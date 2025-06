Za volantom Forestera mám vždy pocit, že auto presne vie, čo robí. Žiadne zbytočné výstrelky, len predvídavá a komfortná jazda. Pohon obstaráva dvojlitrový benzínový štvorvalec typu boxer. Je to overená koncepcia, ktorá znižuje ťažisko vozidla a pomáha jeho stabilite. To cítiť aj v zákrutách – vozidlo síce má povesť offroadového špecialistu, no nestratí sa ani na kvalitných asfaltových cestách. Jazdí lahodne.

Ocenenie Auto Bild Allrad

Forester teraz získal prestížne víťazstvo v tradičnom rebríčku Auto Bild Allrad Award v kategórii najlepšia hodnota za peniaze. Porotcov presvedčilo najmä to, že aj v šiestej generácii ostáva poctivou štvorkolkou. Žiadne elektronicky pripájané riešenie, ale klasický symetrický pohon všetkých kolies, teda taký, kde sú motor, prevodovka aj hnacie komponenty usporiadané pozdĺžne a citlivo vyvážené medzi prednou a zadnou nápravou. Vďaka tomu má rodinné Subaru výborné rozloženie hmotnosti a veľmi čitateľné jazdné vlastnosti. A čo je hlavné, tento pohon funguje nepretržite, bez potreby zásahu vodiča. Na suchu, na štrku, v blate aj na snehu.

V teréne Forester ťaží aj z ďalších technických riešení. Svetlá výška 220 mm je na pomery bežných SUV nadpriemerná, no dôležité sú aj nájazdové a prejazdové uhly. Predný 20,4 °, zadný 21 ° a stredový až 25,7 °. Reálne to znamená, že aj keď zídete z asfaltky do terénu, nárazník netrpí a netreba pri každom vyvýšení zatínať zuby. Tristošesťdesiatstupňový kamerový systém pomáha najmä v teréne – dá sa s ním „pozrieť za horizont“ ešte pred tým, ako sa predné kolesá dostanú na hranu zlomu. V prípade ocenenia Auto Bild Allrad je zásadné, že väčšina týchto prvkov nie je viazaná len na najvyššiu výbavu.

Motor s výkonom 100 kW spolupracuje s mildhybridným systémom, ktorý má malý elektromotor s výkonom 12,3 kW a krútiacim momentom 66 Nm. Pomáha pri rozjazdoch, v kolóne a umožňuje krátke tiché presuny bez zapnutého spaľovacieho motora.

Lahodný podvozok

Na ceste pocítite benefity moderného pohonného reťazca. Rozbiehanie je hladké, auto reaguje predvídateľne a aj v meste pôsobí kultivovane. Prevodovka je klasický bezstupňový automat Lineartronic, ktorý však nepôsobí ako typický zástupca kategórie CVT. Áno, necítite preradenie, no ani nepríjemné vytáčanie motora. Namiesto výkonu je prioritou plynulosť. Podvozok zvláda slovenské cesty s absolútnym nadhľadom. Žiadne buchotanie na výtlkoch, žiadne tvrdé dorazy – Forester žehlí aj veľké priečne nerovnosti s prehľadom. Vďaka dobre vyladenému pruženiu a spomínanému nízkemu ťažisku auto pôsobí sebaisto aj v ostrejších zákrutách.

Interiér pôsobí robustne a je výborne ergonomicky riešený. Infotainment je rýchly, podporuje bezdrôtové Apple CarPlay aj Android Auto. Plusom je bezdrôtová nabíjačka, niekoľko USB-C a USB-A portov aj klasické 12 V zásuvky. Prístrojový panel tvorí kombinácia analógových budíkov a prehľadného displeja medzi nimi – žiadne efektné vizualizácie, ale čisté a prehľadné údaje.

Veľkorysý priestor

Forester sa nesnaží ohurovať digitálnou výbavou, namiesto toho ponúka funkčné, overené riešenia, ktoré robia jazdu pohodlnou a predvídateľnou. Priestor pre posádku je veľkorysý – najmä v druhom rade. Sedí sa vyššie, výhľad von je výborný a ani vyššie postavy sa nemusia obmedzovať. Batožinový priestor má objem od 508 až po 1 731 litrov, takže človek nemusí vyberať medzi detským kočíkom, bicyklom a nákupom.

Z hľadiska pasívnej i aktívnej bezpečnosti pôsobí Forester robustne. Konštrukcia kabíny je pevná, celé auto pôsobí masívne, nie však ťažkopádne. To je dôležité nielen v meste, ale aj pri výjazdoch mimo spevnených ciest, kde človek potrebuje istotu, že auto niečo vydrží. A Forester ju dokáže ponúknuť.