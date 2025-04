Keby som si mal vybrať jedno auto, za ktoré by som dal ruku do ohňa, bolo by to Subaru Forester. Modelový ročník 2025 predstavuje výraznú modernizáciu, ide o jedno z najväčších prekvapení tohto roka. Forester dokáže spojiť zdanlivo odlišné požiadavky. Na jednej strane ide o moderné a bezpečné vozidlo, ktoré spĺňa dnešné štandardy, no zároveň si zachováva technické prvky, ktoré oslovujú nadšencov šoférovania.

To sa prejavuje aj na pohone. Dvojlitrový benzínový motor typu boxer prispieva k nižšiemu ťažisku a lepšiemu vyváženiu vozidla. Podvozok je famózny, poľahky „žehlí“ asfalt i veľké nerovnosti mimo neho. Z jazdných vlastností som nadšený. Prispel k nim aj symetrický pohon všetkých štyroch kolies, teda starý dobrý permanentný pohon 4×4. K motoru sa pridáva aj mild hybridná technológia, ktorá presahuje štandard – vozidlo dokáže prejsť krátke vzdialenosti aj výlučne na elektrinu. V praxi to znamená napríklad rozbiehanie z miesta alebo tichý pohyb v zápche či pri čakaní na semaforoch bez zapnutého spaľovacieho motora.

Pozitívne hodnotím materiály v interiéri aj celkovú ergonómiu. Veľká časť bežne používaných funkcií má fyzické tlačidlá. Vyhrievanie sedadiel sa síce ovláda cez vertikálnu centrálnu obrazovku, no ovládanie je vždy viditeľné – dokonca aj pri cúvaní, keď je aktívna parkovacia kamera.

Infotainment síce rozhraním oproti konkurencii nepatrí medzi najmodernejšie, no z hľadiska funk-čnosti je spoľahlivý. Podporuje bezdrôtové pripojenie Apple CarPlay aj Android Auto. Nechýba bezdrôtová nabíjačka, niekoľko USB-C a USB-A portov a dve 12-voltové zásuvky. Vybavenie je praktické, bez zbytočností. Prístrojový panel je klasický, s analógovými „budíkmi“ a prehľadným displejom medzi nimi.

Vysoká spotreba

Vozidlu možno vyčítať vyššiu spotrebu, ktorá je štandardne 8,5 až 9,5 litra na 100 km. Najnižšia, akú sa mi podarilo dosiahnuť, sa ustálila tesne pod hranicou 7 l/100 km. Má menšiu palivovú nádrž, na pumpe som častejšie, než by som si prial. Ocenil by som tiež klasickú rezervu v kufri alebo aspoň dojazdovú.

Subaristi pravdepodobne vedia, že Forester máva vyššiu spotrebu. V tomto kontexte to teda nepovažujem za výrazné negatívum. Rezervné koleso však v tomto type vozidla považujem za užitočný doplnok, ktorý zvyšuje bezpečnosť a autonómiu v drsných podmienkach.

Subaru Forester 2,0i-Premium EyeSight Motor benzínový štvorvalec + elektromotor

Pohon všetky kolesá (Symmetrical AWD)

Prevodovka samočinná (Lineartronic CVT)

Max. výkon 100 kW (136 k) + 12,3 kW (elektro)

Krútiaci moment 182 Nm (spaľovací motor) + 66 Nm (elektro)

Zrýchlenie 0 – 100 km/h 12,2 s

Max. rýchlosť 188 km/h

Objem kufra 1 731 l

Spotreba WLTP 8,1 l/100 km (kombinovaná)

Cena vozidla 48 140 € (vrátane metalízy)

Bezpečnosť v popredí

Forester môže pôsobiť konzervatívne, ale neznamená to, že zaostáva v technológiách. Vozidlo má systém EyeSight s umelou inteligenciou na rozpoznávanie objektov – či už áut, cyklistov alebo chodcov. Priebežne analyzuje situáciu pred vozidlom a pomáha predchádzať kolíziám. Nová verzia EyeSight má ešte širšie zorné pole vďaka vylepšenej stredovej kamere, čo prispieva k zvýšeniu bezpečnosti. Adaptívny tempomat funguje spoľahlivo, rovnako aj systém sledovania mŕtveho uhla. Forester teda ponúka všetky dôležité prvky aktívnej bezpečnosti, ktoré sa dnes od moderného auta očakávajú. Dlhodobo to potvrdzuje aj v nezávislých bezpečnostných testoch, kde dosahuje špičkové výsledky.

Často sa v diskusiách objavuje kritika, že Forester ponúka „len“ 136 koní. V praxi to však nijako neobmedzuje jeho použiteľnosť. Výkon je dostatočný nielen na jazdu v teréne, ale aj pri stúpaní do strmých kopcov či bežnej jazde. Na diaľnici je toto vozidlo stabilné, pohodlné a dobre odhlučnené. Ak neplánujete jazdiť rýchlosťou nad 200 km/h, výkon 100 kW je úplne postačujúci.

Forester pôsobí ako veľmi vyvážené, univerzálne vozidlo. Je praktickou odpoveďou na marketingové tvrdenia mnohých značiek, ktoré hovoria o autách pre ľudí s aktívnym životným štýlom. Pri Subaru Forester to nie je len slogan – vozidlo je pripravené zvládnuť jazdu v teréne aj dlhé presuny po diaľnici. Ikonický model nevymäkol, stále sa drží svojej originálnej DNA.