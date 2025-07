Finančné sprostredkovanie je jedným z najrýchlejšie sa meniacich segmentov trhu, kde kombinácia moderných technológií, dôveryhodnosti a flexibilného prístupu rozhoduje o úspechu. V prostredí, ktoré sa konsoliduje a čelí rastúcim regulačným nárokom, sa presadzujú tí, ktorí dokážu spojiť stabilné hodnoty s inovatívnymi riešeniami. Akým spôsobom takáto stratégia umožňuje vytvárať silné partnerstvá a udržateľný rast, odpovedajú zástupcovia spoločnosti Finportal – generálny riaditeľ Rudolf Adam a obchodná riaditeľka Katarína Faktorová.

Ktoré faktory stáli za úspechom, vďaka ktorému ste s obratom 60,7 milióna eur za rok 2024 obsadili prvú priečku v retailovom sprostredkovaní?

Katarína Faktorová (KF): Za naším úspechom stojí najmä dlhodobá stratégia, s ktorou pristupujeme k našim obchodným partnerom – sprostredkovateľom. Sme schopní reagovať na zmeny, keď si to situácia vyžaduje, no zároveň sa držíme našich princípov a hodnôt. To znamená, že v kľúčových oblastiach sme stabilní a konzistentní. Naši partneri vedia, čo od nás môžu očakávať, nemeníme pravidlá ad hoc, ale držíme sa nastaveného rámca. Tento prístup nám umožňuje budovať dlhodobé vzťahy a dôveru. Treba spomenúť aj to, že v našej sieti máme sprostredkovateľov, ktorí sú s nami dlhodobo – päť, desať a viac rokov, a aj po takomto čase stále rastú. Je to dôkaz, že náš systém funguje a umožňuje udržateľný rozvoj. Keď sa obzrieme, za posledných päť rokov existencie sme ročne rástli priemerne približne o 40 percent. Nie sú to nárasty spôsobené jednorazovým veľkým obchodom, ale systematický a zdravý rast.

Rudolf Adam (RA): Zároveň sme ako jediná spoločnosť v tomto segmente na Slovensku dlhodobo investovali do vlastnej informačnej infraštruktúry. Máme informačné systémy, kalkulačky a aplikácie. Toto nie je bežné, väčšina hráčov na trhu využíva externé nástroje alebo riešenia tretích strán. U nás všetko vyvíjame interne na mieru pre potreby našich partnerov. Máme stabilitu nielen vo vzťahoch, ale aj v technickom zázemí.

Ako vnímate súčasné zmeny na trhu?

KF: Trh sa očividne konsoliduje. V bankovom sektore vidíme, že väčšie banky absorbujú menšie, podobne sa to deje v poisťovníctve. Presne ten istý trend prebieha v sektore finančného sprostredkovania. Menší hráči sa spájajú s väčšími celkami, čo logicky vytvára tlak na menšie firmy a príležitosti pre silnejších. Pre nás je dôležité byť na zmeny, ktoré prichádzajú, pripravení a dokázať na ne rýchlo a správne reagovať.

Zdroj: ROBO HUBAČ Na snímke CEO Finportal Rudolf Adam a CFO Finportal Katarína Faktorová

V čom sa váš prístup odlišuje od konkurencie?

RA: Na trhu existuje viacero obchodných modelov. Tradičný MLM systém dominuje, používa ho väčšina spoločností. My sme však išli inou cestou, fungujeme ako broker pool (kompletné servisné zastrešenie) a v tom sme unikátni. Sme najväčší a najdlhšie pôsobiaci broker pool na Slovensku. A sme jediný, ktorý je takzvaný čistokrvný. To znamená, že nemáme vlastnú sieť. Naším cieľom je poskytovať služby partnerom. Ostatné spoločnosti buď vytvárajú broker pool popri iných aktivitách, alebo si časom vybudujú vlastnú sieť, čím sa zníži ich objektivita. My máme jasné zameranie: žiadne bočné záujmy, žiadne hybridné modely.

KF: Našim obchodným partnerom ponúkame maximum slobody. Môžu si budovať vlastnú značku, nastavovať stratégiu aj procesy. Zároveň však očakávame rešpektovanie legislatívnych požiadaviek. Záleží nám na tom, aby sme im mohli ponúknuť aj finančne atraktívne podmienky, pričom zároveň dbáme na zdravé hospodárenie firmy a zachovanie špičkovej kvality poskytovaných služieb. Našou úlohou je vytvárať prostredie, v ktorom majú partneri maximálnu slobodu a kontrolu nad svojím podnikaním a zároveň priestor na rast pre seba aj svoje tímy. Táto sloboda zároveň zahŕňa možnosť vybrať si produkt, ktorý je najvhodnejší pre klienta – nie pre spoločnosť, v ktorej pôsobí.

Ktoré segmenty trhu boli pre vás najsilnejšie?

