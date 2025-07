Bolo až príliš jednoduché kritizovať agendu prezidenta Donalda Trumpa, najmä jeho ekonomickú stratégiu, ktorá je plná rozporov. A predsa keď nedávno navrhol, že by G7 mala opäť zahŕňať Rusko a možno aj Čínu, pristihol som sa, že s tým súhlasím.

Po vytvorení eura, keď sa Francúzsko, Nemecko a Taliansko zaviazali k spoločnej mene a fiškálnym pravidlám, už nedávalo veľký zmysel, aby si každá z týchto krajín zachovala miesto v takej elitnej skupine na tvorbu globálnych politík. A ak sa pozrieme za rámec makroekonómie – do oblastí diplomacie, bezpečnosti, verejného zdravia, klimatickej zmeny a podobne, dávalo to ešte menej zmyslu.

To bol jeden zo základných argumentov v článku z roku 2001, v ktorom som vytvoril skratku BRIC (Brazília, Rusko, India, Čína). Už vtedy bolo zrejmé, že s rastom týchto krajín bude podiel eurozóny na globálnom HDP klesať. Mojím cieľom bolo upozorniť na to, čo prichádza, a vyzvať G7, aby sa stala globálnejšou a perspektívnejšou. Ak si chcela zachovať význam, nemohla len naďalej zastupovať starnúce, upadajúce „industrializované“ mocnosti. V skutočnosti som zašiel ešte ďalej než D. Trump – navrhol som, aby sa k Číne a Rusku pridala aj Brazília a India. Výsledná G9 by zahŕňala krajiny BRIC plus Kanadu, delegáciu eurozóny, Japonsko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty.

Vzhľadom na to, ako sa svet od roku 2001 vyvinul, by som tento návrh možno upravil a vyradil Kanadu a Spojené kráľovstvo (hoci by to ani jednu krajinu nepotešilo). Zaradenie Kanady bolo vždy otázne (ak Kanada, prečo nie Austrália?) a Spojené kráľovstvo dnes patrí do tej istej kategórie – aspoň čisto z ekonomického hľadiska. Neexistuje dobrý dôvod, prečo by tieto krajiny mali predchádzať Indii. Hoci Kanaďania a Briti majú dlhú tradíciu dodržiavania princípov právneho štátu a podpory spojencov, ako sú USA, tieto vlastnosti nie sú rozhodujúce pri globálnom riadení.

Aj keby Kanada a Spojené kráľovstvo neprijali moju navrhovanú G9, aj G11 by bola obrovským zlepšením oproti súčasnej G7, ktorá už nemá žiadne dôveryhodné nároky na globálnu relevantnosť. To platilo už v roku 2001 a teraz sa zdá, že s tým súhlasí aj dominantný člen G7.

Ale čo je G7 bez USA? Iste, jednou z jej legitímnych funkcií môže byť vytvorenie fóra pre rovnako zmýšľajúce demokracie, ktoré hľadajú spoločnú reč v konkrétnych otázkach. Ak je však jej cieľom diktovať globálne riešenia ostatným, ide o slepú uličku.

Samozrejme, ak by to záviselo od D. Trumpa, zrejme by si zvolil formát G3 – s Čínou, Ruskom a USA, ktoré by si svet rozdelili na vlastné sféry vplyvu. A hoci nebude prezidentom navždy, počas najbližších rokov by mohol začať pripravovať pôdu pre trvalejší rámec.

Nech sa už stane čokoľvek, politická situácia zostane zložitá. India, ktorá sa do roku 2030, ak nenastane veľká kríza, stane treťou najväčšou ekonomikou sveta, neprijme podradné postavenie oproti Rusku alebo Číne.

V tomto bode by mnohí diplomati namietli, že budúcnosť globálneho riadenia predstavuje G20. Veď BRICS (pôvodná štvorica plus Južná Afrika) už pri stole sedí – načo by bolo treba niečo ešte exkluzívnejšie?

Aj ja som bol medzi tými, ktorí oslavovali povýšenie G20 na hlavné medzinárodné fórum v rokoch 2008 až 2010, keď zohralo významnú úlohu pri hľadaní riešení globálnej finančnej krízy. No počas poslednej dekády sa čoraz viac ukazuje, že G20 je príliš veľká, ťažkopádna a príliš náchylná na politické tlaky a spory – či už prichádzajú z Ruska, Číny, alebo USA.

Navyše v posledných rokoch sa zdá, že BRICS a ďalšie rozvíjajúce sa ekonomiky dospeli k záveru, že G20 fakticky riadi G7, pričom členovia tejto užšej skupiny často presadzujú vlastné predstavy alebo zohrávajú neúmerne silnú rolu pri nastavovaní agendy. Práve tento dojem uľahčil Rusku a ďalším členom BRICS ich snahy spojiť sa a postaviť sa iniciatívam G7. Sám som to zažil po pandémii covidu-19, keď zlyhal pokus vytvoriť spoločnú radu pre zdravie a financie v rámci G20.

Tým však netvrdím, že by G20 mala prestať existovať. Musí sa však stať efektívnejšou – a najlepšou cestou k tomu je modernizácia G7 tak, aby už nebola zdrojom nedôvery a nevôle.

© Project Syndicate, 2025, www.project-syndicate.org