevŕzga a odpruženie je pohodlné.

S dĺžkou 4 362 mm Scala prerastá napríklad aj Volkswagen Golf a prekonáva ho aj v disciplíne veľkosti batožinového priestoru. Veď s objemom 467 l jej chýba iba niečo viac než 50 litrov na to, aby sa vyrovnala SUV Karoq.

Veľkorysý priestor tu je citeľný, do kufra sa bez problémov zmestí detský kočík aj s cestovnou postieľkou a ďalšou batožinou. Z pohľadu rodinného využitia oceňujem aj to, že Scala ponúka možnosť uchytiť detskú sedačku na sedadlo spolujazdca pomocou systému IsoFix. To rapídne zvyšuje variabilitu interiéru a jeho využiteľnosť.

Šesť zásuviek

IsoFix, samozrejme, nájdete aj na sedadlách v druhom rade. Tam pasažierov poteší dostatok miesta v oblasti nôh i pliec. Traja dospelí by sa tu tlačili, ale dvaja budú cestovať komfortne. Núdza nebude ani o zábavu. Pasažieri vzadu majú k dispozícii okrem vlastného výduchu dvojzónovej klimatizácie aj dvojicu USB-C portov na nabíjanie mobilných zariadení. Ak by to náhodou nestačilo, neďaleko sa nachádza aj 12 V zásuvka.

Trojica USB-C konektorov poslúži aj pasažierom na predných sedadlách, celkovo tu teda nájdete šesť elektrických zdrojov. Ako vodič kladne hodnotím ergonómiu jednoduchého, no kvalitného a funkčného interiéru Scaly vo výbave Ambition. Fyzické ovládače tu nájdete na volante, paneli klimatizácie, ale aj na infotainmente. Scala to s digitalizáciou nepreháňa a to je dobre. Nechýba mi tu ani príplatkový virtuálny prístrojový štít. V tomto modeli som s ním nemal dobré skúsenosti a klasické budíky majú rovnakú informačnú hodnotu.