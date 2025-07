Vlani v novembri som predpovedal, že Izrael pravdepodobne zaútočí na jadrové a ďalšie vojenské zariadenia Iránu, dokonca až tak, že odstráni „najvyšších vojenských a politických lídrov režimu“. Taktiež som tvrdil, že akákoľvek administratíva v USA bude Izrael určite priamo alebo nepriamo podporovať. Napriek hlbokým nezhodám v rámci Izraela v otázkach vedenia vojny v Pásme Gazy panoval široký konsenzus naprieč politickým spektrom vrátane stredoľavých kritikov premiéra Benjamina Netanjahua, ktorí tvrdili, že Irán je blízko k vývoju jadrovej zbrane a pre Izrael to predstavuje existenčnú hrozbu. Aj centristickí lídri ako Benny Gantz a Jair Lapid ho dokonca kritizovali za to, že proti Iránu postupuje príliš mierne.

Bolo len otázkou času, kedy Izrael zaútočí na Irán, ktorý od 7. októbra 2023 rozpútal útoky Hamasu, Hizballáhu, húsíov a šiitskych milícií proti Izraelu. Keď Izrael tieto zástupné skupiny zdecimoval a Irán prišiel o svoju strategickú odstrašovaciu schopnosť, jeho jedinou možnosťou zostal vývoj jadrových zbraní – čo bolo pre Izrael a Západ neprijateľné. Preto Izrael podnikol útok na Irán. Ten odpovedal raketovými salvami a dnes hrozí americkým silám v regióne. Režim je však natoľko oslabený, že sa ledva dokáže brániť, nieto ešte rozpútať plnohodnotný útok. Niektoré šiítske milície sa síce môžu pokúsiť zaútočiť na dobre chránené americké základne a jednotky v oblasti, no okrem rizika ešte tvrdšej odvety zo strany USA a Izraela sú ich možnosti spôsobiť skutočné škody obmedzené. Rovnako je v súčasnosti limitovaná aj schopnosť a ochota iránskeho režimu zablokovať Hormuzský prieliv, zamínovať Perzský záliv či zaútočiť na energetické zariadenia a ropovody svojich arabských susedov. Režim sa sústreďuje na svoje prežitie, no jeho kolaps je pravdepodobný v priebehu niekoľkých mesiacov.

Pravda, izraelský útok zatiaľ viedol k tomu, že sa dokonca aj opozícia postavila na stranu vlajky a zjednotila sa. Časom však väčšina Iráncov, ktorí režim nenávidia za to, že krajinu priviedol k hospodárskemu a finančnému úpadku, a v súčasnosti aj ku geopolitickému a k vojenskému kolapsu, proti nemu povstane a nahradí ho niečím iným. V roku 1990 bol iránsky HDP na obyvateľa takmer rovný izraelskému; dnes je izraelský HDP takmer 15-krát vyšší. Irán má energetické rezervy, ktoré sa vyrovnajú alebo dokonca prevyšujú tie saudské, no za posledných 50 rokov prišiel v márnej vojne proti Západu o stovky miliárd dolárov na potenciálnych energetických príjmoch. Dnes Iránci čelia prudko rastúcej inflácii, prepadávajúcim sa reálnym príjmom, masovej chudobe a dokonca i hladu. Nie však pre sankcie USA a Západu, príčinou je nezmyselná politika vlastných vládcov. Krajina, ktorá mohla byť bohatšia než ktorýkoľvek ropný štát v Perzskom zálive, je na pokraji bankrotu v dôsledku korupcie, neschopnosti a strategickej nerozvážnosti režimu.

Okrem toho, že islamská republika je pohromou pre vlastný národ, desiatky rokov financovala teroristické skupiny na Blízkom východe a prispela k zlyhaniu alebo polozlyhaniu štátov v regióne: Jemenu, Libanonu, Sýrie, Gazy/Palestíny a Iraku. Stabilizácia a obnova týchto štátov na Blízkom východe si dnes vyžaduje zmenu režimu v Iráne. Spustia ju Iránci, nie vonkajšie sily, a to v priebehu budúceho roka. Iránci povstali proti svojmu režimu najmenej šesťkrát za posledné desaťročia a vždy, keď dostali príležitosť, si namiesto teokratických fanatikov zvolili umiernených lídrov. Finančné trhy zatiaľ správne predpokladajú, že globálny dosah tohto konfliktu bude minimálny. Aktuálne pohyby cien ropy, amerických a svetových akcií, výnosov z amerických a svetových dlhopisov a mien naznačujú, že vážny stagflačný šok spôsobený prerušením produkcie a vývozu energií z oblasti Perzského zálivu je len okrajovým rizikom. Vojna na Jom Kippur v roku 1973 a iránska islamská revolúcia v roku 1979 viedli k masívnemu nárastu cien ropy, ktorý poháňal stagflácie v rokoch 1974 až 1975 a 1980 až 1982. No tentoraz to zrejme bude iné, pretože situácia na trhu nie je taká dramatická ako v 70. rokoch.

Jadrový Irán by predstavoval hrozbu nielen pre Izrael, ale aj všetky sunnitské režimy na Blízkom východe, ako aj pre blízku Európu a napokon aj pre USA. Nemecký kancelár Friedrich Merz povedal nahlas to, čo si mnohí svetoví lídri myslia, no nechcú to verejne priznať: „Izrael za nás robí špinavú robotu.“ Dokonca aj Čína a Rusko – de facto spojenci Iránu – prejavili zdržanlivosť.

Project Syndicate, 2025. www.project-syndicate.org