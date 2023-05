Keď sa záujemca o investovanie spýta experta, kam vložiť 10-tisíc eur, nemusí dostať jasnú a okamžite uspokojujúcu odpoveď. Tá totiž závisí od mnohých premenných, ktoré treba pri rozhodnutí brať do úvahy – či ide o investičný horizont, vzťah k riziku či zámer potenciálneho investora. Kým vklad na bankový účet dokáže pomerne jednoducho realizovať takmer každý, investovanie si vyžaduje viac rozhodnutí. Aj to je dôvod, prečo Slováci držia peňažné prostriedky primárne v bankách a v investovaní sú na chvoste Európy. Je to na ich vlastnú škodu.

Úroky v bankách sú minimálne, no výnosy z akcií smerujú k úrovni desiatich percent ročne. Pri investovaní v horizonte jedného roka môže byť rozdiel vo výnosoch pomerne veľký, no zložené úročenie trvajúce roky spôsobí, že napríklad o 40 rokov môže teoretický výnos akciového portfólia dosiahnuť viac ako 40-násobok sumy investovanej na začiatku. Stačí, aby akcie rástli takým tempom ako doteraz.

Investovanie vytvára bohatstvo. Platí to pre jednotlivca aj pre spoločnosť. Na Slovensku chýba tradícia a kultúra investovať, čo sa však začne čoskoro meniť. V súčasnosti dosahuje najväčšia časť slovenskej populácie, takzvané Husákove deti (ľudia narodení medzi rokmi 1970 a 1985), vrchol svojej kariéry. Odteraz začnú znižovať spotrebu a pripravovať sa na dôchodok, ktorý od štátu nebude príliš štedrý. Slovensko je európskou krajinou s dlhodobo najmenej udržateľnými verejnými financiami. To znamená, že výška budúcich dôchodkov nie je istá. Títo ľudia majú jednu z posledných šancí zaistiť si alternatívu k svojmu dôchodku počas najbližšej dekády až dvoch. Samozrejme, nejde o jedinú skupinu investorov, no je rozhodne najväčšia. Títo ľudia budú hľadať spôsoby, ako vhodne investovať.

Kým väčšina investičných rozhodnutí sa točí okolo triedy aktív, ktorú by si mal investor zvoliť, tou hlavnou otázkou je, kde a ako začať. Potenciálni investori, ktorí majú viac ako stotisíc eur, môžu získať výhody privátneho bankovníctva či personalizovanej osobnej starostlivosti investičných domov. Okrem bánk existuje aj viacero obchodníkov s cennými papiermi, ktorí dokážu bolehlav mnohých investorov zažehnať odbornou a optimalizovanou radou.

Rastové či hodnotové akcie?