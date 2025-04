Malé a stredné podniky (MSP) tvoria chrbtovú kosť ekonomiky. Dlhodobo vytvárajú hodnotu prostredníctvom výroby, inovácií či služieb, no pri rozvojových plánoch narážajú na limitované možnosti financovania. Preto je priamy prístup k rastovému kapitálu od privátnych investorov, ktorí im poskytujú financovanie formou úveru alebo vstupom do ich vlastníckej štruktúry, kľúčový. Tu vstupuje na scénu spoločnosť Crowdberry, ktorá pomocou sprostredkovaného kapitálu, know-how a nových kontaktov umožňuje firmám rásť, inovovať a zvyšovať konkurencieschopnosť.

Dôsledné preverovanie

Každá spoločnosť, ktorá sa dostane na platformu Crowdberry, prechádza dôkladným preverovacím procesom – od finančnej, obchodnej až po právnu previerku. Na základe analýzy sa nastavia investičné podmienky tak, aby zohľadňovali potreby firmy aj očakávania investorov. Pri úverovom financovaní má investor vopred stanovené podmienky – fixný úrokový výnos, jasne definovanú dobu splatnosti a pravidelné splátky. Investície sú zabezpečené hnuteľným majetkom či zásobami.

„Naopak, pri tzv. ekvitovom financovaní, teda pri majetkovom vstupe, hovoríme o trpezlivom kapitále a investor nadobúda priamy podiel v spoločnosti. Vtedy sa výnos sa realizuje formou exitov – teda predajom podielu, napríklad strategickému investorovi alebo spätným odkúpením podielu zo strany spoločnosti,“ vysvetľuje Credit Manager spoločnosti Crowdberry Marek Baranyai s tým, že tlačiarenská spoločnosť Purgina je príkladom, ako môže dobre cielená investícia formou úveru od investorov podporiť rast stabilnej domácej firmy a zároveň priniesť atraktívne zhodnotenie pre investorov.

Privátny kapitál

Začiatkom roka poskytli investori spoločnosti Purgina prvé čerpania úverov vo výške 600-tisíc eur, ku ktorým vlastníci pridali vlastné zdroje v hodnote 370-tisíc eur. „Tieto financie umožnili firme urýchliť realizáciu objednávok, čo sa prejavilo nárastom tržieb a zlepšením prevádzkového zisku už v prvom kvartáli,“ hovorí M. Baranyai. „Nie je to však prechádzka ružovou záhradou a podnikateľské aktivity nesú so sebou určité riziko,“ upozorňuje zároveň.

Úverové financovanie umožňuje založenie majetku, obchodných podielov, ochranných známok či strojov a zásob. V prípade neúspechu sú investori prioritne vyplatení z predaja tohto majetku. Rodinné podniky sú z pohľadu financovania zaujímavé vďaka dôvere, ktorá sa podľa odborníka nedá vyčísliť.

„V podniku, ktorý rodina buduje desiatky rokov, je silná motivácia posúvať ho a budovať ďalej. Aj preto nám dáva zmysel financovať rodinné podniky – firmy, ktoré vytvárajú hodnotu a sú súčasťou reálnej ekonomiky,“ zdôrazňuje M. Baranyai. Ako dodáva, úlohou Crowdberry zostáva dbať na adekvátny úrok, teda odmenu pre investorov a najvyššiu možnú ochranu ich investície.

Príklad z praxe

Dlhové financovanie preverených lokálnych spoločností alebo nehnuteľností poskytuje investorom viacero výhod. Patria k nim fixný a pravidelný úrokový výnos od šesť do šestnásť percent, zabezpečenie investície, nižší rizikový profil a krátkodobý investičný horizont od jedného roka do štyroch rokov. V niektorých prípadoch dostanú investori dokonca prémiu.

