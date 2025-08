Ford Puma v klasickej spaľovacej verzii je dostatočne známy, v Európe patrí na vrchol predaja značky. Ponuka sa však rozšírila o elektrickú verziu, ktorá je veľmi podobná benzínovej. Dizajn auta, aj vďaka vysoko posadeným predným svetlometom, vytvára milý, až dobrácky dojem. Navyše, testovacie vozidlo malo atraktívnu žltú metalickú farbu. Z jazdnej stránky pôsobí Puma Gen-E dobrým dojmom a ten umocňujú aj praktické riešenia v interiéri. Volant je šesť-uholníkový, dosť veľký, s mäkkým koženým vencom. Sedadlá sú veľmi pohodlné a ladia s charakterom komfortne naladeného podvozku. Ten hravo zvláda filtrovať nerovnosti rozbitých mestských ciest, v prostredí, na ktoré primárne Puma Gen-E cieli.

Model sa ponúka s jednou veľkosťou trakčnej batérie a v dvoch výbavách. Už prvá z nich je dostatočne bohatá a tá druhá s označením Premium ponúka navyše adaptívne Matrix Full LED svetlomety, prémiový audiosystém Bang & Olufsen so subwooferom, elektrické otváranie piatych dverí s virtuálnym pedálom alebo bezkľúčový prístup.

Vkusný interiér

Súčasťou interiéru sú aj dve obrazovky – 12-palcový displej infotainmentu zasadený do palubnej dosky a 12,8-palcový digitálny prístrojový panel. Na povrchoch sú použité rôzne materiály a všetko spolu vytvára dobrý dojem. Na palubnej doske a dverách možno nájsť tvrdé plasty aj kožené časti, sedadlá kombinujú syntetický semiš a syntetickú kožu so sivým prešívaním. Na to, ako extravagantne zvonku tento elektrický crossover pôsobí, kabína prekvapí vkusnou umiernenou eleganciou.

Vďaka príplatkovému balíku Assist je v aute viac bezpečnostných systémov vrátane 360-stupňovej parkovacej kamery na stredovom displeji a adaptívneho inteligentného tempomatu s funkciou Stop & Go. Ten dokáže na základe údajov z kamery a máp určiť, kedy ide auto napríklad dole kopcom. Privítať možno aj prítomnosť manuálneho ovládača hlasitosti rádia, funkcie auto hold a možnosť polohovania vrchnej časti lakťovej opierky. Nie všetko v aute je však optimálne. Napríklad zobrazovanie spotreby elektrickej energie ovládané tlačidlom na volante vykazuje oneskorenú reakciu. Druhým slabým bodom elektrickej Pumy je ovládanie rekuperácie. Jej intenzitu si možno nastaviť cez stredovú obrazovku, čo je dosť zdĺhavé. Chýbajú pádla pod volantom na ovládanie tejto funkcie.

Technické parametre Motor elektromotor

Typ akumulátora lítiovo-iónový NMC

Kapacita akumulátora 43 kWh (využiteľná)

Pohon predné kolesá

Prevodovka automatická jednostupňová

Max. výkon 124 kW (168 k)

Krútiaci moment 290 Nm

Zrýchlenie 0 – 100 km/h 8,0 s

Max. rýchlosť 160 km/h

Objem kufra 523 l

Spotreba WLTP 13,7 kWh/100 km

Cena vozidla 33 660 €

Jedna z najväčších zaujímavostí tohto auta sa skrýva v batožinovom priestore. Zo spaľovacej Pumy mnohí poznajú MegaBox, zväčšenie priestoru v tejto časti auta. Elektrický pohon umožnil spraviť z MegaBoxu ešte väčší GigaBox. Ide o dvojité dno, aké je v mnohých autách, ale oveľa väčšie. Navyše má výpustný ventil pre prípad vysypania sypkého nákladu. Celkový objem kufra Pumy Gen-E je až 523 litrov a pod prednou kapotou je ďalších 43 litrov na odloženie nabíjacích káblov.

Nízka spotreba

Crossover má neveľký akumulátor, ktorý možno nabíjať jednosmerným prúdom výkonom až 100 kilowattov. Z 10 na 80 percent kapacity sa nabije asi za 23 minút. Nevýhodou je, že na prístrojovom paneli sa nezobrazuje čas ukončenia nabíjania ani aktuálne percento nabitia. Aj vďaka tomu, že využíva menšiu batériu, má Puma Gen-E slušnú hmotnosť, dostatočne dlhý dojazd a nízku spotrebu. Patrí k najefektívnejším elektromobilom, aké redakcia testovala. V meste sme dosiahli 7 – 8 kWh/100 km, pri jazde na bežnej ceste to bolo 13 kWh a pri diaľničnej rýchlosti 130 km/h odtekalo z akumulátora 19 kWh/100 km.

Ford Puma Gen-E teda poteší nízkou spotrebou, pohodlne naladeným podvozkom a praktickými riešeniami. Podľa viacerých náznakov a aj reakcií počas testu si možno domyslieť, že cieľovou skupinou pre tento mestský Ford sú najmä ženy. Vyzerá dobre, má bohatú výbavu a praktické prvky ako GigaBox.