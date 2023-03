Podľa výsledkov prieskumu Združenia inteligentného priemyslu – Industry4UM v spolupráci so spoločnosťou Trexima Bratislava dnes na Slovensku digitalizuje necelá štvrtina podnikov. Ide o kontinuálny pokles, keďže v roku 2020 digitalizovalo 35 percent firiem a v roku 2021 26 percent. Firmy v transformačnom tempe brzdí inflácia, zvyšovanie cien materiálov a energií, ale aj neistota spojená s domácou politikou či vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Tieto faktory podnikom určujú priority a ovplyvňujú ich postoj k digitalizácii. Firmám sa nedarí ani s budovaním aplikačných tímov či prípravou implementačných stratégií. Pozitívom je, že veľká časť z nich má napriek všetkým úskaliam o digitalizáciu záujem.

„Primárne si treba odpovedať na otázku, prečo by firmy mali digitalizovať. Ich pôsobenie na trhu je postavené na konkurencieschopnosti, na tom, ako dokážu prinášať pridanú hodnotu cieľovej skupine zákazníkov. Vždy, keď niekto príde s niečím novým a úspešným, všetci ostatní sa ho snažia napodobniť. Toto je neustály kolobeh, ktorý nazývame inovácie,“ vysvetľuje Martin Morháč, člen vedenia Združenia inteligentného priemyslu – Industry4UM.

Kríza ako hnací motor

V súčasných inovačných procesoch dominuje koncentrácia na digitalizáciu. Digitalizácia je vnímaná ako náročná nielen z pohľadu nákladov, ale aj z pohľadu náročnosti koncepčného nastavenia firmy na jej aplikáciu. Od roku 2020 sa vo svete strieda komplex kríz, ktoré vážne zasiahli biznis. Firmám chýbajú finančné prostriedky.

„Manažmenty musia vynakladať vysoké úsilie na zabezpečenie dostatku zákaziek a na plynulé fungovanie. Inovácie väčšinou v takýchto situáciách idú bokom. Nie je čas a nie sú peniaze. Čiže firmy znižujú svoju konkurencieschopnosť. To je chyba. Takéto obdobie je práve skvelou príležitosťou správať sa inak ako konkurencia, v týchto časoch sa jej dá výraznejšie utiecť,“ hovorí M. Morháč.

Podľa odborníka to nemusia byť vysoké investície. Možností je obrovské množstvo od vylepšenia podnikateľského modelu cez organizačné opatrenia, hlavne efektívnejšie využívanie zdrojov, až po pridanú hodnotu do výrobkov. Ide o také investície, pri ktorých sú rýchlo návratné benefity. Primárne to stojí na top manažmente – vyžaduje si to len zmenu myslenia.

Znalosti a zručnosti