Investícia do etablovanej tlačiarenskej spoločnosti Purgina ponúka ročný úrokový výnos vyplácaný pravidelne každý kvartál so splatnosťou istiny do troch rokov a s pravidelným úrokom 10,1 percenta. Pri splatnosti úveru získa investor bonus vo výške 1,5 percenta z tržieb spoločnosti. Pri dosiahnutí sedem miliónov eur tržieb tak efektívny ročný výnos dosiahne približne 12,9 percenta. Investícia je zabezpečená strojmi spoločnosti, zásobami a obchodnými podielmi.

Odhadovaná likvidačná hodnota tohto zabezpečenia prevyšuje výšku úveru, ktorý Crowdberry poskytnú investori. „Zabezpečenie investície a zníženie rizika pre investorov bol dlhší proces. Majitelia firmy museli napríklad identifikovať slabé a silné miesta podniku, aby sme mohli následne posúdiť riziko a nastaviť skóring,“ zdôrazňuje M. Baranyai.

„V druhej polovici roka 2023 sme spustili viac strategických iniciatív na strane nákupu, výroby a obchodu. Zmenili sme filozofiu plánovania zákaziek. Výsledky sme videli už počas roka 2024. No efekt týchto opatrení, ktorý sa odrazil v reálnych finančných výsledkoch, sme pocítili po prvej tranži od Crowdberry investorov,“ vysvetľuje manažér rozvoja obchodu spoločnosti Purgina Radovan Kilársky.

Pri výrobných kapacitách sa predpokladajú tržby vo výške osem miliónov eur. Vlani spoločnosť zdvojnásobila prevádzkový zisk, hoci pre nedostatok kapitálu nerástla. No po jeho prísune v prvom tohtoročnom kvartáli už vidieť reálny efekt, a to viac objednávok a vyššie tržby oproti minulému roku približne o šesť percent. „Vďaka investícii od Crowdberry máme vyššie sebavedomie aj pri väčších projektoch, ktoré sú zo začiatku finančne náročné. Crowdberry perfektne prepája zaujímavých ľudí z biznisu, s ktorými sa dajú konzultovať akčné kroky a vedia odporučiť dvere, na ktoré klopať,“ dodáva R. Kilársky s tým, že majú potvrdených takmer milión eur kapitálu a do cieľa im chýba 300-tisíc eur.

Technologické zázemie

Spoločnosť EMcard prichádza na trh s inovatívnym prístupom – poskytovaním komplexného parkovacieho systému formou služby (SaaS model). Tento spôsob prináša zákazníkom zjednodušenie pri zavádzaní a prevádzke parkovacieho systému, keďže všetky technológie a služby zabezpečuje dodávateľ. Na druhej strane to kladie vysoké nároky na EMcard, ktorá musí pokryť prevádzkové náklady a investície do obstarania technológií. Ide najmä o parkovacie automaty, platobné terminály a nabíjacie stanice.

„Tento model poskytovania služby je výhodný pre zákazníkov, no zároveň znamená, že ako poskytovateľ musíme zainvestovať do počiatočnej infraštruktúry. Práve kapitál od investorov Crowdberry nám umožní pokryť náklady a akcelerovať našu expanziu na kľúčové trhy, konkrétne do Českej republiky a Poľska, ale aj posilniť pozíciu na slovenskom trhu,“ konštatuje výkonný riaditeľ spoločnosti EMcard Ladislav Heglas.

Firma vníma platformu Crowdberry ako strategického partnera nielen v oblasti financovania, ale aj ako zdroj odborného know-how a podpory v expanzných krokoch. Dôležitým faktorom pri výbere tejto formy financovania bola i lokálna spolupatričnosť a dôraz na transparentnosť procesu. „Crowdberry nás oslovila najmä profesionálnym prístupom a schopnosťou prepájať inovácie s kapitálom. Vnímame to ako partnerstvo, ktoré má potenciál posunúť nás na ďalšiu úroveň.“

Rovnako ako pri spoločnosti Purgina, aj EMCard má zmluvne dohodnutý úrok. Skladá sa z dohodnutej úrokovej sadzby osem percent, pričom je vyplácaný polročne. Zároveň je dohodnutá prémia z tržieb vo výške 0,6 percenta, tá sa však vypláca každý rok. Výnos odráža riziká spojené s výškou investície, budúci agresívny rast a projektový charakter spoločností.

