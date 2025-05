Keď prezident Richard Nixon v roku 1970 vymenoval Arthura Burnsa za predsedu Federálneho rezervného systému (Fed), povedal: „Rešpektujem jeho nezávislosť. Dúfam však, že nezávisle dospeje k záveru, že moje názory by sa mali nasledovať.“ Nixon veril, že ekonomike pomôžu „nižšie úrokové sadzby a viac peňazí“, čo by zároveň mohlo podporiť jeho šance na znovuzvolenie v roku 1972. Burns sa s týmto postojom stotožnil, no dôsledky neboli priaznivé: politika Fedu prispela k prudkému rastu inflácie, ktorá koncom desaťročia dosiahla destabilizujúce úrovne. Fed musel následne nasadiť dlhodobé vysoké úrokové sadzby, čo spôsobilo hlbokú recesiu – nevyhnutnú cenu za obnovenie cenovej stability.

Napätie medzi centrálnymi bankami a vládami nie je žiadna novinka. Prezident Spojených štátov – bez ohľadu na politickú orientáciu – má prirodzenú tendenciu podporovať ekonomický rast a očakáva, že menová politika k tomu prispeje znižovaním sadzieb. Centrálni bankári však musia zároveň dbať na cenovú stabilitu a sú si vedomí, že prílišná stimulácia hospodárstva môže priniesť dlhodobé riziká. V posledných týždňoch prezident Donald Trump vyvíjal verejný tlak na Fed, aby znížil krátkodobé sadzby. Jeho cieľom bolo podporiť ekonomiku čeliaciu obchodným otrasom – najmä v dôsledku rastúcich ciel a narušení globálneho obchodu. Problémom je, že clá zároveň zvyšujú ceny dovozov, čo tlačí na rast cien v domácej ekonomike. Tým vzniká riziko zvýšenej inflácie. Či má Fed sadzby skutočne znížiť, je sporné – predseda Fedu Jerome Powell a jeho kolegovia oprávnene čakajú na presvedčivejšie údaje, než podniknú ďalšie kroky.

Zásadná otázka znie: Aký veľký bude vplyv ciel na HDP Spojených štátov? A aký silný inflačný šok môže nastať? Vzhľadom na nepredvídateľnosť politiky administratívy D. Trumpa ostávajú tieto premenné veľmi neisté. V tomto prostredí by znižovanie sadzieb mohlo Fed oslabiť. Centrálna banka totiž nemá priamy vplyv na dlhodobé sadzby – napríklad desaťročných štátnych dlhopisov. Ak trhy očakávajú rast inflácie, dlhodobé sadzby porastú. To zvýši náklady na úvery pre firmy aj jednotlivcov, čo môže brzdiť investície a zdražovať hypotéky. Centrálni bankári sa snažia udržať inflačné očakávania ukotvené pri cieľovej hodnote dvoch percent. Skúsenosti z obdobia pandémie a následného zotavovania ukazujú, že tieto očakávania sú už teraz pod tlakom. Pustiť infláciu z reťaze by v tejto fáze ekonomického cyklu bolo nezodpovedné.

Výrazné výkyvy dlhodobých sadzieb môžu ohroziť finančnú stabilitu. Spojené kráľovstvo to zažilo počas krátkeho pôsobenia vlády Liz Trussovej v októbri 2022, keď trhy reagovali negatívne na rozpočtové návrhy bez krytia. Takéto otrasenie dôvery investorov by mohlo mať vážne dôsledky aj pre USA – vrátane narušenia trhov so štátnymi dlhopismi, bánk, poisťovní, hedžových fondov či veľkých finančných spoločností. D. Trump medzičasom dočasne stiahol hrozbu, že J. Powella odvolá – a ak táto „dohoda o zmierení“ vydrží, mohla by upokojiť trhy. No Powellov mandát vyprší v máji 2026 a investori už teraz sledujú, aký vývoj možno očakávať. Prezident menuje všetkých členov Rady guvernérov Fedu vrátane predsedu – so súhlasom Senátu – a môže si teda vybrať ľudí, o ktorých sa domnieva, že budú ako tvorcovia politík ústretoví. Presne tak to urobil Nixon.

Administratíva D. Trumpa už ukázala snahu koncentrovať moc – a dosiahla bezprecedentnú mieru centralizovanej kontroly nad výkonnou vetvou. V praxi to znamená, že všetky regulačné rozhodnutia, bez ohľadu na ich význam, musia byť schválené najvyšším vedením. Vo februári 2025 vydané výkonné nariadenie, ktoré de facto ukončilo nezávislosť Federálnych agentúr, udelilo administratíve úplnú kontrolu nad všetkými opatreniami Fedu – s výnimkou menovej politiky. To samo o sebe vyvoláva oprávnené obavy. Mnohé regulačné rozhodnutia, ako pravidlá o výške rezerv v aktívach bánk alebo kapitálových požiadavkách (vlastné imanie v pasívach), sú kľúčové pre finančnú stabilitu a aj pre to, či bude menová politika účinná. Februárové nariadenie ponechalo menovú politiku v rukách Fedu – jeho menovaných predstaviteľov a odborníkov, ktorí rozhodujú na základe mandátu udeleného Kongresom. Ak by sa však administratíva rozhodla zmeniť kurz a oslabiť nezávislosť týchto profesionálov – napríklad ich odvolala alebo inak zasiahla do ich právomocí – následky by boli nevyhnutné. A cena, ktorú by sme za to všetci zaplatili, by mohla byť veľmi vysoká.

