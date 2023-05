Spolu s tým, ako svet bojuje s potrebou udržateľnej energie, sa v odľahlom indickom Karnúlu formuje priekopnícky projekt. Tento zelený energetický podnik v hodnote 3,5 miliardy dolárov sa má stať najväčším svojho druhu na svete. Snaží sa kombinovať výrobu obnoviteľnej energie, pokročilé skladovanie energie a vy-užitie zeleného amoniaku. Jeho cieľom je poskytnúť nepretržitú dodávku energie na výrobu amoniaku. Práve nepretržitosť výroby a nákladné skladovanie zelenej energie sú problémy, ktoré sa snaží indický projekt vyriešiť.

Voda, slnko, vietor

Jeho srdcom je osem turbín, ktoré by mali byť funkčné do roka. Tieto turbíny využívajú kinetickú energiu vytvorenú pri prúdení vody z jedného umelého rezervoára do druhého. Systém zahŕňa čerpanie vody z nižšej nádoby do vyššieho rezervoára pomocou solárnej a veternej energie. Táto metóda využíva prírodné zdroje na vytvorenie potenciálnej energie. Tú je potom možné uvoľniť ako elektrinu, ktorá poskytuje konzistentný prísun energie na výrobu zeleného vodíka. Predpokladá sa, že tento systém zvýši účinnosť solárnej energie na viac než 80 percent, čo predstavuje štvornásobný nárast v porovnaní s konvenčnými metódami.