Štyri roky trvajúci spor medzi známym kardiochirurgom, prof. Františkom Sabolom a Východoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb sa uzavrel mimosúdnou dohodou. Ústav mu musel zaplatiť odškodné vo výške 60-tisíc eur. V rozhovore približuje, čo stálo za jeho žalobami, prečo napokon došlo k dohode, hovorí aj o plánoch skupiny Agel v košickom klastri či súčasnom fungovaní Kardiocentra Agel a všeobecnej nemocnice v Košiciach-Šaci, ktoré riadi.
Vo verejnosti rezonuje téma urovnania vášho sporu s Východoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH). O čo presne išlo?
Už je to uzavretá záležitosť, ktorá sa ťahala štyri roky. Išlo o dva spory. Jeden sa týkal toho, že som uspel vo výberovom konaní na prednostu Kliniky srdcovej chirurgie, ktorú vypísal dekan lekárskej fakulty v Košiciach. Ale nebol som vymenovaný. Druhý spor sa týkal článkov, ktoré boli zverejnené a týkali sa mojej osoby, pričom ich obsah a skutočnosti sa nezakladali na pravde. Obe strany sme opakovane rokovali s právnikmi aj na pôde lekárskej fakulty ako na „neutrálnom ihrisku“. Napokon sme sa s ústavom dohodli a následne obe strany splnili všetky podmienky dohody. Naša zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.
Prečo ste neboli vymenovaný za prednostu?
Neviem a už sa to ani sa nedozvieme, pretože počas veľmi dlhého súdneho procesu neboli vypočutí žalovaní ani svedkovia. To nie je otázka pre mňa.
Je pre vás odškodnenie vo výške 60-tisíc eur dostatočne satisfakčné?
Pre mňa je satisfakciou to, že to podpísali všetci členovia predstavenstva ústavu. Suma bola za obidva spory a išlo o kompromisnú sumu z mojej strany.
Žiadali ste viac?
V oboch prípadoch som so svojím právnikom žiadal vyššie sumy, ktoré boli odôvodnené a podložené faktmi. Čiže toto vnímam ako veľký kompromis z našej strany.
Prečo tú sumu musel zaplatiť VÚSCH? Boli tie články podnecované zo strany ústavu?
Toto by vyriešil súd. K rozsudku súdu však nedošlo. Niektorí ľudia však robili nekorektnú nadprácu. Napríklad pravdou bolo, že žiadnemu zamestnancovi som nedal zlatý padák. Mzdy odborníkov boli reálnou poistkou, aby sme si v ústave dokázali udržať kvalitných ľudí, ktorých je v špecializovaných medicínskych činnostiach nedostatok. Za osemnásť rokov počas môjho pôsobenia odišlo z ústavu veľmi-veľmi málo odborníkov, ústav prosperoval. To hovorí za všetko.
Prečo vás bývalý minister Marek Krajčí odvolal?
Na túto otázku neviem odpovedať. Videl som ho raz v živote asi dve minúty na ministerstve zdravotníctva, kde som bol vtedy, keď ma odvolal, predvolaný k úplne inej veci, a to k investíciám ústavu, ktoré sme mali realizovať.
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 2 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?