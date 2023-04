Vozidlá značky Land Rover sa aj vďaka nitrianskej automobilke Jaguar Land Rover Slovakia stávajú čoraz častejšími modelmi na slovenských cestách. Navyše model Defender patrí medzi najpredávanejšie v rámci portfólia samotnej skupiny.

Popularitu týchto vozidiel medzi Slovákmi potvrdzuje aj Richard Lády, spoluvlastník a riaditeľ spoločnosti JP-Auto z Nitry. Napriek problémom s dodávkami vozidiel na globálnom trhu však avizuje, že každý Land Rover Defender, ktorý sa objedná do konca prvého polroka, bude dodaný ešte v tomto kalendárnom roku.

Predaj vozidiel na Slovensku prešiel veľkou skúškou. Ako sa vám darilo v uplynulých rokoch?

Spoločnosť otvorila svoj salón v roku 2020, teda v roku pandémie. Najväčšou výzvou pre nás preto bolo dostať sa na mapu Slovenska a osloviť zákazníkov, keďže v tom čase to bolo veľmi náročné. Cieľom bolo uspokojiť požiadavky zákazníka rýchlym servisom a dostať do povedomia značku, ktorá dlhé roky nemala pozornosť zákazníkov. Po pandémii prišla na trh čipová kríza, ktorá znamenala ďalšiu veľkú výzvu, keď sme museli zákazníkom vysvetliť, prečo auto, ktoré si objednali, nemôže byť vyrobené a musia naň čakať neprimerane dlho. Dnes je to o dodaní vozidiel, ktoré boli objednané ešte koncom roka 2021 a počas minulého roku. Je to veľká výzva, keďže Jaguar Land Rover má veľký počet objednávok hlavne pri modeloch, ktorými sú Range Rover, Range Rover Sport a Land Rover Defender.

Čo sú dnes hlavné trendy v predaji vozidiel a aký dopyt očakávate zo strany zákazníkov?

Koncom roka 2021 predstavil Jaguar nový Range Rover, ktorý mal neuveriteľný úspech. Ani sám Jaguar Land Rover neočakával toľko objednávok. Nový dizajn a vylepšenie elektroniky či nové technológie dostali toto už aj tak ikonické auto na novú úroveň. Prejavilo sa to na predajných číslach. Ako problém sa však ukázala čipová kríza, keď sme nedokázali uspokojiť objednávky zákazníkov. Klienti na Slovensku sa naďalej sústreďujú najmä na spaľovacie motory či už diesel, alebo benzín.

Mení sa nákupný dopyt a záujem aj pod vplyvom elektromobility?

Hybridné či elektrické pohony nie sú v prípade modelu Jaguar Land Rover zatiaľ žiadané. Keďže Jaguar Land Rover nateraz ponúka len jeden čisto elektrický model Jaguar I-Pace, dopyt po ňom je veľmi obmedzený. To sa má zmeniť od roku 2025, keď značka predstaví elektrické a hybridné verzie skoro každého modelu oboch značiek Land Rover a Jaguar.

Využívate v rámci predaja nejaké novinky?

Pri predaji luxusných automobilov si treba položiť základnú otázku, po čom túži bonitný klient a čo očakáva od značky. Podľa môjho názoru je to prístup k zákazníkovi, flexibilita a kvalitné služby. Zároveň okrem zdravia je dnes najdôležitejší čas. Cieľom je ho ušetriť čo najviac. Pomocou kompetentného tímu zaisťujeme takzvaný pick up servis, náhradné vozidlo a postaráme sa aj o to, aby to svoje zákazník dostal ihneď späť. Produkt vie predať každá predajňa, ale práve služby a prístup nás môžu odlíšiť od ostatných predajcov.

Ostatné dva roky preverili skladové kapacity a možnosti dílerov. Čo prevažuje a ktoré vozidlá dnes zákazníci favorizujú?

Musím povedať, že naše skladové zásoby nových vozidiel sú ešte ďaleko od stavu, ktorý by sme si priali. Napriek tomu sa môžeme pochváliť celkom širokou škálou skladových áut. Prevažujú najmä väčšie autá, a to hlavne Land Rover Defender či dvoj- až trojročné modely Range Rovera a Land Rovera Discovery, pretože nových modelov je na trhu nedostatok.

