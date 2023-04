Aktuálny týždeň priniesol krajinám Európskej únie tri dôležité udalosti, ktoré budú dekády formovať jej energetickú a surovinovú bezpečnosť. Prvou je dohoda o využití bezemisných e-palív v motorových vozidlách. Je to snaha zachrániť využívanie spaľovacích motorov aj po roku 2023, pre drvivú väčšinu producentov je však nepodarená.

Takéto palivo sa hodí možno pre majiteľov Porsche a Ferrari, no nie bežných vozidiel. Jeho cena bude totiž pre veľkú väčšinu ľudí prohibičná. Majiteľovi Porsche je v podstate jedno, či za liter paliva zaplatí päť či osem eur, no ostatným ľuďom nie. Komplikovaná a nákladná výroba e-palív znamená, že sa z nich len sotva stane palivo budúcnosti. Naopak, tá bude patriť elektrickým vozidlám.

Aj preto sa členské štáty dohodli, že na hlavných cestách vytvoria už do roku 2026 sieť nabíjacích staníc, a to minimálne vo vzdialenosti každých 60 kilometrov. Pri takejto direktívnej politike je budúcnosť automobilov v podstate iba jedna – založená na elektrických batériách. Je to cesta odvážna a teoreticky aj realizovateľná. Prakticky však môže vzniknúť viacero problémov.