Vstup na nové trhy

Český aj poľský trh sú spoločnosti EMcard dobre známe. Technická príprava zahŕňa lokalizáciu systémov vrátane jazykových mutácií, prispôsobenia menu a splnenia legislatívnych noriem. Na obchodnej úrovni je dôležité vytvoriť silné partnerstvá, nastaviť zmluvné rámce a vybudovať odborný tím v každej krajine. Zásadnou podmienkou je zabezpečenie kvalitného servisu a technickej podpory.

„Úspech v zahraničí závisí nielen od produktovej pripravenosti, ale aj od schopnosti rozvíjať dôveryhodné vzťahy na miestnej úrovni. Sme si vedomí, že kvalitná lokálna podpora je jedným z pilierov, na ktorých stojí udržateľný rast,“ vysvetľuje L. Heglas, podľa ktorého dlhodobá vízia firmy siaha ďalej než len do dvanástich krajín strednej Európy. EMcard plánuje nielen etablovať sa v štátoch Únie, ale má ambíciu rozšíriť svoje pôsobenie na vybrané trhy mimo EÚ.

Silnou stránkou EMcard je technologická sebestačnosť. Spoločnosť má plnú kontrolu nad celým riešením – od hardvérových komponentov cez softvérové rozhrania až po samotnú službu. Tento model umožňuje reagovať na potreby klientov, prispôsobiť sa ich požiadavkám a ponúknuť individuálne riešenia.

Dopyt po riešeniach v oblasti mobility, digitalizácie a správy verejného priestoru neustále rastie. Moderný životný štýl, narastajúca urbanizácia a zvyšujúci sa počet áut vytvárajú tlak na mestá, aby efektívne riadili svoju infraštruktúru. Riešenia EMcard zlepšujú prehľad o dostupných kapacitách, zjednodušujú platby za parkovanie a podporujú ekologickejšie formy dopravy.

Ekvitový vstup

Ďalšou formou, akou môžu firmy získať rastový kapitál a investori investovať do rastových firiem, je ekvitový vstup. Práve na tento typ financovania sa dlhodobo špecializuje investičná platforma Crowdberry. V súčasnosti tento model využíva rodinná firma Terratico, ktorá vyvinula patentovanú technológiu odľahčeného betónu s prímesou plastov až do objemu 40 percent vo finálnej zmesi.

Zaujímavosťou je, že kapitálový vstup sa uskutočňuje aj s účasťou ko-investora, ktorým je inštitucionálny investor. Získaný kapitál Terratico využije na rozbehnutie veľkovýroby a pokrytie vysokého dopytu po tomto inovatívnom materiáli. Vstup fondov Venture to Future Fund a predchádzajúceho investora CB ESPRI potvrdzujú, že Terratico prešlo dôsledným investičným auditom a že jeho potenciál bol potvrdený profesionálnymi analytikmi. Tí navyše investíciu doplnili o ochranné mechanizmy, ktoré je vždy nutné starostlivo dohodnúť tak, aby chránili kapitál investorov a zároveň boli prijateľné pre vlastníkov.

„Jedným z nich je 1,5-násobná likviditná preferencia s inflačnou doložkou alebo anti-dilution mechanizmus (mechanizmus na zabránenie riedenia podielov), ktorý zabezpečuje, že pri prípadných budúcich investíciách do podniku za nižšiu cenu nebudú existujúci investori znevýhodnení,“ vysvetľuje ďalší investičný manažér Crowdberry Marek Macko.

Článok je súčasťou seriálu Malé a stredné podniky, ktorého partnerom je spoločnosť Crowdberry.