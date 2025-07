Je piatok pár minút pred šiestou. Americký hviezdny herec, príťažlivý 49-ročný sympaťák Peter Sarsgaard, ktorý dnes večer k hlavnej cene za herecký výkon z festivalu v Benátkach pridá cenu prezidenta 59. karlovarského filmového festivalu Krištáľový glóbus, prechádza už dvadsať minút stovky metrov okolo nadšených tisícov divákov. Tí hodiny čakali okolo červeného koberca hlavne na neho. P. Sarsgaard, hviezda mnohých svetových trhákov s nomináciami na Zlatý glóbus a Oscara, sa podpisuje, fotografuje sa na selfie, podáva si ruku a občas aj nejakú zo žien objíme a pobozká.

Genius loci vo dne v noci

Moja žena Lída môže byť medzi nimi, ale potom u nej zvíťazí vrodená plachosť a „len“ si P. Sarsgaarda asi z metra sama vyfotí. O dve-tri hodiny neskôr sedíme vo francúzskej reštaurácii La Marche v záhradke pri vode, na ktorú sme len náhodou narazili pri prechádzke okolo riečky Teplá. Keď nám prinášajú dezert, k stolu asi päť metrov od nás si sadá s manželom, sprevádzaná ochrankou, druhá najväčšia hviezda otvorenia festivalu. Držiteľka Krištáľového glóbusu, ceny prezidenta festivalu, najlepšia európska herečka Vicky Krieps, ktorá získala „európskeho Oscara“ za snímku Korzet. Večer sa potom pri príchode na polnočné predstavenie stretávame s Bolkom Polívkom, ktorý ochotne pózuje pri fotení so skupinkou skalných obdivovateliek.

Aj to sú Karlove Vary, ktoré obyčajným smrteľníkom bez akreditácií a pozvánok na večierky, ktorí si všetko platia zo svojho, dovolia dotknúť sa letmo sveta veľkých hviezd a globálnych veľkofilmov. Pre mnoho ďalších Čechov je to však prestížna záležitosť – pre režisérov, producentov, herečky a hercov vrátane politikov a miliardárov. Po Benátkach sú Karlove Vary druhý najstarší filmový festival sveta, patriaci stále popri Cannes alebo Berlíne, či Tokiu do najvyššej kategórie AA. Dnes je to obrovský veľkopodnik hospodáriaci s rozpočtom štvrť miliardy korún, z ktorých drvivú väčšinu prinášajú sponzori, takže festival sa stáva aj výkladnou skriňou kľúčových českých a v Česku pôsobiacich firiem.