KF: Historicky je naším najsilnejším produktom životné poistenie. To však neznamená, že ostatné segmenty zaostávajú, nejde o extrémne disproporcie. Sektor hypotekárnych úverov rastie a my sme tu už niekoľko rokov trhovou jednotkou. A to aj pred poklesom sadzieb. Minulý rok sme sa stali jednotkou v celkovom objeme sprostredkovaného obchodu, čo potvrdzuje našu silnú pozíciu.

RA: V poslednom období evidujeme opätovný nárast záujmu o hypotéky, najmä vďaka klesajúcim úrokom zo strany Európskej centrálnej banky (ECB) a bánk. Postupne sa zvyšuje záujem kupujúcich a trh sa prebúdza. Medziročný nárast hypoték odhadujeme až na úrovni 70 percent.

Ako je to s investíciami a dôchodkovým zabezpečením?

KF: Našim partnerom poskytujeme maximálne široké spektrum investičných produktov, ale zároveň obmedzujeme ponuku na regulované produkty. Neponúkame ne-overené ani rizikové investície, čím chránime klienta i agenta. Najväčší podiel medzi investičnými produktmi majú pravidelné sporenia, najmä na dôchodok alebo pre deti. Dôchodok naši agenti riešia komplexne – zahŕňa to druhý aj tretí pilier, ale aj dlhodobé sporenie.

Digitalizácia a IT nástroje patria k pilierom modernej spoločnosti. Ako sa k týmto témam staviate?

RA: Jadro našich technologických investícií tvorí informačný systém – hlavné pracovné prostredie každého agenta. Práve tam spravuje databázu klientov, uzatvára zmluvy a vykonáva všetky kľúčové procesy. Tento systém dopĺňame podpornými technológiami, ako sú kalkulačky, porovnávače či mobilné aplikácie, ktoré zvyšujú produktivitu a umožňujú efektívnejšiu prácu. Digitalizáciu vnímame ako neustály proces vývoja nových nástrojov, funkcionalít a zefektívňovania procesov. IT bezpečnosť je, naopak, o ochrane toho, čo sme už vybudovali, a tieto dve oblasti sú pre nás neoddeliteľné. Spolu tvoria základný rámec fungovania našej spoločnosti. Nemožno opomenúť ani tretiu dimenziu, ktorou je legislatíva. Tá každoročne prináša nové výzvy a povinnosti, na ktoré musíme promptne re-agovať. Tento rok očakávame zásadnú reguláciu v oblasti investičných produktov, na ktorú sa už aktívne pripravujeme.

Zdroj: ROBO HUBAČ Na snímke CEO Finportal Rudolf Adam a CFO Finportal Katarína Faktorová

Plánujete ďalšie investície do AI a nových technológií?

RA: Aktívne sa venujeme umelej inteligencii. Hľadáme spôsoby, ako pomocou AI nahradiť podporné oddelenia. Cieľom je zautomatizovať administratívne a opakované procesy. Zároveň však sledujeme kvalitu riešení, pretože trh je zaplavený rôznymi „AI nástrojmi“, ale ich reálna použiteľnosť je otázna. Mnohé z nich majú vysokú chybovosť. Preto si dávame záležať na výbere a testovaní. Do konca roka chceme spustiť AI riešenie pre základnú operatívu a následne sa chceme zamerať na sofistikovanejšie riešenia, napríklad prácu s dátami a so zmluvami.

Máte ambíciu expandovať do ďalších segmentov?

KF: Určite áno. Tento rok vstupujeme do nového segmentu – korporátneho poistenia zameraného najmä na veľké firmy, ich majetok a flotily. V súčasnosti sa tejto oblasti venujú prevažne samostatné spoločnosti špecializované výhradne na tento typ poistenia. Aj my sme sa rozhodli vstúpiť do tohto zaujímavého segmentu, a to vďaka tímu skúsených odborníkov na korporátne poistenie, ktorí sa tento rok stali súčasťou Finportalu. Ide o skupinu profesionálov, ktorí sa tejto oblasti venujú už viac ako pätnásť rokov, majú vlastné oddelenia, stabilnú klientelu a bohaté know-how.

Našou ambíciou je prepojiť ich odborné zázemie s našou širokou skupinou viac než 2 800 finančných agentov. Cieľom je, aby každý z nich mohol klientovi ponúknuť aj riešenia v oblasti korporátneho poistenia, hoci sám nie je v tejto oblasti expertom. Agent má kontakt, odborník know-how a našou úlohou je tieto svety efektívne spojiť.

Aké je vaše tempo rastu a ako ho plánujete udržať?

KF: Rast chceme zdravý, nie rýchly za každú cenu. Cieľom je rásť tak, aby sme dokázali absorbovať nové spolupráce so zachovaním vysokého štandardu služieb. V jednotlivých sektoroch sa dlhodobo držíme rastu medzi pätnástimi až 45 percentami ročne. To je pre nás tempo, ktoré dokážeme udržať a zároveň zabezpečiť kvalitu. Chceme rásť, ale tak, aby sme nikdy nestratili to, na čom to celé stojí – dôveru, kvalitu a férovosť.