Bývalý minister financií Ivan Mikloš pre TREND hovoril o dvoch aktuálnych témach, ktoré rezonujú domácou ekonomikou a spoločnosťou. Prvou je úradnícka vláda, ktorá má neistú podporu, no stoja pred ňou veľké výzvy. Druhou je elektromobilita, ktorá ohrozuje budúcnosť nielen slovenského, ale aj európskeho priemyslu.

Na Slovensku máme prvýkrát v histórii úradnícku vládu. Ako ju vnímate?

V súčasnej situácii to bolo jediné možné riešenie. Vláda Eduarda Hegera sa zosypala a nebolo mysliteľné, aby ďalej pokračovala. Prezidentka už dlhšie avizovala, že ak by pokračoval rozvrat vlády alebo odchod ďalších ministrov, tak bude konať. Je to jediné možné riešenie.

A nemalo to tak byť už skôr?

Môžeme o tom špekulovať. Ale ak by k tomu došlo skôr, určite by prezidentku obviňovali, že chce preberať moc a podobne. V tejto situácii však už bolo všetkým jasné, že nadišiel ten správny čas.

Aké sú výhody a nevýhody úradníckej vlády?

Výhodou by mohlo byť, že to bude naozaj vláda odborníkov. Myslím si, že aj Ľudovít Ódor je všeobecne akceptovaný na pozícii premiéra, ale aj ostatné ministerské posty. Nevýhodou je obmedzenie v tom, že je úradnícka vláda vymenovaná na veľmi krátke obdobie a dokonca také, keď už parlament ani nebude zasadať a schvaľovať zákony. Riadiť krajinu, najmä meniť veci, sa dá hlavne prostredníctvom zákonov. Čiže reálnym hendikepom bude nedostatok času a možností prijímať nové zákony.

Môže získať v parlamente väčšinu?

Podporu možno získa, lebo vyhlásenia predsedov parlamentných politických strán, ktorých pani prezidentka informovala o zložení vlády, boli vcelku pozitívne.

Čo od nej očakávate?

Môže upokojiť situáciu. Parlamentná demokracia je založená na politických vládach, čiže úradnícka vláda je istý nesystémový prvok, ale v tejto situácii nevyhnutný. Odborníci, ktorí nemajú politické ambície, sa môžu sústrediť na riešenie vecných problémov, nemusia sa primárne uchádzať o dôveru alebo podporu obyvateľstva. Čiže nemusia robiť veci, ktoré sú škodlivé a populistické, aby získali viac hlasov. Určite tam nebude také napätie, aké býva v každej koaličnej vláde, lebo koaliční partneri sú zároveň súpermi.

Ako to myslíte?