Model Defender, vyrábaný na Slovensku, patrí medzi najpredávanejšie v rámci portfólia značky. Aké má zastúpenie vo vašej ponuke?

Trúfam si tvrdiť, že máme jeho najväčšiu ponuku na Slovensku. Veď sa to aj patrí, keďže náš showroom sa nachádza takmer hneď oproti závodu, kde sa tieto ikonické autá vyrábajú pre celý svet. Máme ponuky všetkých motorizácií a stačí, aby si zákazník vybral.

Čo možno v priebehu roka v ponuke očakávať?

Z pohľadu nových objednávok vozidiel je dôležité, že napríklad každý Land Rover Defender, ktorý sa objedná do konca prvého polroka, bude dodaný ešte v tomto kalendárnom roku. Otvorením ďalšej zmeny v závode sa totiž vytvorili nové kapacity výroby, a preto tento rok bude práve o tomto modeli. Čo sa týka iných modelov Range Rovera, pracuje sa na maximálnej dodacej lehote deväť mesiacov, ale tento rok bude ešte len o zákazníkoch, ktorí si objednali vozidlo v rokoch 2021 a 2022. Dnes je zatiaľ dodacia lehota na nový model jeden rok.

Avizujete dodatočné služby pri kúpe nového vozidla. Čo obsahujú?

Novinka, ktorú budeme implementovať v priebehu roka, je vytvorenie firemného klubu, kde bude mať zákazník určité výhody, ktoré si inde nemôže zakúpiť. Je to vďaka rôznym spoluprácam s renomovanými značkami, napríklad Hamsik Winery, Watchdeluxe, X-Bionic, IEM SPA, či priamo s výrobným závodom v Nitre.

Aký predaj očakávate v tomto roku?

Keďže na trh vstupuje nový importér, máme veľké očakávania. Ide o rakúskeho importéra, ktorý má pod sebou tri trhy. Vidíme, akú prácu urobil so značkou v týchto dvoch krajinách, a dúfame, že v spolupráci s našou dílerskou sieťou to dokáže aj tu. Prioritou však bude dodať čo najväčší počet áut, ktoré máme v objednávkach.

V predminulom roku spoločnosť dosiahla rekordné tržby aj zisky. Potvrdí sa podobný rast aj v roku 2023?

Vlani sa, bohužiaľ, ako pri väčšine firiem, podpísala pod naše trhy energetická kríza a nedostatok vozidiel. To ovplyvnilo aj výsledky. Keďže spoločnosť JP‑Auto nepredáva iba vozidlá, ale aj vyrába plastové komponenty pre automobilový priemysel, rok 2022 sme, bohužiaľ, uzavreli so stratou. Zatiaľ sa rok 2023 javí ako stabilnejší, objednávky opäť rastú, aj čo sa týka výroby plastových komponentov, a výhľad dodania áut sa takisto strojnásobil. Sme teda pozitívni, že by sme mohli zopakovať výsledky z roku 2021. V dnešnej dobe však nikto nevie, čo bude zajtra, takže zostáva veriť a nastaviť všetko najlepšie, ako vieme.

Viac sa dnes diskutuje o budúcej cenotvorbe vozidiel, ktorá prešla v ostatných troch rokov viacerými výkyvmi. Aký vývoj očakávate?

Jaguar Land Rover zastáva po novom politiku Modern Luxury. Chce sa odlíšiť od značiek, ako sú Audi či BMW, a dostať sa do segmentu vysoko luxusných áut. Podľa toho sa nastavuje aj cenotvorba týchto vozidiel. Môžeme očakávať, že cenníkové ceny áut sa určite nebudú znižovať a možnosť zliav bude minimálna, pretože chceme zákazníkom ponúknuť nie zľavy, ale pridanú hodnotu v už spomínanej forme.

Plánujete v rámci showroomu nejaké inovácie?

V súčasnosti máme najnovší a najmodernejší showroom v rámci dílerstva na Slovensku, preto ďalšie inovácie neplánujeme. Týka sa to aj technológií v servise či novej lakovne. Pokiaľ ide o inovácie pri službách pre zákazníka, to je spomínaný pick up servis a nový firemný JP-Auto klub.