Začalo sa to pred tromi rokmi. Kto mohol, presunul svoje pracovisko z kancelárie do vlastnej obývačky. Bolo to v záujme ochrany verejného i vlastného zdravia. Pandemický home office však doposiaľ nik explicitne nezrušil. Aj preto sa objavili diskusie o tom, ako ďalej – či sa vrátiť do roku 2019 a všetkých dotiahnuť naspäť, alebo akceptovať, že uplynulé roky spôsobili na pracovnom trhu zmeny, a prispôsobiť sa im.

Šéfovia firiem na to reagujú rôzne. Väčšina z nich je ochotná zmeny v istej forme akceptovať. K riešeniu situácie pristupujú kompromisne, administratívnych pracovníkov volajú znova na pracovisko, no v duchu trendu work-life ba-lance im chcú aj naďalej umožniť istú mieru flexibility. Tá spočíva napríklad v možnosti pracovať väčšiu či menšiu časť týždňa z domu. Operujú argumentom, že takto je vlk sýty, aj ovca celá. Firma nemá celkom ľudoprázdne kancelárie a zamestnanec môže naďalej pracovať vybrané dni v papučiach. Mnohí si totiž zvykli na to, že nemusia merať cestu do kancelárie a po zaklapnutí notebooku sú automaticky voľní.