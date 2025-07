Slovenské malé a stredné podniky môžu rásť rýchlejšie, no chýba im prístup k peniazom. Brzdou sú konzervatívne úverové pravidlá a chýbajúci lokálny kapitálový trh. Čoraz viac podnikateľov a investorov sa však obracia k alternatívnym riešeniam, ktoré sú priame, transparentné, s férovo nastavenými rizikovými očakávaniami a výnosmi. Na tom stavia aj investičná platforma Crowdberry. Tá prepája domácich podnikateľov s kapitálom od domácich investorov.

Takmer trinásťtisíc Slovákov a Čechov investuje do firiem a nehnuteľností, ktoré im prinášajú nielen výnos, ale aj istotu, že podporujú domáce podnikateľské prostredie. Aj vďaka nim dnes sú tu firmy ako GymBeam, Boataround, MultiplexDX a desiatky ďalších, do ktorých investovali s výhľadom zaujímavých výnosov.

Katalyzátor rastu

Jedným z pozitív alternatívneho financovania je jeho dosah na rozvoj a rast slovenských firiem, ale aj kapitálového trhu, ktorý na Slovensku nie je taký rozvinutý. Crowdberry prepája firmy s investormi a pre investorov spracováva investície v kvalite private equity fondov. To vytvára fungujúci ekosystém, na ktorom rastie domáci kapitálový trh, prinášajúci investorom zhodnotenie kapitálu, či už investujú do podielov, alebo úverov.

„Malé a stredné podniky vnímame ako chrbtovú kosť ekonomiky. Tieto firmy dlhodobo vytvárajú hodnotu prostredníctvom výroby, inovácií či služieb. Pri rozvojových plánoch však narážajú na limitované možnosti financovania,“ upozorňuje kreditný manažér Crowdberry Marek Baranyai.

Tradičný bankový sektor nevie zohľadniť individuálne potreby a potenciál firiem. Crowdberry a registrovaní investori vstupujú ako partneri – či už prostredníctvom úverového financovania, alebo majetkového vstupu. Tento prístup je navrhnutý tak, aby vyhovoval firme aj investorom. Príkladom je tlačiarenská firma Purgina. Tá koncom minulého roka vďaka investícii vo výške 600-tisíc eur a zapojeniu vlastných zdrojov dokázala v krátkom čase zvýšiť tržby a prevádzkový zisk. Tento úspech tak zaujal investorov, že celková investícia napokon presiahla 1,3 milióna eur.

„Manažment zároveň aktívne pripravuje posilnenie predajných aktivít na nemeckom a rakúskom trhu,“ dopĺňa M. Baranyai, podľa ktorého by takéto kroky bez investičnej injekcie neboli možné. Túto formu investície úspešne získali ďalšie firmy vrátane menších regionálnych developerov. Investovanie je otvorené pre každého, stačí sa bezplatne registrovať na platforme Crowdberry a vybrať si, do čoho a ako chce investor investovať.

Otvorenosť a férovosť

Investície posilňujú podnikateľskú kultúru a rast. Platforma kladie dôraz na preverovanie firiem. Sitom analytikov a následne investičnej komisie prejde len päť percent žiadateľov o kapitál. Podmienky musia byť nastavené férovo pre investorov a zároveň je kľúčová dlhodobá udržateľnosť samotného obchodného modelu.

„Každá spoločnosť, ktorá vstupuje na platformu, podstupuje komplexný preverovací proces zahŕňajúci finančnú, obchodnú a v prípade potreby aj právnu due diligence,“ vysvetľuje M. Baranyai. Investičné podmienky sa na základe analýzy a rizikového skóringu nastavujú tak, aby zohľadňovali potreby firmy aj očakávania investorov.

Zdroj: Crowdberry Kreditný manažér Crowdberry Marek Baranyai

Úverové investície prinášajú fixné a pravidelné výnosy, pričom sú zabezpečené záložným právom k majetku alebo obchodným podielom firmy. Pri equity investíciách Crowdberry využíva likviditnú preferenciu, vďaka ktorej má investor nárok na návrat investície pred ostatnými spoluvlastníkmi. Firmy zároveň získavajú viac ako len peniaze: prístup k profesionálnym radám, obchodným partnerstvám a skúsenostiam zo strany investorov.

„Dokážeme vytvoriť silný a vzájomne prospešný ekosystém,“ zdôrazňuje M. Baranyai s tým, že rast firmy sa stáva spoločným záujmom všetkých zúčastnených strán. Crowdberry buduje dlhodobý vzťah založený na transparentnosti. Investorom poskytuje detailné informácie o štruktúre transakcií, obchodných podmienkach a ochranných prvkoch, ktoré sa aktivujú aj počas „nepriaznivých období“.

Zmysluplný výnos

Pri úverových investíciách sa výnosy pohybujú od šesť do šestnásť percent ročne v závislosti od konkrétneho typu a miery rizika. V prípade podielových investícií môže výnos dosiahnuť aj dvadsať percent a viac. Príkladom je už uzavretá úverová investícia do spoločnosti Purgina, ktorá investorom vypláca ročný úrok 10,1 percenta vo štvrťročných splátkach a pri splatnosti úveru ponúka aj bonus 1,67 percenta z tržieb. Očakávaný výnos sa tak môže vyšplhať až na 12,9 percenta ročne.

Nedávno investori zhodnotili svoj kapitál v projekte konverzie kancelárií na byty s ročným úrokovým výnosom presahujúcim štrnásť percent. Dôležité sú pritom zabezpečovacie mechanizmy ako záložné práva, podiely vo firme či duševné vlastníctvo. Tieto princípy platia aj pri investíciách do developerských projektov. V súčasnosti môžu investori formou úverového financovania investovať do najväčšieho online predajcu optiky EYERIM alebo do poprednej eventovej a live marketingovej agentúry CREATIVE PRO. Firmy takýto kapitál získavajú ťažko, preto sú ochotné ponúknuť investorom vyššie výnosy.

Obľúbené reality

Alternatívne financovanie sa ukazuje ako nevyhnutný doplnok k tradičnému bankovému sektoru. „Crowdberry sa od tradičných bankových úverov odlišuje flexibilitou a prispôsobením sa individuálnym potrebám firiem. Navyše máme veľmi dobrú spoluprácu s bankami,“ konštatuje M. Baranyai. Namiesto štandardizovaných podmienok ponúkajú prístup k rastovému kapitálu, ktorý zohľadňuje špecifiká podnikania, jeho doterajší vývoj i víziu do budúcna.

Príkladom flexibility sú investície do realitných projektov, kde Crowdberry zaisťuje transparentnosť čerpania financií prostredníctvom definovaných míľnikov. To poskytuje investorom vyššiu mieru kontroly nad použitím kapitálu a znižuje riziko zneužitia. Investori si cez Crowdberry pritom môžu vyskladať svoje vlastné realitné investičné portfólio, podobne ako to robia veľké investičné fondy, s tým rozdielom, že si sami vyberajú nielen formu investície, ale typ projektov – od rezidenčných po logistické haly a retailové parky na Slovensku a v Česku. Navyše, bez vstupných poplatkov a vysokých vstupných investící. Investovanie sa tak stáva dostupnejším aj pre investorov, ktorí majú investičný apetít, no nedisponujú státisícovým kapitálom.

Prelomové nápady

Preťažený verejný zdravotný systém potrebuje zmenu a vytvára nové investičné príležitosti. Crowdberry ich podporuje financovaním projektov, ktoré boli doménou finančných skupín. Príkladom je stále otvorená investícia do siete Váš Lekár, ktorá kombinuje polikliniku, regionálne ambulancie a sieť lekární. Okrem zdravotníctva Crowdberry pomáha mobilizovať privátny kapitál aj v oblasti biotechnológií, ekologických inovácií a technologických firiem, ktoré potrebujú kapitál pre vývoj a expanziu. Slovenský trh má dostatok talentu, no chýba mu infraštruktúra na financovanie prelomových nápadov.

Článok je súčasťou seriálu Malé a stredné podniky, ktorého partnerom je spoločnosť Crowdberry.